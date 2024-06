Empresarios y Autónomos Badajoz, “preocupada” por absentismo laboral pese a que es el tercero más bajo de España

La Confederación de Empresarios y Autónomos de la provincia de Badajoz (Ciem) ha trasladado al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, su “preocupación” por la actual red de transportes y por los efectos del absentismo laboral que según esta entidad registra Extremadura.

La directiva de Ciem mantuvo este jueves pasado una reunión con Quintana durante la cual le presentó los objetivos de esta entidad y los retos actuales del empresariado pacense, según un comunicado la propia patronal.

Los empresarios hablaron con el delegado del Gobierno y exalcalde de Don Benito sobre infraestructuras, el salario mínimo interprofesional (SMI), el pequeño comercio y la renovación de los convenios colectivos, así como “la preocupación existente por los efectos del absentismo laboral”.

Sin embargo el absentismo laboral en Extremadura es el tercero más bajo de España según el Instituto Nacional de Estadística, INE, que en su último dato publicado, cuarto trimestre de 2023, indica que el número de horas no trabajadas por empleado y mes, e incluyendo todas las posibilidades como vacaciones, baja laboral temporal, maternidad, o también ausencias no justificadas, etc., es en la Comunidad Autónoma de 24,5 horas, y solo Andalucía (23,9) y Rioja (24,2 horas) presentan un mejor dato que el extremeño.

La media nacional es de 26,1 horas.

Si se atiende solo a las ausencias en el trabajo pero por la causa justificada más habitual, la baja médica (incapacidad laboral por contigencias comunes), otro informe, en este caso de la confederación española de mutuas de accidentes de trabajo, sitúa a Extremadura como la mejor, con una incidencia mensual por trabajador de 17,34 puntos, casi la mitad de la media nacional que es 30,16.

Ese informe, relativo al resumen de 2023, evalúa también el coste de esas bajas para las empresas, que en Extremadura se sitúa en 361 euros por cada trabajador dado de alta en las mutuas, un 25% por debajo de la media nacional que es de 460 euros.

Ya con motivo del pasado 1 de Mayo, Día del Trabajo, la Ciem insistió en la importancia del absentismo laboral ya que según ellos 5.000 empleados faltarían a diario al trabajo en Extremadura.

En el encuentro con el delegado del Gobierno participaron el presidente de Ciem, José Luis Iniesta, y los vicepresidentes de la entidad, Francisco Pantín (Aspremetal), Candelaria Carrera (ATA), Mariano García Sardiña (Viviex) y Elvira Prieto (Asociación de Empresarios de Montijo).