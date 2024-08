Baño de sangre en las fiestas de Solingen (Alemania)

La ciudad de Solingen (al Oeste de Alemania, en Renania de Norte-Westfalia) celebraba el 650 Aniversario de su Fundación con diversos actos festivos. Entre ellos conciertos de música popular moderna.

Durante estas celebraciones del 650 aniversario un brutal acto criminal ha costado la vida de tres personas, así como otras ocho han resultado heridas de gravedad. Según fuentes policiales, el arma homicida debió ser un cuchillo. Macabra ironía resulta el hecho de que a Solingen se la llama “la ciudad de los cuchillos y navajas” o la “ciudad con alma de acero”, ya que desde la Edad Media se la conoce por la excelencia de sus espadas, cuchillos, tijeras y navajas de afeitar. Se dice que en Solingen se fabrican el 90% de los cuchillos y navajas del país.

El asesino valiéndose de la oscuridad durante uno de los conciertos atacó y apuñaló cobardemente a varios espectadores, dándose a la fuga gracias a la confusión y el tumulto.

Hace treinta años, cinco mujeres y niñas de origen turco fueron asesinadas en un incendio provocado en Solingen. Fue el acto racista más grave tras meses de ataques a refugiados extranjeros e inmigrantes.

En la noche del 29 de mayo de 1993, cinco mujeres y niñas con antecesores de emigración turca fueron asesinadas en un incendio racista provocado en la casa de la familia Genç: Gürsün İnce (27), Hatice Genç (18), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) y Saime Genç (4). Otros 14 miembros de la familia sufrieron heridas, algunas de ellas potencialmente mortales. El hijo de Mevlüde Genç, Bekir Genç, sufrió quemaduras tan graves que, a día de hoy, su vida estaba determinada por la hospitalización y los cuidados. Fue el ataque racista más grave en la historia de la República Federal de Alemania hasta aquel momento.

Las víctimas eran dos hijas, dos nietas y una sobrina del matrimonio Mevlüde y Durmuş Genç, que habían emigrado a Alemania desde Turquía con tres hijos a principios de la década de 1970. Tuvieron dos hijos más en Solingen y también allí encontraron el centro de su vida.

Los autores fueron detenidos pocos días después del atentado: Cuatro jóvenes del barrio de Solingen, de entre 16 y 23 años. Los cuatro habían llamado la atención anteriormente con bravuconadas racistas y declaraciones de extrema derecha.

Los argumentos racistas, algunos de los cuales también habían sido propagados por partidos democráticos -la inmigración se etiquetó políticamente como una amenaza, amenaza contra la identidad alemana que todavía se propaga entre la derecha y los ignorantes-, aquella supuesta amenaza al ser de aspectos y lenguas diferentes a la germana reforzaron el sentimiento antiextranjero y antimigración. Los grupos de extrema derecha, en particular, aprovecharon tales sentimientos.

Ahora, 30 años después Solingen reaparece en la primera página de las noticias por un atentado de signo contrario a aquel, pero igual de racista o fascista, en cualquier caso de fanático o desquiciado mental.

Sospechas, detenciones, palos de ciego y masiva cantidad de policías

La policía alemana detuvo este sábado (24.08.2024) a un adolescente de 15 años que podría estar relacionado con el apuñalamiento que dejó tres muertos y cuatro heridos graves en Solingen, en el oeste del país, e indicó que “no se puede descartar” un móvil “terrorista”. No se puede descartar, pero tampoco se sabe a ciencia cierta. El criminal ataque por lo imprevisto alcanzó indefensas a las victimas, en medio de miles de las personas congregadas por los conciertos.

“Esta mañana ha sido detenido un individuo de 15 años”, anunció el sábado Thorsten Fleiss que es el director del operativo policial. Según explicó, el adolescente es sospechoso de haber tenido conocimiento previo del suceso y de no haber actuado para impedirlo, pero los investigadores policiales no creen que se trata del atacante, que aún no ha sido encontrado por las fuerzas de seguridad, pese al masivo despliegue de policías.

El adolescente detenido, fue aprehendido la mañana del sábado en su domicilio familiar, identificado en base al testimonio de dos personas que escucharon una conversación sospechosa antes del suceso y que, después del ataque, se pusieron en contacto con la policía. “Solo sabemos que habló con una persona, si esa persona es el atacante no lo sabemos con seguridad”, afirmó en la rueda de prensa Markus Caspers que es el fiscal responsable de la lucha antiterrorista en Renania del Norte-Westfalia.

Ataques criminales brutales y “precisos”

El Fiscal Markus Caspers ha dicho que “aún no se ha identificado al autor ni hemos podido identificar un móvil, pero suponemos, dadas todas las circunstancias, que no se puede descartar la sospecha inicial de una acción terrorista”, añadió. Poco más tarde, el ministro presidente de Renania del Norte-Westfalia, el cristianodemócrata Hendrik Wüst, dijo que el atentado había sido un “acto de terrorismo”.

Por su parte el director del operativo policial se incline por dicha hipótesis al afirmar, a preguntas de la prensa, que de acuerdo con las imágenes del ataque las cuchilladas iban dirigidas “de forma muy precisa” a los cuellos de las víctimas.

“El culpable debe ser detenido rápidamente y castigado con todo el peso de la ley”, escribió en la red social X (Twitter) el jefe del Gobierno alemán, Olaf Scholz. Una importante operación policial se ha puesto en marcha para encontrar al sospechoso, que huyó después de la agresión. “Nuestros fuerzas de seguridad están haciendo todo lo posible para detener al autor” y determinar su móvil, afirmó la ministra del Interior, Nancy Faeser, quien calificó el acto de “brutal atentado”.

