El movimiento republicano sale a las calles por el aniversario de la coronación de Felipe VI: “Diez años bastan”

La tricolor ha teñido las calles de Madrid este domingo, en vísperas del aniversario de la coronación del rey. “España mañana será republicana”, “no pasarán” o “no hay dos sin tres”, son algunas de las consignas que se han podido escuchar en esta marcha republicana, a la que han acudido alrededor de 30.000 personas, según las cifras que han ofrecido los organizadores. Con el lema “monarquía no, democracia sí”, quieren que se reabra el debate sobre la institución monárquica y que Felipe VI pase a los libros de Historia como “Felipe, el último”.

La manifestación comenzó a las 12.00 del mediodía desde tres columnas diferentes: una norte, partiendo de Colón; otra del este, que ha salido de la Puerta de Alcalá; y una del suroeste, que subió desde Neptuno hasta Cibeles, donde todas confluyeron para continuar hasta la Puerta del Sol.

A mitad de camino, frente al edificio del Banco de España, Álex Pérez y Antonia Nogales, en nombre del grupo promotor de la marcha republicana, han ofrecido declaraciones a los medios de comunicación: “El motivo de esta marcha es reclamar que se sanen las estructuras del sistema democrático y que nos dejen de usurpar el derecho a decidir quién va a ocupar la jefatura del Estado. Nos negamos a unirnos a cualquier celebración de tinte anacrónico, de una España en blanco y negro, que no es real. Queremos poner este país en hora desde la movilización popular”, ha dicho Pérez, del Ateneo de Vallecas, anunciando una nueva marcha el 15 de junio de 2025 “si nada cambia”. “Estamos aquí para reivindicar que este sistema es una anomalía democrática y que esta fórmula es contraria al principio de igualdad que reconoce la Constitución”, ha concluido Nogales, del Ateneo de Zaragoza.

Ya en Sol, el cineasta Benito Rabal y la periodista Irene Zugasti han leído a dos voces el manifiesto de la convocatoria “Felipe VI, diez años bastan”, que fue lanzado el pasado 31 de octubre, coincidiendo con la jura de la Constitución de Leonor de Borbón, tras haber cumplido 18 años. “Este mes se cumple una década del inicio del reinado de Felipe VI. La Corona protagonizó entonces una ceremonia de coronación inédita que sirvió para apartar como rey emérito en un retiro dorado a su padre, Juan Carlos I, justo cuando empezaba a conocerse la punta del iceberg de su carrusel de corrupción”, comenzaba Zugasti.

El comunicado defiende la democracia como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” y cree que democracia y monarquía no pueden ir de la mano. “El poder monárquico no solo es el rey, es también esa minoría privilegiada que manda sin presentarse a las elecciones”, continuaba Rabal, bajo aplausos y vítores de los asistentes, que han ocupado por completo la Puerta del Sol.

“Ante la decadencia de la monarquía, la democracia abrirá paso a la república del siglo XXI”, con esta frase ha terminado la lectura del comunicado, que describe a la monarquía como la institución “patriarcal” y “corrupta” por excelencia. Antes de dar por finalizada la marcha Nogales y Pérez han dicho unas últimas palabras: “Vamos a asistir al enésimo acto de blanqueamiento de los borbones con los fastos de homenaje por este aniversario”, ha afirmado Pérez. “Nuestros motivos están claros. Queremos una república de diversidad, que va más allá de los partidos políticos. Una república respetuosa con todas las sensibilidades, ecologista, laica, que represente a todos los sectores democráticos y de progreso”, ha concluido Nogales, antes de que Rabal gritara al público: “No somos comunistas, ni anarquistas, ni sindicalistas. Somos todos todos antifascistas, porque lo que tenemos delante es el fascismo. No lo olvidéis”. Acto seguido los manifestantes han coreado el “no pasarán”.

El movimiento republicano unido

Hasta la capital han acudido personas de todos los puntos de la península, por sus propios medios y también gracias a autobuses que han fletado algunas organizaciones. Una de ellas es Purificación, de Vitoria, que ha viajado más de 300 kilómetros, junto a otros 37 vecinos. “Estamos aquí porque queremos una tercera república. No queremos reyes, ni princesas, ni leches. Esto lo tenemos que mover, porque tener una monarquía impuesta por un rey y por Franco, como que no”, ha dicho a elDiario.es.

