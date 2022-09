Contra la dictadura religiosa del Irán, la moral machista y las protestas por la muerte de Mahsa Amini

La muerte o asesinato de Mahsa Amini el pasado 16 de septiembre 2022 ha levantado una oleada de protestas en Irán y de repulsa en el mundo entero. La joven kurda originaria de la ciudad de Saqez, de la provincia del Kurdistán iraní, nació el 22 de Junio del 2000 y era una luchadora activa por los derechos humanos y su trágico final muestra la interconexión de la discriminación de las mujeres, la violencia contra las minorías étnicas y la represión a la disidencia política en la República Islámica de Irán. Tal interconexión es histórica, estructural y sistemática.

Mahsa Amini, había sido detenida tres días antes de su muerte por la Policía de la Moral. ¿Cuál era el delito de la joven contra la “moral”? Fue arrestada y encarcelada por “llevar ropa inadecuada”. Uno puede pensar que iba semidesnuda o algo así, pero no, su delito era llevar inapropiadamente el velo – obligatorio para la mujeres iranís por mandato de la dictadura de los mullahs musulmanes.

La policía afirma que Mahsa Amini “sufrió repentinamente un problema cardíaco y fue trasladada inmediatamente al hospital”, donde murió después de tres días en coma, sin que hubiera ningún “contacto físico” previo entre los agentes y la víctima. Tal versión es cuestionada por muchas personas. Algunas al parecer testigos presenciales de la detención que acusan a la policía de malos tratos que condujeron a la muerte de la joven.

LA POLICIA INQUISICIÓN MORAL

Cuando la Revolución Islámica de Irán triunfó en 1979, los clérigos impusieron el velo obligatorio, y crearon las Gasht-e Ershad (Patrullas de orientación, en persa), un nuevo cuerpo policial encargado de controlar el cumplimiento de las normas de conductas islámicas.

Hace unos años el entonces Presidente Hasan Rohani había reducido la agresividad en la práctica diaria de la Gasht-e Ershad, papel vuelto a primer plano con la elección como presidente de la república islámica de Ebrahim Raissi que representa el ala más conservadora de la Asociación del Clero militante.La Asociación es un partido político iraní. Se fundó en 1977.

Los miembros de este partido están a favor de la economía de mercado capitalista y son culturalmente ultraconservadores. Este grupo apoya firmemente al líder supremo Alí Jamenei y la doctrina de que el poder de decisión último debe estar en manos del líder supremo. Y no pocos sacerdotes se han enriquecido.

Pero el estado de salud del Líder religioso de la Revolución, Alí Jamenei, hace temer que pueda morir pronto. Este temor empuja a las autoridades a ser más rigurosas en la aplicación del Velayat-e faqih.

Velayat-e faqih o Velayet-e faqih (persa: ولایت فقیه) es un término del Derecho musulmán que significa “los conservadores de la jurisprudencia” o el gobierno de los sabios, perteneciente únicamente a Irán. Se puede dividir en dos partes para facilitar la comprensión: en árabe, wilayat significa “tutela”, y faqih traduce la idea de jurista-teólogo. La expresión significa, pues, la tutela ejercida sobre la comunidad por una persona del clero, por un docto sacerdote. La tutela de los juristas-teólogos la entienden como que el jurista asume el gobierno o que controla su gestión con derecho a veto.

Con la instalación de un gobierno de sacerdotes fanáticos se crea una policía de la moralidad pública.

¿Cómo opera tal fuerza policial? Según la BBC, desde la Revolución Islámica de 1979 hasta ahora Irán ha tenido varias formas de “policía de la moral”. Su función es hacer cumplir en público el estricto código de conducta islámico, centrándose en las mujeres y la vestimenta obligatoria, sobre todo, el uso del velo. Actualmente, la “Gasht-e Ershad” está respaldada por Basij, una fuerza paramilitar inicialmente movilizada para luchar en la guerra contra Irak en la década de los ochenta.

Por lo general, las patrullas de la “policía de la moral” van en una camioneta con agentes varones acompañados por mujeres vestidas con chador –velo que cubre la cabeza y todo el cuerpo–. Se colocan en lugares públicos concurridos, centros comerciales, plazas y estaciones de metro. En la práctica, detienen a las personas –principalmente mujeres– que violan el código de vestimenta, con el fin de “promover la virtud y prevenir el vicio”. Su atención está puesta principalmente en la revisión del hiyab –velo que cubre el cabello–, y también en desaconsejar el uso de cosméticos. Los agentes pueden detener a las mujeres que no llevan hiyab o lo usan incorrectamente, evaluando por ejemplo si muestran demasiado cabello.

También actúan si su ropa es muy corta (los vestidos deben cubrir la rodilla), sus pantalones muy ajustados o si usan mucho maquillaje. También se prohíben los jeans con roturas que dejan ver carne y los atuendos brillantes. Las personas detenidas reciben una notificación y, en algunos casos, son conducidas a un “centro correccional” donde se les da una lección sobre cómo vestirse y comportarse “con moralidad”.

Por lo general, las liberan el mismo día, entregándolas a un familiar varón. Aunque en ocasiones, los castigos también pueden incluir una multa, prisión o incluso flagelación. Los latigazos no son nada nuevo en la preservación de las “buenas costumbres” . En la España de Franco eran azotes en la casa paterna, rara vez en público.

