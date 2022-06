Señales previas para detectar a un maltratador antes de empezar una relación

“El daño es como un tumor: si uno lo identifica pronto y lo ataca quizá pueda salvarse, pero si no lo reconoce y sigue como si nada, cuando se dé cuenta ya es tarde para cualquier cosa”, dice Manuel Jobois en su novela 'Malaherba'. Cualquier tipo de violencia contra las mujeres es daño; atacarlo tiene que hacerse desde la prevención para cambiar la tendencia. Este daño se llama machismo. La prevención sólo es posible con conocimiento, sin él nada se identifica. Las mujeres hemos sido educadas para callarnos, para no protestar o denunciar abuso y violencia en cualquiera de sus formas. Es un arma de los hombres para poder seguir haciendo uso de una impunidad social como maltratadores que les mantiene en el privilegio. Si lo haces recuerda lo que te dirán histérica, loca, puta, rencorosa, resentida, no estás bien... (inserta lo que quiera que te hayan dicho). Lo que no estás es sola.

2 de mayo: Cuenca

10 de mayo: Tenerife

22 de mayo: Córdoba

27 de mayo: Almería

29 de mayo: Ciudad Real

29 de mayo: Málaga

30 de mayo: Zaragoza (por confirmar)

Son las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas sólo en el mes de Mayo de 2022. Es como termina una relación de maltrato. 18 asesinadas en lo que llevamos de año.

Bajemos un escalón en la pirámide de la violencia: “Tres mujeres muertas y una en estado crítico tras ser agredidas por sus parejas en sólo 72 horas” (El Correo, 30/05/2022). Una mujer ingresada en estado crítico. Ahora se está empezando a informar de las mujeres a las que los hombres que “las querían” han intentado asesinar y no lo han conseguido dentro del marco de la Violencia de Género.

Violencia física dentro de la pareja previa al asesinato, la tortura sistemática antes de asesinarlas. Cómo empieza: Bofetadas. Tirones de pelo. Te agarra hasta hacerte daño. Te escupe. Empujones. Lanza objetos con intención de alcanzarte. Encierros. Zarandeos. Arañazos. Te golpea directamente con objetos. Va incrementándose hasta las palizas, cortes, puñetazos, cuchillos en el cuello... 1.148 mujeres asesinadas desde 2003, más 350 menores huérfanos desde 2013 y 47 asesinados por su padre

Antes de la agresión física, el terror: tira y/o rompe objetos. Da puñetazos contra la pared o el mobiliario. Te enseña el puño amenazante. Juega con objetos punzantes como aviso. Portazos, gritos, amenazas. Discusiones constantes. Se producen empujones leves u otros actos que aún él no considera agresión física. 31.212 órdenes de protección a mujeres por Violencia de Género en 2021.

Nunca hay justificación a nada de esto. Te dirá que perdió los papeles, que fue por la discusión que tuvieron. Te pedirá perdón, incluso puede volver a ti llorando, porque necesita seguir maltratándote. Si intentas justificarlo o explicarlo no podrás identificar el maltrato. Las cosas ocurren y punto. No te preguntes por qué, primero huye.

Los maltratadores no son psicópatas, ni enfermos, ni monstruos: son hombres criados en el machismo y consideran que les perteneces y que pueden hacer lo que quieran contigo. La violencia de género no tiene perfil: no es cosa de jóvenes, ni de viejas. No es de clase social baja ni de familias desestructuradas. Ocurre en todos los estratos sociales y económicos.

Seguimos bajando en la pirámide: violencia psicológica. Anterior a la física. Si ya están consolidados como pareja, intentará sobre todo hacerte creer que estás loca. Ocurren cosas malas que anteriormente él te advirtió que ocurrirán (oh, casualidades). Se para junto a ti en silencio. Desaparecen cosas o se ruedan constatemente. Despertadores ocultos que suenan y no los encuentras. Toda esta mierda que parece que me he metido algo y que alucino son relatos reales de mujeres que lo han sufrido. El objetivo es quitarte razón, descanso y tranquilidad. Se compromete con un evento y en el último momento te dice que no va. Silencios, vacíos, desapariciones. Tiempos amplios sin contacto. Insultos denigrantes y humillaciones. El estrés y la ansiedad te van minando de tal manera que aquí te vas poniendo en sus manos con tal de evitar cualquier cosa. Nada de esto es menor que la violencia física, sólo es un estadío diferente de violencia. Estarás tan agotada física y psicológicamente que cuando llegue la bofetada ni te darás cuenta.

