Vamos a poner el foco en el origen del problema: los maltratadores. Cómo es posible que estemos ya anestesiados ante las cifras de mujeres asesinadas por violencia de género cuando no hemos hecho más que empezar a denunciar este fenómeno. No nos impacta decir que 31 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, más tres niños, en lo que llevamos de año. Bien, pues en este país han salido 31 NUEVOS ASESINOS HOMBRES EN LO QUE LLEVAMOS DE AÑO. Piénsalo.

A esta cifra hay que sumar los hombres que han intentado serlo y no lo han conseguido, con las mujeres en los hospitales curándose de unas heridas que han querido ser mortales. Además, hay que añadir a todos los hombres que en estos momentos están pensando en matar a sus parejas porque o son de ellos o de nadie. Y a todos los que en sus hogares, cada día, están haciendo la vida imposible a las “mujeres que quieren o querían”. Todos ellos asesinos en potencia. Las cifras de asesinos por violencia de género registradas durante años avalan que esta hipótesis se cumpla.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género acaba de publicar una guía de actuación para toda la sociedad frente a este delito (su consulta es deseable. Pon Guía Punto Violeta en Google de la página www.igualdad.gob.es. Se lee fácil, tiene dibujos) porque, como reza literalmente, “todas las personas podemos ser una pieza clave para acompañar y atender a las víctimas”. Esto es cierto. Miren, independientemente de ideologías políticas, torpezas administrativas y falta de qué sé yo para la aportación de todos los recursos necesarios para la lucha contra la violencia hacia las mujeres, que acabar con esto es una responsabilidad de todos es innegable. Ustedes se piensan que la implicación personal en esto es para una desconocida. No, mira, es para las mujeres y niñas que están en tu entorno afectivo y para ti mismo. “¿Para mí mismo?” Sí, para que no seas cómplice de un maltratador.

Lo primero que se ha criticado de este protocolo es que cualquier persona no está capacitada para la atención a víctimas de violencia de género. Siendo esto verdad, vete un poquito más allá, porque no tienes que atenderla. Sólo tienes que avisar y llamar a cualquier teléfono donde sí puedan atenderla y ayudarla si te pide ayuda o eres testigo (hospitales, policía, 016...) y para hacer ese mínimo necesitas conocer y reconocer a una víctima de maltrato. Lo haces por una agresión racista, homófoba, robo o accidente de cualquier índole, por qué no lo vas a hacer para ayudar a una mujer... porque podrás, ¿no?

A esto es a lo que capacita esta guía, a que saques el puto teléfono y llames porque ya sabrás detectar lo que es una víctima de violencia machista y te está pidiendo ayuda. No es un tratado en psiquiatría para llevarte al Nobel, caray. Y así te subes la foto de verano a las redes leyendo la Guía y los pies de fondo (esto también sería deseable. La guía, no los pies).

Termino este artículo con el nombre de las mujeres víctimas asesinadas por los 31 nuevos hombres asesinos en lo que llevamos de año. Espero que te incomode. Alguien ha tenido el respeto por ellas de hacerla y yo la reproduzco. Para que entre todos no haya ni una más.

1. Laura Plaza. 82 años. Madrid. 17/01/21

2. Conchi González. 56 años. Bizkaia. 12/02/21

3. Alicia P. 51 años. Madrid. 14/02/21

4. Mari Carmen M. 46 años. Madrid. 02/03/21

5. María Cruz. 48 años. Madrid. 08/03/21

6. Jordina Martínez. 34 años. Barcelona. 14/04/21

7. Paula. 36 años. León. 19/04/21

8. Pilar. 50 años. Tarragona. 26/04/21

9. María Soledad Moreno Parra. 60 años. Valencia. 09/05/21

10. Warda Ouchene. 28 años. Mallorca. 17/05/21

11. Betty. 52 años. Tarragona. 17/05/21

12. Lucía Dotto Domingues. 42 años. Barcelona. 18/05/21

13. María Teresa Aladro Calvo. 48 años. Asturias. 20/05/21

14. Katia Carolina. 35 años. Zaragoza. 23/05/21

15. Nicoleta Clara. 41 años. Guadalajara. 29/05/21

16. Alla Bukanocova. 48 años. Girona. 02/06/21

17. Katherine Mary Brereton. 59 años. Madrid. 06/06/21

18. Rocío Caíz. 17 años. Sevilla. 03/06/21

19. Elena Levigni. 21 años. Ibiza. 03/06/21

20. Alicia Rodríguez. 36 años. Jaén. 12/06/21

21. Consuelo Martínez. 81 años. Madrid. 15/06/21

22. África Cuadrado. 55 años. Valladolid. 21/06/21

23. Nombre no conocido. 34 años. Salamanca. 29/06/21

24. Hasna. 34 años. Hesca. 30/06/21

25. Johana Andrea Aguilar. 41 años. Castellón. 22/04/21

26. Mari Ángeles Guerrero. 46 años. Málaga. 15/07/21

27. Inmaculada Nzang Mba Oyana. 43 años. Almería. 05/06/21

28. Luisa Amelia. 74 años. Madrid. 22/07/21

29. Amal. 38 años. Barcelona. 22/07/21

30. Nombre y edad no conocidos. Barcelona. 30/07/21

31. Nombre no conocido. 60 años. Sevilla. 10/08/21