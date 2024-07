Biden, Trump y la OTAN: ¿ vejestorios peligrosos?

Las noticias se suceden a ritmo vertiginoso. Y no hay claridad ni perspectiva racional de un futuro pacífico a escala internacional. No es pesimismo, es la pura (escrita con una “t”) realidad.

Se acaban de celebrar los 75 años de la fundación de la OTAN, cuyos protocolos firmó el Presidente Truman como parte de su estrategia de Guerra Fría contra la entonces existente Rusia Soviética. Y el presidente Biden, que no abandona su puesto a pesar de que desde su propio Partido se lo están pidiendo, ahora aprovechó la reunión del 75 Aniversario de la OTAN para arrancar un nuevo compromiso y mayor esfuerzo armamentista, tratando así de ganar puntos frente al otro candidato republicano Trump, que reta a la Unión Europea. La OTAN encarga misiles antiaéreos y el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, dijo a los legisladores el 10 de julio que a las autoridades monetarias les queda trabajo por hacer en la reducción del balance. Powell advierte de que Donald Trump ha exigido que los países europeos contribuyan con unos 100.000 millones de dólares a Ucrania para “igualar” el apoyo estadounidense a Kiev.

El Trump, magnate y aspirante republicano a la Casa Blanca, lo ha dicho y manifestado en el Truth Social momentos antes de que el presidente estadounidense Joe Biden inaugurara la 75ª cumbre de la OTAN en Washington. La OTAN ha realizado un pedido de misiles antiaéreos Stinger por un valor de casi 700 millones de dólares en nombre de varios estados miembros. El secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, lo anunciaba al inicio de la cumbre de la Alianza Militar, y subrayaba que era, precisamente este martes, cuando la agencia de adquisiciones de la OTAN, NSPA, había firmado un nuevo contrato multinacional para misiles Stinger por un valor de casi 700 millones de dólares, en una reunión de líderes de la industria de defensa en el marco de la cumbre. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ha destacado los logros alcanzados por la FED para devolver la inflación al objetivo del 2%, pero, advertía, serán necesarios “más datos positivos” que refuercen su confianza antes de bajar los tipos de interés. Ante el Comité Bancario del Senado americano, Powell lanzaba la advertencia de que mantener las tasas de interés elevadas durante demasiado tiempo podría poner en riesgo un mayor crecimiento económico, lo que aparentemente, podría indicar que el banco central está considerando adoptar una postura menos restrictiva. El dinero no cae del Cielo, pero no crece para bien de las mayorías sino de las minorías oligárquicas. Pero eso no lo dice ni lo dirá ningún Powell, ni hoy ni en el futuro.

Las ayudas aprobadas a instancias de Biden por el Congreso de EEUU impulsa la carrera de armas, alarga la guerra de Ucrania y da a Israel los medios para erradicar o exterminar a los palestinos de Gaza.

Atentado fallido contra Trump

Y, por si fuera poco, Trump vuelve a ocupar las primeras páginas de la prensa mundial. Un joven estudiante le dispara hiriéndole, mientras otros asistentes al mitin republicano resultan heridos y uno de ellos muerto. Trump vociferaba antes del atentado que los demócratas eran terroristas y arruinaban la democracia americana, incitando a sus seguidores a no aceptar ningún diálogo sino acusaciones contra Biden y consortes. El disparo le hirió en la oreja, pero herido y todo continuó vociferando acusatoriamente. El hecho de que el atentado fallara podría ser indicio de que el fallecido era “demócrata”, ya que los republicanos están constantemente alardeando de ser buenos tiradores y del uso de armas. Si el joven hubiera sido republicano no habría fallado.

Según dijeron fuentes policiales al The New York Post: “Un equipo de francotiradores de la policía local estaba dentro del mismo edificio desde donde se produjo el atentado al expresidente de los Estados Unidos Trump”.

Según publicó el citado medio norteamericano, se trataba de un equipo de francotiradores que estaba en la fábrica de AGR International Inc. en el momento en el que Thomas Matthew Crooks, de 20 años, disparó e hirió con un disparo en la oreja al candidato presidencial republicano.

Crooks fue asesinado por francotiradores del Servicio Secreto poco después de intentar eliminar al ex presidente en un mitin en el estado de Pensilvania el pasado sábado y hasta fue captado en imágenes por los asistentes a la manifestación antes del tiroteo. Lo mataron sin averiguar razones ni complicidades. Raro proceder si se quiere descubrir la verdad.

Por otra parte: las decenas de civiles palestinos, mujeres, hombres y niños que casi diariamente mueren en Palestina, producen menos comunicados de los gobiernos al público que el fallido atentado contra Trump.

Viktor Orban : ¿Traición o Pacífica Misión?

El presidente Orban ha sorprendido a las jerarquías de la (des-) Unión Europea yendo motu propio a visitar Ucrania, Rusia y China en misión negociadora y no bélica.