Si aún no conviven pero son pareja consolidada: te provocará celos, te hará creer que está con otras pero te lo negará contantemente. Aquí es importante que tú creas que te es infiel, es lo que te hará sufrir. Te dirá “celosa patológica”, no falla. Control de tus contactos. Principio de aislamiento (todos somos malos a tu alrededor). Él será extremadamente celoso. Discusiones sin motivo y sin entenderlas muy bien. Te desvaloriza. Los contactos sexuales empiezan a ser de acoso. En 2021 se produjeron un total de 162.848 denuncias por Violencia de Género.

Y en la base, el estadío más importante por cuanto que es el momento de no caer en una relación de maltrato: cuando le estás conociendo y aún no te has “enganchado”. Si las mujeres aprendemos que hay ciertos comportamientos que no se corresponden con el inicio de una relación sana y respetuosa evitaremos ser maltratadas, porque la espiral del maltrato está normalizada. 446 denuncias al día por maltrato en España en 2021, y lo que no se denuncia.

En esta fase le das igual, como en el resto, pero aquí lo va a disimular en modo “enamoramiento”. No te quiere, te necesita porque es un ser dependiente de maltratar a una mujer para ser alguien. Desde este momento ya te está poniendo a prueba para ver cómo va a avanzar en su estrategia y, sobre todo, qué cosas te gustan mucho y te molestan. Con ello conseguirá atraerte y tener conocimiento de ti para empezar a manipularte. Los maltratadores son grandes manipuladores y aprenden con cada mujer. O con la misma a lo largo de los años.

Ningún hombre en su sano juicio dañaría a una mujer en la fase de enamoramiento. Puede ocurrir: un chiste machista que te puede molestar. Un comentario fuera de tono sobre algo personal. Comentarios negativos de mujeres en relaciones pasadas. Te dejará caer que pueda estar relacionándose con otras mujeres en ese momento. Comparaciones con otras mujeres. Excesivo interés por ti y por tus cosas: aficiones, trabajo, qué te gusta y qué no. Se suelen mostrar muy seguros de sí mismos (todos , en esta fase, somos inseguros y tímidos). Excesivo contacto desde el principio e interés por quedar con demasiada frecuencia. Son artificialmente halagadores: la más guapa y la más lista.

Lo que están haciendo es sacar toda la información posible para empezar a ponerte a prueba. Con tus actitudes, ellos sabrán cómo avanzar para empezar a manipularte. Siempre se intercalan las fases de daño y enamoramiento. No pueden hacer daño constantemente porque te darías cuenta muy pronto, para eso serán los más románticos. Y poco a poco, como un goteo, se termina la fase de relación de pareja sana para pasar a ser maltrato todo el tiempo. Hay un aspecto muy, muy sutil que si lo captas es infalible: cuando te hace un comentario que pueda molestarte hay un microsegundo de impasibilidad en su cara, fija la mirada en ti para estudiarte. Casi imperceptible, pero les delata como lenguaje corporal.

Lo he explicado alguna que otra vez: haz caso a tu instinto. El instinto no es nada esotérico, es el conjunto de valores que tenemos interiorizados y es lo que nos avisará de que lo que tenemos delante no entra dentro de nuestros valores. Si hay más de una cosa que te molesta, y éstas se repiten, no estás ante nadie que te quiera. Podrá contigo si le dejas. Tampoco te tienes que volver loca identificando ni analizando ni conceptualizando: si en algún momento hay algo que te ha dejado rumiando o no te cuadra, pues blanco y en botella. Estas cosas por incomprensibles tendemos a borrarlas y no darles importancias (¿a qué vino ese comentario? ¿para qué hizo ese chiste de mal gusto? ¿por qué me nombra a otras mujeres que le gustan?). Nunca valdrá la pena quedarse. 60.040 medidas judiciales penales de protección a mujeres y menores víctimas de Violencia de Género decretadas en 2021.

Son ellos los que tienen que cambiar y ocuparse de ello; está en nosotras compartir para prevenir. Si crees que estás en una relación de maltrato o alguien de tu entorno, infórmate de lo que debes hacer, pide asesoramiento y ayuda: Teléfono 016 o Whatsapp 600 000 016 para asistencia social, sanitaria o jurídica, para la víctima o para ti si sabes de alguna mujer que esté siendo maltratada; si no cuentas con recursos tienes derecho a asistencia jurídica gratuita. Llama al 112, 091 ó 062 en caso de agresiones y peligro para la víctima. Puedes descargarte la app ALERTCOPS, manda una señal de geolocalización a la policía. Farmacias, policía local, señal con dedo pulgar recogido y cierra el puño para avisar. Acude a los Servicios Sociales de ayuntamientos y comunidades autónomas para cualquier información o comunicación. Es decisión de la víctima denunciar, no la fuerces a ello. Tú puedes hacerlo de manera anónima. Y no ser cómplice.