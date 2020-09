Sergio Ruiz: "Venir a Las Palmas siempre fue mi primera opción"

Sergio Ruiz fue presentado en la Ciudad Deportiva Unión Deportiva Las Palmas, de forma telemática, como nuevo jugador amarillo para los próximos 18 meses, tras el acuerdo con el Charlotte FC. "Venir a Las Palmas siempre fue mi primera opción, estaba en continuo contacto con Luis Helguera y muy contento de que se haya podido hacer", indicó.

Las Palmas se lleva a 24 futbolistas para el amistoso frente al Tenerife

Saber más

El cántabro, que no pudo completar la pretemporada tras su salida del Racing, aseguró que "vengo con todas las ganas y la ilusión para ponerme en forma cuanto antes, seguro que muy pronto estoy en plena disposición para el míster".

👋🏼👋🏼 @Sergio_Ruiz_6 ya se encuentra en la Ciudad Deportiva.



En unos minutos será presentado, vía telemática, ante los medios.



¡Bienvenido! 💛💙💛💙 pic.twitter.com/PA4efg33Qu — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 4 de septiembre de 2020

"Me considero un jugador de equipo, intento sumar y ser positivo", indicó. "Creo que soy un mediocentro polivalente, me gusta circular el balón y romper líneas", por lo que considera que "el juego que pretende hacer la UD me va a venir muy bien y me puede ayudar a seguir creciendo".

Sergio Ruiz tuvo el primer contacto con sus compañeros en el entrenamiento previo a su presentación, también con el entrenador amarillo, Pepe Mel: "Lo que me transmitió es mucha tranquilidad y que empiece fuerte y con ganas".