En esos mismos días el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, había concluido su visita a Washington con una rueda de prensa al final de la cumbre de la OTAN. En la cumbre se abordaron cuestiones del fortalecimiento de la postura de Disuasión y Defensa de la Alianza (al parecer hay amenazas constantes que el público desconoce contra los países europeos); el apoyo a Ucrania y su futura pertenencia a la OTAN (si los dioses y los EEUU todavía quieren); y el compromiso de inversión dineraria en defensa con armas que pueden ser de ataque. En lo relativo a Ucrania, se han cerrado los aspectos pendientes para ofrecer al gobierno Zelensky y no al país un paquete de apoyo con medidas robustas y sostenibles. El presidente español ha respaldado las medidas y ha valorado como “irreversible” el proceso para que Ucrania forme parte de “la familia euroatlántica”, asegurando que este apoyo es “un puente” hacia su entrada en la OTAN. Sánchez había intervenido también en el Foro Público de la OTAN y señalado la importancia de que la organización tenga un Plan de Acción para el Sur “completo, detallado y práctico”, aquí el sur no sabemos dónde empieza ni dónde acaba. La cumbre de la OTAN se celebró en un contexto de extraordinaria importancia debido a la situación geopolítica actual. También lo hizo en un momento especial para la Alianza: la conmemoración de su 75º aniversario. La Alianza es vieja, y políticamente un vejestorio. Pero no en sentido armamentístico. En este sentido, el presidente Sánchez defendió la vigencia de una alianza unida y cohesionada para hacer frente a las amenazas globales (no se refería a amenazas de seres extraterrestres, sino sin duda a rusos y chinos).

Por su parte Trump exige a Europa 100.000 millones para Kiev: “Si no fuera por mí, no existiría la OTAN”, alardea el republicano. Otro punto fundamental viene de donde viene: Trump está exigiendo a Europa que envíe 100.000 millones de dólares a Kiev para “igualar” el apoyo de EEUU. “Si no fuera por mí como presidente, probablemente ahora no existiría la OTAN. Cuando me convertí en presidente, me di cuenta de que sólo 7 de los 28 países que entonces eran miembros estaban al corriente de pago”, publica Donald Trump en Twitter. Es el lenguaje de un usurero contable, no de un político. Deja ver que la OTAN es Estados Unidos. Y continúa Trump: “Ningún otro presidente hizo nada al respecto a estos impagos a largo plazo. El secretario general de la OTAN dijo que era ”increíble“ lo que ”había hecho el presidente Trump“. Hizo que la OTAN volviera a ser viable. Ahora tenemos un problema similar, sigue diciendo. EEUU está pagando la mayor parte del dinero para ayudar a Ucrania a luchar contra Rusia”. Además Trump reta a Europa: “Europa debería al menos ¡igualar! Deben más de 100.000 millones para hacerlo. Crooked Joe (se refiere a Biden) ni siquiera les ha pedido que lo hagan”. Esto deja a la alemana Von der Leyen temblando. Estas declaraciones se basan en un salto al futuro: destapó que será la última reunión en la que EEUU tratará a Europa como que no pasa nada. ¿De dónde saca ahora Europa 100.000 millones? Si hasta Alemania tiene problemas con el constitucional. El supuesto de que gane Trump en noviembre y exija los pagos de Europa hace temblar a los alemanes, y eso de que EEUU no pondría más dinero de “ayuda” a Ucrania, sería un especial e inédito camino “otánico”.

75 Años de la OTAN + Jerome Powell

En un anuncio publicitario leo que el dinero no cae del Cielo y que el dinero siempre crece… a largo plazo. Sobre el crecimiento del dinero como si fuera un vegetal o un bicho biológico no hace falta comentario, pero estaremos de acuerdo en que el dinero no cae del Cielo. Y no cae por mucho que recemos a dioses paganos, a santos cristianos o al dios de la Biblia. Y eso es una verdad y una advertencia a los que regalan y endeudan miles de millones en la llamada “Defensa de Occidente”, cuando en realidad son ganancias para la oligarquías poseedoras de las acciones capitalistas del complejo industrial armamentista.

Desde que el primer ministro Viktor Orban asumió el cargo hace más de una década, condujo el país hacia una estrategia más atenta a sus propios intereses que a los discursos de la Unión Europea y la OTAN, probablemente porque en caso de conflicto Hungría sería uno de los países más afectados y además por sus personales intereses económicos. Evitar la confrontación con potencias militares y económicas como China y Rusia es signo de prudencia política y también de interés económico, sobre todo a través de su participación en la Iniciativa Belt (la Franja) and Road (la Ruta), el plan global de infraestructuras de Pekín.

Hace ya tiempo que Orbán juega a dos cartas y se aprovecha de lo que puede. Pero su conducta choca con la estrategia del resto de las élites euro-americanas que se concentran en el armamentismo y la continuación del conflicto bélico “contra las potencias del Mal”, es decir, contra Rusia y China.

Los gobiernos no son los pueblos, gobiernos son grupos políticos. Los gobiernos atrincherados o atados en estructuras burocráticas y militares, según sistemas políticos pueden ser unos más democráticos que otros, pero casi nunca representan los intereses populares, sino los intereses de las élites políticas y minorías millonarias, o sea oligarquías. Es el caso de Orban y Hungría, pero también el de Italia, Polonia, Inglaterra o Estados Unidos, etc.

La Humanidad, formada por los seres humanos de las potencias y del resto de los países, necesita nuevos sistemas, más democráticos y menos controlados por las minorías oligárquicas. Pero eso son buenos deseos contrarios al aluvión de noticias manipuladas y manipuladoras que nos sirven a diario los grandes controladores mediáticos.