Uno de los temas mas polémicos en el Islam y en el mundo occidental es el uso del velo por parte de las mujeres. Para las feministas occidentales, el velo obligatorio es un símbolo de opresión. Para muchos musulmanes, puede ser igualmente un símbolo y un acto de empoderamiento, tanto por su rechazo explícito de los valores occidentales como por su significado implícito como símbolo de estatus: muchas musulmanes ven el velo como un signo de distinción, más aún porque evoca una conexión con el profeta Mahoma y sus esposas. ¿Pero el Corán, de hecho, requiere que las mujeres se cubran con un velo, un chador o cualquier otra forma de cubrirse la cabeza? La respuesta rápida es que no: el Corán no exige que las mujeres se cubran el rostro con un velo o que cubran sus cuerpos con burka o chador de cuerpo entero, como en Irán y Afganistán. Pero el Corán aborda el asunto del velo de tal manera que los clérigos musulmanes lo han interpretado históricamente, no correctamente, como una aplicación a las mujeres. La politóloga Paula Andrea Moreno, miembro de la Comunidad musulmana de Colombia, asegura que situaciones como esta deben ser investigadas. Y respalda la decisión del Presidente del Irán de investigar lo que pasó. “La violencia a las mujeres no se puede permitir en occidente ni en oriente”, dice Paula.

Pero ¿qué es ese velo y que representa el llevarlo?

“Es una norma islámica y de modales que nosotras lo llevemos y que tengamos interacción con los demás con el velo puesto, pero el sagrado Corán dice que no hay ninguna carga que debe ser obligatoria o pesada para los hombres. En este sentido, el islam motiva las mujeres a que sean ellas las que los usen por elección propia y no por obligación”, dice la politóloga. Paula se refiere así al abuso policial en Irán: “A la mujer en el islam se le debe tratar de una manera muy cordial, los hombres no pueden tocar a la mujer musulmana. Entonces, allí habría una doble consecuencia moral grave”. Que esta politóloga que es creyente musulmana lo vea así es cosa suya, pero no deja de ser una discriminación religiosa de la mujer.

PROTESTAS POR LA MUERTE DE MAHSA AMINI

El anuncio de la muerte provocó numerosas protestas en el Kurdistán iraní, pero también en otras zonas y en universidades.Los manifestantes tomaron las calles de las principales ciudades de Irán, incluida la capital, Teherán, durante ocho noches consecutivas tras la muerte de Mahsa Amini.

Frente a las manifestaciones de repulsa hubo la contraofensiva conservadora y el viernes hubo movilizaciones a favor del velo islámico, con miles de personas en las calles de Teherán que rindieron homenaje a las fuerzas de seguridad que sofocan a los que los medios clericales oficiales llaman «conspiradores».

Esta joven mujer kurda declarada muerta después de pasar tres días en coma tras ser detenida por la temida policía de la moral iraní, por llevar el hiyab de forma “inapropiada”, es una muestra de un régimen de terror machista religioso. Cuando yo redacto este artículo el número de personas que han muerto por disparos y enfrentamientos ha superado, según medios estatales, la treintena. Entre los muertos dicen que hubo 5 policías.

En la provincia de Guilán (noreste) el jefe de la Policía anunció el sábado “la detención de 739 alborotadores, incluidas 60 mujeres” solo en esta región desde que empezaron las protestas, según la agencia de noticias iraní Tasnim.

Las autoridades iraníes niegan toda responsabilidad en la muerte de Mahsa Amini. Dicen que sufrió un “problema cardíaco repentino” sin que hubiera ningún “contacto físico” entre ella y los agentes. Según esta versión, aparentemente corroborada por un breve vídeo publicado en la televisión estatal, la joven se desmayó tras un interrogatorio realizado por una agente. El Presidente Ebrahim Raissi expresó sus condolencias al padre de Mahsa, al tiempo que calificó su muerte de “incidente ”.Pero el padre de la víctima, Amjad Amini, refutó tal versión, diciendo que su hija estaba “perfectamente sana” hasta entonces. El medio de comunicación londinense Iran International, hostil al régimen iraní, publicó el 19 de septiembre imágenes presentadas como un escáner del cráneo de Mahsa Amini, que mostraban una “fractura ósea, hemorragia y edema cerebral”, lesiones que contradicen la versión de las autoridades, y que podrían deberse a actos de violencia contra la joven.

Las manifestaciones contra el régimen se produjeron en cuanto se anunció la muerte de Mahsa Amini y continuaron la semana siguiente, no sólo en el Kurdistán iraní, sino también en Teherán y Mashhad. Los manifestantes lanzaron proyectiles contra el retrato del Jefe Supremo religioso, Alí Jamenei. Varios partidos políticos kurdos convocaron una huelga general el 19 de septiembre. En muchas ciudades de Irán, las mujeres se quitan públicamente el hiyab o se cortan el pelo.

Durante las manifestaciones se oye el grito de “muerte al dictador”. En respuesta, la policía abrió fuego en algunas ciudades, deteniendo a algunos manifestantes e hiriendo a otros, mientras se disparaban cañones de agua contra los estudiantes. En el Kurdistán, se cortó Internet para evitar la comunicación de los rebeldes.

El 22 de septiembre pasado, cuando oficialmente habían muerto ya 17 personas en las manifestaciones, el presidente de la República Islámica, Ebrahim Raissi, declaró que se iniciaría una investigación, que dijo haber prometido a la familia de Mahsa Amini. El caso es que sea verdad o no la violencia policial física ejercida, lo cierto es que es un abuso dictatorial detener a alguien por llevar o no un velo, o una determinada ropa. E independientemente de si hubo o no violencia física, hay que condenar y derrocar esa ley, esa policía y un régimen que es constante ocasión de abusos de machismo y contra los Derechos Humanos.