La oposición se rebela contra un edil de Vox de Moralzarzal que usó el Twitter de la Policía Local para esparcir “racismo”

Mensajes contra Pedro Sánchez, otros señalando a los marroquíes como delincuentes y hasta conjeturas sobre un supuesto atentado a Alejo Vidal Cuadras, que ya fue desmentido. Es lo que se han encontrado los vecinos de Moralzarzal, un pequeño municipio de la sierra de Guadarrama, en Madrid, al entrar en la cuenta “X” de la Policía Local, desde donde se han retuiteado y añadido a “favoritos” este tipo de post.

Detrás de esta cuenta estaba, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento, Borja Guillén, concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, además de Tercer Teniente de Alcalde, aunque también tenía acceso el equipo de Comunicación. “Se ha realizado un mal uso de esta cuenta por parte del concejal de Seguridad Ciudadana, Borja Guillén, quien lamenta lo ocurrido y asegura que no se volverá a producir”, han añadido.

El principal partido de la oposición, Vecinos Por Moralzarzal Participa! (VMP!) califica la situación de “imperdonable” en declaraciones a este medio: “Se haya equivocado o no, es imperdonable. Son contenidos racistas, en algunos casos bulos o que incitan a la violencia, y que se vaya de rositas no nos parece bien. Este señor tendría que dimitir e irse a su casa”, e insisten: “Las disculpas que han pedido nos suenan a aquello de ‘lo siento mucho, no volverá a pasar’ —recordando al emérito—, no nos conformamos con eso”.

La agrupación local, además, recuerda que Moralzarzal cuenta con un director de Comunicación y se preguntan cómo no se ha dado cuenta en casi 12 meses de esta forma de proceder: “Lo que es sangrante, por otro lado, es que se contrató por 52.000 euros anuales a un director de Comunicación y que, en todo este tiempo, no haya sido capaz de revisar la cuenta. Porque entendemos que si lo hubiera hecho hubiera tomado medidas”.

Otros partidos minoritarios de la oposición también han mostrado su descontento y piden explicaciones a la Junta de Gobierno. El Partido Socialista cree que Guillen “tendrá que dar explicaciones y asumir responsabilidades” y critica que no se utilice la cuenta de Twitter en asuntos que afecten a la vida diaria del pueblo. Desde Moralzarzal En Común instan al concejal a pedir disculpas y a dejar su acta de concejal, y definen como “impresentable” el uso partidista que se ha hecho de @PolMoralzarzal: “Exigimos que el (ir)responsable pida disculpas y dimita YA”, han tuiteado.

Desde bulos a mensajes racistas

No es necesario profundizar mucho en el perfil de Twitter de la Policía Local para encontrar uno de los primeros retuits, eso sí, desde el martes a los “me gusta” ya no se puede acceder por las nuevas reglas de la red social, aunque los vecinos se han encargado de dejar todo registrado a modo de pantallazo. Ese primer post pertenece a El Puntual 24h, y asegura que dos agentes nacionales se encuentran hospitalizados por el ataque de dos marroquíes, que ya estarían en libertad. Ha sido uno de los que más ha indignado al resto de agrupaciones políticas, que lo tildan de “racista” y “xenófobo”.

El resto van en la misma línea, todos ellos provenientes de perfiles anónimos o pseudo-medios. El pasado 9 de noviembre se retuitearon dos post sobre el ataque sufrido por Alejo Vidal Quadras en la capital, promoviendo la tesis ya desmentida de que era un atentado político. Uno de ellos alertaba de que “la Guerra Civil comenzó con el asesinato de Calvo Sotelo” y el otro comparaba España con Venezuela. Pedro Sánchez tampoco se ha librado, otra de las publicaciones criticaba su visita al Valle de los Caídos y aseguraba que era parte de “una estrategia para intentar tapar la corrupción del Gobierno”, además de calificar como “falacia” la Ley de Memoria Histórica.

La cuenta, a pesar de todo el revuelo, apenas aglutina 240 seguidores, no tiene mucha actividad y está inactiva desde principios de mayo. Se creó en julio de 2023, apenas dos meses después de que el Partido Popular se hiciera con la alcaldía del municipio gracias al apoyo de Vox, que cuenta con un único concejal, Guillén. Hasta entonces, y desde 2014, en esta pequeña localidad de la sierra madrileña con menos de 15.000 habitantes había gobernado VMP!.

El objetivo de crear este perfil específico en la rama de Seguridad, según han insistido desde el Ayuntamiento, es “informar a los vecinos de las actividades de la Policía Municipal y difundir información de utilidad para todos los residentes en nuestra localidad”, por lo que tomarán medidas “para asegurar su buen funcionamiento”.

En cambio, la agrupación local de la oposición dice que esta ha sido “la gota que ha colmado el vaso”: “Detrás de este caso hay un año entero de uso partidista de las redes sociales, la revista y la web municipal. Hemos visto hasta que subían las mismas imágenes a los canales oficiales que antes habían utilizado en los perfiles del partido, o que se hacían eco de cuestiones de su formación en espacios que creemos que no deben de estar destinados a ello”. Y concluyen: “Nosotros teníamos una cuenta oficial conjunta, la del Ayuntamiento, porque es lo que tiene sentido en una localidad tan pequeña, pero si deciden hacer otra, detrás tiene que estar un empleado municipal que trate los temas con objetividad”.