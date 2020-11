El foro SURCA Villa de Moya logra el consenso entre administraciones en defensa de la mujer rural

La quinta edición de SURCA Villa de Moya, el foro interdisciplinar con el que el Ayuntamiento del norte de Gran Canaria defiende y visibiliza a las mujeres rurales de las Islas Canarias, volvió a aunar el apoyo de representantes de todas las ideologías políticas y administraciones: estatal, regional e insular.

Al acto, celebrado este viernes en la Casa de la Cultura, acudieron el alcalde moyense, Raúl Afonso, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, la consejera de Igualdad del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, y la consejera insular de este mismo área, Sara Ramírez. Todos, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, coincidieron en resaltar la importancia de trabajar en pro de la igualdad en el municipio, el ejemplo a seguir y el camino que ha marcado la Villa de Moya en este sentido. En el mismo acto, la propia Carolina Darias y el exalcalde moyense y parlamentario, Poli Suárez, fueron distinguidos con los premios SURCA Villa de Moya 2020.

El máximo edil norteño explicó que “hay un arduo trabajo detrás y un plan de acción integral coordinado de manera transversal entre las diferentes áreas de este Ayuntamiento, para tener presente esta misión de avanzar en la igualdad de derechos, la visibilidad, el empoderamiento y la dignidad de las mujeres rurales de nuestro municipio, no solo en la semana del evento, sino todo el año”. Porque SURCA Villa de Moya, subrayó Raúl Afonso, “responde a una forma de entender la política con responsabilidad social; con convicción y compromiso con unos objetivos justos y necesarios para lograr el bienestar y la integración del conjunto de la ciudadanía”. En este sentido, aseveró, “llevamos las palabras a la acción y ponemos todo nuestro empeño en hacer realidad proyectos en beneficio de la mujer rural y por seguir defendiéndolas e interiorizando y haciendo propias sus demandas para tratar de resolverlas”.

Afonso reivindicó la igualdad entre mujeres y hombres pero también entre todos los seres humanos y dedicó en su discurso “unas palabras de recuerdo, aliento y cariño para esos hombres, mujeres y niños, que están llegando a nuestras Islas en estos meses en cayucos, huyendo de la miseria absoluta en muchos casos de territorios también rurales de África”. Y recordando el testimonio de Fatou Darboe, presidenta de una asociación de mujeres agricultoras de Gambia, quien intervino en SURCA hace varias ediciones, lamentó que “al otro lado del mar se hallan muchas mujeres ante una frontera enorme de océano e incertidumbre, preguntándose cómo estarán sus maridos, hijos o nietos, a quienes desgraciadamente en muchos casos ya nunca volverán a ver”. Por lo que Afonso hizo un llamamiento a las administraciones y al pueblo canario para que “se aborde el problema de la migración sin perder de perspectiva la hospitalidad, solidaridad y la humanidad que siempre nos ha caracterizado a los canarios”.

La ministra Carolina Darias destacó que “la colaboración y el consenso con todas las administraciones públicas ha sido el vector que siempre ha guiado al Ayuntamiento de la Villa de Moya”. Asimismo, apeló a que “este evento nos permita pararnos a reflexionar sobre lo que hemos hecho pero, sobre todo, acerca de lo que nos queda por hacer”. En este sentido, subrayó que “estamos en una situación complicada por la pandemia de COVID-19 y en esta crisis las mujeres están teniendo un papel mucho más difícil, están siendo más golpeadas en el ámbito laboral y social y, especialmente, en el mundo rural”. Y adelantó que “hay un proyecto importante del Gobierno de España ,que en breve verá la luz, para dar un reconocimiento singular a los municipios de menor población y que generen oportunidades para las personas que viven en entornos rurales pero, especialmente, a las mujeres.

La delegada de Gobierno de España contra la violencia de género, Victoria Rosell, agradeció al alcalde, Raúl Afonso, las actuaciones por la igualdad y por la igualdad de las mujeres que viven en el entorno rural que viene desarrollando el Ayuntamiento moyense. En esta línea, Rosell defendió que “la igualdad no es solo un derecho fundamental sino que es también un principio regulador de nuestro ordenamiento, tal y como refleja el artículo 1.1 de la Constitución”. Si bien, prosiguió, “la violencia de género es el episodio más grave de la desigualdad, así que cualquier lucha contra la desigualdad es una lucha también contra la violencia de género”. Rosell apeló a “abordar las masculinidades, sobre todo, con la población más joven”, pues se refirió a los resultados de una encuesta realizada por la Delegación del Gobierno contra la violencia de género que reveló que “los adolescentes machistas son menos felices por las exigencias del machismo durante las 24 horas al día; aunque las generaciones venideras podrían ser más igualitarias y desterrar la violencia machista” para conseguir un futuro libre de esta lacra social. Lamentablemente, Rosell confirmó en su intervención que España acababa de sumar un nuevo caso de asesinato machista, en Sevilla, por lo que ya son 41 las mujeres asesinadas en el país en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas.

