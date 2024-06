Divertido momento nacional

Momento curioso donde los haya, o sea, realmente estamos en un momento super-divertido. Tenemos a un sujeto que ha logrado un 4,59% de los votos, unos 800.763, en unas elecciones en toda España, sin haber pasado por ningún medio de comunicación, apoyándose en un canal de Telegram con 500.000 seguidores. Escribir esto en un medio en papel suena hasta cómico, un periódico líder en ventas en la provincia más alejada de Madrid. Los votantes de este sujeto, que tiene en su lista a dos personas que absolutamente nadie conoce, que ni siquiera tienen redes sociales, le han escuchado trovar por todo el país basando su discurso en la idea de que tratará de combatir la corrupción para meter a Pedro Sánchez en la cárcel, sosteniendo que la verdad no existe y que vivimos en una conspiración comandada por un selecto grupo de malas personas. Es realmente cómico. Me lo imagino a este sujeto con un sombrerito del salvaje oeste y su látigo justiciero, planteando que hay que dar con el señor Sánchez. A caballo, recorriendo la península. Quijotesco.

Hay gente que va diciendo que Se Acabó la Fiesta, al margen de nutrirse de votantes del PP, VOX, abstencionistas, nuevos votantes y PSOE, por ese orden, es un partido más a la derecha que los herederos del franquismo, ubicándolo directamente en la tradición del Frente Nacional Francés o los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni. No sé está entendiendo muy bien esto. Es mucho más interesante de entender, y quienes traten de comprenderlo mejor, más rápido serán capaces de exterminarlo, como se extermina a cualquier formación populista. SALF es una agrupación de electores con liderazgo adánico, nativo digital, es una nueva propuesta que da respuesta a los cambios del presente y que no tiene tradición política. En ese sentido, es más parecido a un partido protesta, muy nihilista, en coherencia con lo distópico de nuestros tiempos, que no tiene una voluntad de gobierno como sí podrían tener otros partidos que hemos nombrado. Es más comparable al M5Stelle italiano en sus inicios. La mayoría de sus votantes se ubican en el centro-derecha, recordemos que muchas de las personas que se ubican en el centro, no es que lo hagan por convencimiento, si no por una voluntad anti-política del “déjenme como estoy”, son los votantes con menor interés por la política y por la labor transformadora de las instituciones. Sí, SALF es una propuesta xenófoba y antiestatista, pero no comparte tradición política con la derecha europea.

Estamos acostumbrados a evaluar a los partidos de izquierda a derecha, y también en el eje identitario, pero en ocasiones conviene ir un poco más allá y darles otras atribuciones, fijándonos en si tienen o no voluntad de gobernar o son una mera comparsa incómoda, si comparten una tradición con otras formaciones o necesitan crear algo nuevo desde cero, o si su voluntad es regenerar las instituciones o acabar con ellas. Comprender lo nuevo con las herramientas del pasado no es útil, aunque ya envejerá. Si uno va a una quedada - así es como llaman a sus mítines - del partido SALF se dará cuenta de que la componenda social y estética de sus apoyos es diferente a la de VOX o a la de un partido de derecha clásica. En ese sentido, los votantes de Podemos, Sumar, Nueva Canarias o Drago Verdes se parecen mucho más entre sí. Es complicado de determinar, pues estos datos que tenemos los hemos obtenido de Daniel V. Guisado, el CIS y Pablo Simón, y por tanto, hasta que Ayoze Corujo se ponga a trabajar en ello no tendremos los de Canarias, pero uno puede intuir que este tipo de propuestas para ese espectro político son más atractivas aquí que en otros territorios, igual que Podemos llega más que el Partido Comunista, SALF llegará más que VOX al canario.

Respecto a la edad de los votantes de SALF, sí que es cierto que la mayoría de ellos están por debajo de los 45 años, pero eso no significa que la juventud sea la representante de los apoyos a las ideas más xenófobas y ultraliberales, ya que también guarda amplios apoyos en el entorno de su votante medio, allá voy: hombre de cuarenta años de clase media alta que cree que el feminismo ha llegado demasiado lejos, que cree que la labor redistributiva del Estado ha fallado y fallará siempre y que las fronteras deben estar bien cerradas, con una última particularidad que es la más interesante, pues diferencia la propuesta de VOX, y es que SALF no cree en el Estado, ni en sus instituciones, ni en el poder nacionalizador de su administración; VOX sí, pues básicamente bebe de una tradición histórica basada en como el Estado ha estado al servicio de los señoritos, de las grandes familias, generando monopolios y oligopolios en sectores estratégicos para dar de comer y dar negocio a los propietarios de estas industrias. VOX necesita al Estado para seguir dando peso a sus apellidos compuestos. Sin embargo Alvise Pérez va por otro lado, propone un alejamiento de las estructuras del Estado y un creciente libertinaje económico al margen del control de la Administración General, eso, con VOX, no sería posible, sólo tienen que echar la vista atrás quienes nacieron en el franquismo para pensar la potencia del Estado en las estructuras políticas que desarrolló la dictadura, que es la mayor referencia de cual es el proyecto que VOX tiene hoy para España; lo que subyace de la nostalgia del franquismo.

Otro atributo interesante a SALF es la muy fuerte diferencia entre sus apoyos por género, ya que vemos que cerca del 66% de los votantes de este partido son hombres. Esta no es una dinámica única en España, en todo occidente vemos la misma dinámica; mujeres jóvenes que votan a socialistas y verdes, y hombres jóvenes que votan a los nuevos partidos de esa derecha que trata de combatir toda la transformación cultural que hemos vivido en los últimos 15 años en materia de género, sexualidad y pluralidad cultural, liderada fundamentalmente por las mujeres.

La formación de Alvise es una formación totalmente nihilista. Cuando lleguen las elecciones generales en nuestro país veremos cómo se posiciona cada partido y que hacen sus entre 9 y 11 diputados que más o menos podrá tener en sus primeros comicios, de los cuales muy probablemente uno sea de la provincia de Santa Cruz de Tenerife o de Las Palmas. Las ideas están servidas, y los problemas que denuncia, con la ayuda de inventos e ilusiones, perfectamente pueden ser combatidos si las personas se dedicaran a hablar y conversar de las cuestiones públicas con mayor detenimiento y cuidado, lo cual nos permitiría incluso poder dialogar con aquellos que ni siquiera piensan como nosotros, algo a lo que desgraciadamente no estamos acostumbrados, y es que, como diría Lippman; donde todos piensan igual nadie piensa mucho.