Entierro sin duelo en El Hierro

Hoy han enterrado en el municipio de El Pinar al migrante que falleció en el mar el pasado martes tratando de llegar a El Hierro junto con otras 87 personas. De este difunto no se sabe nombre, edad ni lugar de procedencia.

No había nadie junto a su ataúd que recordara su canción favorita, el color de sus ojos o su risa. Nadie que compartiera anécdotas de una infancia común o un día alegre, eso que compartimos en los duelos para enseñar la herida que deja esa visitante tan esperada, pero siempre tan inoportuna.

Tampoco pudieron despedirse quienes navegaron parte de la travesía con su cadáver a bordo, porque el sistema está reubicando dentro de la frontera a todas esas personas con sus respectivas heridas abiertas, mientras los representantes del odio agitan el avispero del racismo no vaya a ser que miremos con lupa sus gestiones, su desidia, su falta de formación, su falta de ética. Un día pensaremos en estos días y se nos caerá la cara de vergüenza por ponernos de perfil o aceptar medias verdades ante este drama humano como si no fuera con nosotros, como si las campanas no doblaran también por nosotros.

En la lápida se ha colocado una placa en la que se identifica al migrante fallecido como “tripulante 1” y la ironía macabra de saber que morir sin nombre es como morir dos veces.