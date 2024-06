20A: el Gobierno de CC y PP ha entendido el mensaje para hacer todo lo contrario

Tras las exitosas movilizaciones del 20 de abril de este año, y las sorprendentes declaraciones cuasisocialistas del Presidente de Canarias, Fernando Clavijo, hemos ido viendo que el modelo que ha repensado el Ejecutivo canario de CC y PP se parece sospechosamente al que ya existe.

El Presidente Clavijo ha afirmado, tras dar luz verde a 1000 camas más en Fuerteventura para un macroresort de lujo, que “está dando respuesta a las reivindicaciones de las manifestaciones del 20 de abril a favor de un nuevo modelo turístico” debido a que hay menos camas hoteleras que en 2015. Por supuesto, esto va acompañado de un aumento de cruceros, vuelos y viviendas vacacionales. Por otro lado, en La Palma se está produciendo un caso claro de “greenwashing” al ser aprobado por el Cabildo de La Palma un proyecto de “ecoresort”, que el propio Cabildo afirma en su web que: “contará con un equipamiento estructurante turístico de interés supramunicipal integrado por un campo de golf de 18 hoyos par 72, un centro de congresos - planetario y observatorio de estrellas en un segmento de mercado orientado al astroturismo y al turismo de congresos, así como actuaciones de regeneración ambiental e instalaciones asociadas, como un centro de senderismo y observatorio de las aves. Además, albergará plazas de alojamiento turísticas con un establecimiento hotelero de 5 estrellas Gran Lujo con instalaciones deportivas, ‘Wellness clínic' y extrahotelera de apartamentos y villas.” Ocupará una superficie de 1.027.528 metros cuadrados afectando a zonas de la Red Natura 2000, en zonas de Breña Alta.

En el Parlamento, los partidos que sostienen al Ejecutivo canario (AHI, ASG, PP y CC) han rechazado una moción donde se trataba de limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros y promovía la tasa turística, que no ha reducido en ningún lugar donde se ha implementado la afluencia turística, entre otras medidas.

Esta oposición del Ejecutivo canario a poner en marcha ninguna medida para poner coto al turismo masivo, tomar medidas verdes para la transición energética o mejorar los convenios de los y las trabajadoras del sector viene influida por la actitud de la patronal hotelera canaria. La actitud de José María Mañaricúa, presidente de la patronal FEHT de la provincia de Las Palmas, es un ejemplo claro de las resistencias del sector a repartir los enormes beneficios que obtienen del turismo para beneficiar a trabajadores y trabajadoras, o pagar algunos impuestos por las externalidades negativas que genera el sector y por la utilización de las islas que no son de su propiedad como de las infraestructuras que se pagan con los impuestos de la ciudadanía. Cuando los periodistas le preguntan si las empresas del sector subirán los salarios, éste ataca a los poderes públicos por no invertir en infraestructuras o en transporte público, o a la SER o al Parlamento por pagar poco a las limpiadoras.

Mientras la patronal canaria se enfoca en no realizar ningún cambio, y empuja al Ejecutivo conservador canario en la misma dirección, se han producido cambios en la opinión y propósitos de Exceltur, la patronal a nivel nacional del Turismo, justo en la dirección contraria. El Presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer, ha señalado que el objetivo del turismo ya no es crecer por crecer y defiende que “se necesita una alianza entre el ámbito público y privado para asegurar que se revierten los beneficios del turismo”, “hay que devolver a la sociedad parte de lo que recibimos de ella”. También han defendido otros participantes en su Congreso de que el turismo tiene que tener objetivos ambientales, que habría que evitar el overtourism, o un mayor reparto de los beneficios en las regiones turísticas, para evitar una oposición social al turismo. Por lo que podemos comprobar que no es la misma actitud que la patronal canaria.

La patronal canaria del turismo lo quiere todo y no quiere pagar apenas impuestos, ni repartir los pingües beneficios del turismo en Canarias, pese a que explotan una tierra, un sol, unas condiciones climáticas, unas playas, unas infraestructuras, unos servicios públicos del primer mundo a coste cero, y disponen de mano de obra barata. Lo quieren todo. El Gobierno canario secunda esta política, facilitando el business as usual como si no existiera una emergencia climática, laboral y de la vivienda. Pero en realidad es peor, pretenden hacer creer que lo están arreglando a través de la propaganda. ¿Cuánto tiempo más vas a abusar de nuestra paciencia, oh Clavijo?

El Gobierno canario de manera deliberada quiere hacer creer, y lo han logrado durante mucho tiempo, que los intereses generales de Canarias son los mismos que los intereses de la Gran patronal y de los ricos. De esta manera les ha funcionado movilizar a una parte del electorado invocando dichos intereses “de Canarias” que acaba en favor de una minoría, y el debate se ha circunscrito a cuánto lograban arrancar de Madrid para las oligarquías favorables a CC y al PP. Esto se ha roto gracias a la movilización ciudadana del 20A, ya que ha logrado romper con este discurso tramposo. Los manifestantes han señalado que el Rey está desnudo.

Las crisis antes señaladas son las más importantes a las que nos enfrentamos en este arranque del siglo XXI, y necesitan medidas contundentes en dirección opuesta a la tomada por el Gobierno conservador canario; regular el precio del alquiler, construir vivienda pública y cooperativa, impedir que las VPO salgan al mercado libre, reducir la vivienda vacacional siguiendo la estela de Barcelona, imponer una tasa turística, fomentar las energías renovables generando empleo verde y aumentar los salarios a la vez que se mejoran las condiciones laborales. Sumar estará en estas, no en juegos de sombras chinescas.