Noemí Santana, consejera de Igualdad del Gobierno de Canarias, quiso poner en valor "el trabajo que se hace en la Villa de Moya, no solo en el ámbito de la mujer, sino en general en todo el ámbito de lo social”, por lo que, subrayó, “es un honor estar en SURCA 2020 y poner nuestro granito de arena para ayudar a la igualdad real de la mujer rural, algo que estamos haciendo desde el Gobierno de Canarias con políticas concretas y efectivas”. Santana explicó que “seguimos trabajando y ahondando en una sociedad canaria más igualitaria y, en este sentido, haciendo especial hincapié en el ámbito de la mujer rural” pues, matizó, “todos los datos reflejan que cada vez pierde más peso la mujer en la economía rural y por eso es importantísimo seguir trabajando en aras de la igualdad y no perder el terreno conquistado”.

Por último, Sara Ramírez se refirió a la programación de este año de SURCA Villa de Moya y destacó la importancia de que “se ahonde en el debate de las nuevas masculinidades, dada la necesidad de deconstruir ese imaginario de lo que es masculino y lo que es femenino”. Para Ramírez, “las masculinidades promueven roles como que los hombres tienen que ser valientes y no mostrar sus emociones”, por lo que subrayó que “para conseguir la igualdad también hay que dirigirse a los hombres”. Sobre el evento moyense, la consejera insular celebró que “poco a poco va cogiendo una identidad propia dentro de las actividades de Igualdad de Gran Canaria y de Canarias”.

El otro homenajeado y distinguido con el premio SURCA Villa de Moya 2020 en el acto de hoy, el exalcalde moyense y parlamentario, Poli Suárez, manifestó que “bendita locura cuando en el año 2016 no dudamos en impulsar este evento desde el Ayuntamiento, que hoy se ha convertido en el evento más importante de Canarias para visibilizar a la mujer en el mundo rural”. Suárez explicó que “no es un reconocimiento a mi persona, sino a las mujeres de mi vida, con las que trabajo en el Parlamento, con las que he compartido tantas reuniones; y a las mujeres de mi pueblo, quienes han hecho grande a este municipio”. Pero, sobre todo, subrayó, es un reconocimiento “a esa mujer que desde el silencio, en un segundo plano y en la intimidad, me ha enseñado que lo más importante es el respeto hacia las otras personas y luchar por la igualdad: mi madre”.

Seguidamente, tras el acto institucional, comenzó el turno de ponencias con ¿Por qué repensar las masculinidades? a cargo de Javier Lópex, licenciado en Pedagogía y docente de promoción de igualdad; Masculinidades y juventud. Una experiencia en el IES Doramas, a cargo de Candela Caro, educadora social; Al hombre blandengue, por parte del licenciado en Derecho, escritor, activista LGTBIQ+ y feminista, influencer y articulista Roy Galán; y Antología de 100 escritoras canarias, a cargo de la escritora y activista Chicha Reina. Para concluir la jornada con la mesa redonda Hoja de ruta del Parlamento de Canarias en materia de igualdad, que por primera vez reunió fuera de la Cámara a los miembros de la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud: María del Río Sánchez, del Grupo Sí Podemos Canarias, María del Pino González, del Grupo Socialista Canario, Jana María González, del Grupo Nacionalista Canario, Poli Suárez, del Grupo Popular, Carmen Rosa Hernández, del Grupo Nueva Canarias, Melodie Mendoza, de Agrupación Socialista Gomera, y Vidina Espino, del Grupo Mixto. Y concluir con la representación teatral de la obra Encajes Rotos, a cargo de AM Artes Escénicas y escrita por el actor grancanario Albano Matos, inspirada en los ensayos, cuentos y novelas de la escritora gallega Emilia Pardo Bazán.

Este sábado tiene lugar la representación de la performance La Costurera, a cargo de Rosa Mesa; además de talleres; la ponencia La creación musical de las mujeres a lo largo de la Historia. Otra perspectiva desde mi propia experiencia, por parte de la doctorada en Historia del Arte y Musicología, Laura Vega; y la entrega de premios del primer concurso de pintura rápida La mujer rural, que ha contado con la participación de una veintena de artistas que han demostrado un gran nivel.