La movilización del movimiento republicano, que ha marchado unido y prácticamente al completo, ha sido intensa estos meses atrás. Se han recogido más de 4.500 firmas a título propio, entre las que destacan nombres de la cultura y la política como Pablo Iglesias, Rafa Mayoral, Cristina Fallarás, Olga Rodríguez, Marta Nieto, Pablo Badén o Alberto San Juan. Además, hasta 134 colectivos y organizaciones se han sumado al manifiesto del 31 de octubre, desde agrupaciones feministas, ecologistas o de pensionistas, a partidos políticos de la izquierda. Entre ellos, Izquierda Unida, el PCE, Alianza Verde o Podemos, que ha contado con su propia cabecera, en la que se han podido ver, entre otras figuras, a Irene Montero, Ione Belarra y Clara Serra.

“Hay muchísima gente en España que entiende que no vamos a tener una democracia plena hasta que no seamos una república porque, mientras tengamos una monarquía, donde por el único motivo de una excepción genética eso signifique privilegios y estar por encima de la ley y del resto de españoles y españolas, nos parece que es imposible que haya una democracia plena mientras esto siga siendo así”, ha dicho la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en declaraciones a los medios de comunicación.

Uno de los colectivos que se ha unido a esta protesta ha sido el de los Yayoflautas. José María, de Madrid, no se ha perdido una marcha republicana en años. Cree que las nuevas generaciones están desmovilizadas y no son conscientes de la importancia de exigir una democracia mejor: “La mayoría de los que hemos venido hoy somos gente mayor. Hay jóvenes, pero muy pocos, y el porvenir es de ellos. Son los que deberían luchar”, y añade: “No sé si Leonor llegará a ser reina, espero que no, pero yo no lo veré”.

“Estamos aquí porque creemos en la república y en la igualdad de todas las personas, y esa igualdad no es compatible con que una persona, por su apellido, tenga acceso a un cargo electo, a un sueldo vitalicio o a una educación privilegiada”, explican dos veinteañeras que no han querido perderse la marcha. “Los jóvenes están muy polarizados, o se es muy republicano, o todo lo contrario. Y falta movilización, esperemos que poco a poco el sentimiento republicano se extienda”.

Las tres columnas han confluido en Cibeles alrededor de las 12.30 del mediodía y han llegado a su última parada antes de que dieran las dos de la tarde. A lo largo de la marcha se han escuchado canciones clásicas del movimiento republicano como “Ay, Carmela”, o el himno de Riego, que ha interpretado un espontáneo con su gaita. No ha faltado el recuerdo a los ancianos fallecidos en las residencias de Madrid y la condena de la masacre en Gaza, a la que han acompañado banderas palestinas y cánticos como “desde el río hasta el mar, Palestina vencerá”.

Diez años de Juan Carlos I como emérito

El 2 de junio fue el décimo aniversario de la abdicación de Juan Carlos I, acorralado por numerosos escándalos. El 19 de junio, este miércoles, será el de la coronación de su hijo, Felipe VI. Los actos de conmemoración, sin embargo, comenzarán el martes, según adelantó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que aseguró que el Ayuntamiento se “volcaría” en el homenaje. De los detalles del acto, ya sabemos que se izará la bandera o que los autobuses lucirán una decoración especial, que aún es una incógnita.

“Si el alcalde vasallo de Madrid propone engalanar las calles con banderas monárquicas para rendir pleitesía al monarca en el aniversario de la coronación, el movimiento republicano también quiere celebrar que Felipe VI tiene que ser el último rey de nuestro país y que la Corona que luce es una institución obsoleta y absurda”, sentencian los convocantes en una nota remitida a los medios de comunicación.

El 19 de junio no es la única fecha destaca en la familia real, este año los reyes han cumplido veinte años de casados, mientras que Leonor ha acaparado la atención tras haber iniciado su adiestramiento militar en Zaragoza y jurado la Constitución el pasado 31 de octubre, consagrándose oficialmente como heredera al trono.

Este último acto es el que impulsó la marcha republicana que hoy ha tenido lugar, organizada por los ateneos de Vallecas, Carabanchel y Rivas Vaciamadrid. A lo largo de estos meses han ido sumando apoyos y han organizado múltiples eventos, coloquios y hasta “conciertos por la democracia” en todo el territorio. Los organizadores han confirmado al final de la marcha que volverán a las calles el año que viene para seguir exigiendo “democracia y república”.