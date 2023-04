Una ciudad donde vivir libres, visibles y orgullosas

Igual a ustedes ni les suma ni les resta que yo, la candidata de Unidas Sí Podemos a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, sea lesbiana. Ustedes saben que esta ciudad está preparada para la diversidad, las banderas arcoíris ondean sin mácula durante todo el año y de La Isleta a San Lorenzo, de Siete Palmas a San José, hay muchísimas personas que comparten sus vidas con personas de su mismo sexo sin que eso suponga un problema, ¿verdad?

Quizá tengan razón, pero les voy a confesar una cosa: hasta hace bien poco para mí la libertad era vivir mi relación con otra mujer en la intimidad de mi hogar. Construir una familia sin poder compartirla. Vivir mi vida siendo discreta, evitando ciertas palabras, ciertas situaciones que pudieran ser censuradas por miradas ajenas a las que, en realidad, les daba la llave de mi libertad.

¿Saben eso de que si un pájaro evita batir sus alas puede no conocer el dolor de saberse en una jaula? Hasta hace unos años no sentía como propia la palabra lesbiana, pero mi familia merecía una libertad que realmente no tuviera límites. Que mi hija y mi hijo vivan cómodamente el hecho de tener dos madres es lo mínimo que podíamos ofrecerles: seguridad, referentes, alegría.

Las personas LGTBI podemos vivir relaciones evitando las muestras de cariño en público, como si fuéramos amantes, podemos casarnos sin fiesta, sin cogernos los días de permiso en el trabajo, ocultas, discretas, invisibles, pero eso es no vivir. Créame que sé de lo que hablo.

Como sé que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad donde pasear de la mano, con atardeceres que te dejan sin habla, como los besos que no pueden robarnos, donde ser libres, visibles y orgullosas.

Lo que quiero para mí, para mi familia, lo quiero para cada persona que habita esta ciudad, que la visita. Quiero garantizar que la diversidad forme parte del ADN de la gestión municipal, que sepamos acoger a quienes tienen identidades diversas, residan aquí o vengan escapando de los dolores que genera el miedo.

Igual a ustedes ni les suma ni les resta que yo, la candidata de Unidas Sí Podemos a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, sea lesbiana. Y esa idea me gusta porque muestra el éxito de los colectivos feministas y lgbti de nuestro municipio.

Lo que ustedes no saben es que a mí sí me restó durante demasiados años de mi vida y sé que las diferencias suman, que todas las personas tenemos derecho a ser tratadas en plena igualdad y eso, sepan ustedes, es el ADN de mi candidatura.

¡Feliz día de la visibilidad lésbica!