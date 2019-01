Un exsumiller de El Bulli selecciona un vino grancanario entre los cinco mejores del país en 2018

Ferrán Centelles, exsumiller de El Bulli, ha escogido el vino de Gran Canaria Lava 2017 como uno de los cinco mejores de España en 2018 entre los más de 500 que cata al año por su autenticidad y máximo nivel, y además destaca el gran potencial de la Isla por su capacidad de elaborar vinos “únicos y sorprendentes”.



“Su diferencia al paladar y su frescor, sin ser ácidos, confieren a los vinos grancanarios un gran valor gastronómico porque se expresan muy bien en la mesa y son realmente distintos”, aseguró este profesional que trabajó más de una década junto al cocinero Ferrán Adriá y que ahora recorre España catando vinos para jancisrobinson.com , una web británica especializada en esta bebida de la que es colaborador, en donde publicó una extensa información ensalzando la calidad de los vinos de la Isla.



El sumiller descubrió las elaboraciones de la Isla durante una cata a ciegas el pasado mes de junio organizada por la distribuidora Vinófilos con medio centenar de productos.



“Fue una cata con muchas sorpresas y uno de los vinos que más llamó mi atención y que obtuvo una alta puntuación (17,5 de 20) fue el Lava, porque olía a cenizas y tenía un perfil muy auténtico, era fresco, con estilo propio y de gran calidad”, detalló.



Por ese motivo, en el momento de hacer la lista lo escogió como uno de esos vinos que hay que “probar sí o sí” ya que es un sabor muy difícil de encontrar en los vinos de la Península, agregó.



También el Mondalón Monte Roca Roble y el Agala altitud 1050 de la Bodega Bentayga estuvieron entre los primeros con 17,5 y 17 puntos respectivamente. Además, destacó los blancos Ikewen 2017, el Agala altitud 1318 de 2017 y el Lava Lías 2017, mientras que de los dulce resaltó al Eidan Naturalmente y Los Berrazales.



“No se puede comparar el sabor del vino de Gran Canaria con ningún otro porque es un perfil al que no estás habituado”, exclamó.



Y esa singularidad está definida por la variedad de uva como el listán y la malvasía volcánica, además del terreno donde se cultiva, que provocan que el vino resultante tenga un sabor tan especial, explica. También destaca los microclimas de la Isla y las diferencias de altitudes que influyen en ese sabor único.



Un impulso para Gran Canaria



“Es una excelente noticia para el vino de Gran Canaria”, aseguró el consejero de Soberanía Alimentaria del Cabildo, Miguel Hidalgo, quien expresó su satisfacción por la elección de Lava como uno de los mejores del año. Destacó la importancia de esta selección para todo el sector y en particular para la bodega porque realiza un encomiable trabajo.



Esta elección ha cogido por sorpresa a los propietarios de la Bodega Lava de Santa Brígida, una empresa familiar de producción limitada que regentan tres hermanos. “Estamos muy contentos y agradecidos porque es un reconocimiento al trabajo bien hecho y porque ayuda a la marca Gran Canaria”, explicó Juan Manuel Martín, uno de sus dueños.



En el año 2000 comenzaron la producción de vino como un pasatiempo, hasta que en 2013 emprendieron el proyecto de forma profesional a través de una microempresa. Actualmente elaboran 4.000 litros de vino al año gracias a 5.000 kilos de uva que recolectan en viñas arrendadas o que compran a productores en Santa Brígida, San Mateo y Artenara.



La mayor producción es de tinto joven, con uvas Vijariego Negro, Tintilla, Listán Negro y Baboso Negro, y también realizan vinos blancos con Malvasía Volcánica y Listán Blanco, además de un dulce con Moscatel.



Con esta última variedad ganaron este año el primer premio en la Cata Insular de Vinos de Gran Canaria organizada por el Cabildo en la categoría que engloba a los semiseco, semidulce, dulce y licoroso. La bodega también se alzó con el galardón a la mejor imagen y presentación.



De momento, no han presentado muestras a certámenes nacionales e internacionales, aunque ahora no lo descartan en un futuro. Por lo pronto, están centrados en cubrir la demanda local que se ha incrementado tras el premio insular y previsiblemente también lo hará ahora que encabeza el listado de este prestigioso sumiller.