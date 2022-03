Marta Mangué regresa al Rocasa Gran Canaria “a por todas”

Marta Mangué, la jugadora que más partidos ha jugado y más goles ha anotado con la selección española de balonmano, regresa a los 38 años al club donde se formó, el Rocasa Gran Canaria, dispuesta a ir “a por todas”, dos décadas después de haber salido de la isla hacia otros clubes. “Estoy muy contenta. Quiero dar toda mi experiencia. Vengo físicamente bien y quiero enseñar a todas esas niñas que vienen por detrás”, ha expresado la jugadora grancanaria este viernes en su presentación.

Mangué aún no se ha incorporado a los entrenamientos con el Rocasa, pero ha augurado que “no encontrará diferencias, porque esto es balonmano profesional. Lo que sí voy a encontrar es el cariño que no he tenido fuera”, ha confesado, en alusión a su experiencia en equipos de las ligas de Dinamarca, Serbia o Francia.

Por su parte, el presidente del Rocasa Gran Canaria, Antonio Moreno, espera que Mangué “se encuentre igual de bien” en el club de Telde que “cuando se marchó”. “Tenemos un buen proyecto para el año que viene y hay muy buenas jugadoras por venir. Estamos seguros de que vamos a hacer un gran equipo con Marta abanderándolo”, ha dicho Moreno.

La jugadora grancanaria ha considerado que “la gran diferencia del equipo” en cuanto al que dejó cuando se fue hace veinte años es que el club “ha crecido y ha conseguido muchos títulos”. Ahora, tras haber luchado “por ganar y mejorar”, Mangué regresa “a por todas” al equipo de la ciudad de Telde, consciente de que “el objetivo es ganarlo todo”, ha concluido.