Los victimas según información de los Policía son una mujer de 56 años y dos hombres de 67 y 56 años respetivamente.

La Policía ha llevado a cabo un enorme despliegue, incluyendo helicópteros sobrevolando la zona. Fuentes policiales aseguran que aún no se han hecho arrestos. Los agentes se encuentran en estos momentos en el lugar con armas y hay varias zonas acordonadas.

En el centro de la ciudad

Los mortales hechos tuvieron lugar hacia las 21:45 (hora local) en el Fronhof, una plaza de mercado en el centro de la ciudad de Solingen. Allí había un escenario para música en directo. Allí también resultó herido de cuchillada el iraquí Slavash Hossein.

Según el periódico Solinger Tageblatt, las autoridades habían pedido a los habitantes de Solingen que abandonen el centro de la ciudad. Philipp Müller, uno de los coorganizadores de la fiesta, explicó en el escenario que los servicios de emergencia estaban luchando por la vida de nueve personas. Afortunadamente no interrumpieron con alarma el concierto para evitar el pánico y victimas del mismo. Y entonces había ya víctimas mortales, pero se logró evitar que cundiera el pánico y hubieran más victimas.

¿Prohibición de cuchillos y navajas?

La ministra de Interior de Alemania Nancy Faeser del SPD busca restringir más el que se lleven armas blancas en público, para combatir delitos relacionados con tales armas. Algunos critican el plan por poco práctico, y las estadísticas porque “no son fiables”. Pero el pasado año 2023 hubieron 8951 delitos por agresión de arma blanca lo que suponía un aumento del 9,7 % respecto al anterior año. Tales datos y que en Mayo y en Junio de este año 2024 han habido apuñalamientos trágicos que han puesto en primer plano la discusión sobre si prohibir o no las armas blancas en zonas públicas.

¿El Estado Islámico se apunta goles marcados por otros?

El presunto agresor se ha entregado a la policía, según ha confirmado un portavoz del Ministerio del Interior. Un hombre había sido detenido previamente en un centro de refugiados de la ciudad. Al parecer, el detenido es un sirio de 26 años.

Según Der Spiegel, el hombre detenido a última hora de la tarde es un sirio de 26 años. Según esta información, habría llegado a Alemania a finales de diciembre de 2022 y habría solicitado asilo. Según la información de Der Spiegel, no era conocido previamente por las autoridades de seguridad como extremista islamista. Esta información fue confirmada a la agencia de noticias dpa.

La reconquista por parte del régimen de Bashar al Assad de buena parte del territorio perdido ha devuelto una relativa estabilidad a amplias zonas del país, si bien aún está por resolverse la situación en la provincia de Idlib, último bastión controlado por los rebeldes y donde se han refugiado cientos de miles de desplazados. Tampoco está estabilizada la situación en otros puntos del país con presencia de Estado Islámico o bajo el control de las fuerzas kurdas sirias.

Así las cosas, la ONU prevé que unos 13 millones de personas necesitarán asistencia este año. Otra de las incógnitas por resolver es si la relativa vuelta a la normalidad genera el retorno de 5,7 millones de sirios que han buscado refugio fuera del país en los últimos siete años o de los 6,2 millones de desplazados internos.

Resulta curioso que el sirio, autor del atentado contra Solingen, sea uno de los sirios anti-Bashar al Assad, o sea, un refugiado en Alemania por ser buscado por terrorista por el presidente sirio Bashar-al-Asaad, criticado y atacado por el gobierno alemán y los llamados occidentales. No puede saberse si era realmente terrorista contra el régimen sírio. Pero ha resultado ser terrorista contra la República Alemana y contra los supuestos “cristianos” espectadores en Solingen.

Un portavoz del Ministerio del Interior Federal confirmó a la agencia de noticias dpa que el hombre se había entregado. La revista semanal Der Spiegel y el diario Bild-Zeitung ya habían informado de ello.

El «Estado Islámico» ha reivindicado el ataque con cuchillo en Solingen. Y dice que es un “acto de venganza” por las injusticias contra «los musulmanes en Palestina y en todas partes». La policía Alemana detuvo a un hombre en un centro de refugiados de Solingen.

La milicia terrorista «Estado Islámico» (EI) ha reivindicado el atentado de Solingen (Renania del Norte-Westfalia), ejecutado – dijeron- por un «soldado» del EI que perpetró el ataque «contra una reunión de cristianos en la ciudad alemana de Solingen» el viernes, según anunció la organización de propaganda del Estado Islámico Amak en el servicio en línea Telegram unas 24 horas después del atentado. El ataque se habría llevado a cabo «como venganza contra los musulmanes en Palestina y en todas partes». Esta afirmación nada tiene que ver con los palestinos que están sufriendo las agresiones sionistas del genocida Netanyaju.

No hay pruebas de que el Estado Islámico estuviera realmente detrás del atentado. Tampoco hay pruebas de contactos entre el Estado Islámico y el agresor detenido que se ha presentado él mismo, al parecer con ropas ensangrentadas. El Estado islámico es una organización que no suele jugar limpio con la verdad de los hechos y suele atribuirse cosas que le son ajenas para aumentar su importancia y prestigio entre sus fanáticos seguidores. Se apunta goles marcados por otros.

Según la policía de Düsseldorf, también recibieron una carta del Estado Islámico reivindicando la autoría del ataque con cuchillo en Solingen. Un portavoz de la policía ha declarado que ahora debe comprobarse si esta carta es auténtica, y hasta el momento no es así.