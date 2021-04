El hijo rojo de los recuerdos y la historia

El 23 de Abril del 2021 se cumplieron los 75 años de salir la VESPA a las calles de Roma en la Italia de la postguerra. Así se abrían nuevos caminos a Roma pues entonces como hoy, "todos los caminos“ conducen a Roma.

Yo nací en un mes de Abril, antes que la Vespa pero después de acabada la Guerra Civil española. Y eso hace que el mes de abril se entrelace a lo largo de mi vida con los más dispares acontecimientos. En Astrología el mes de abril es compartido entre dos signos del Zodiaco: el final de Aries y el inicio de Tauro. Un año antes de mi nacimiento había terminado la Guerra Civil española y el último parte, firmado por Francisco Franco el 1 de abril de 1939, día final de la guerra, era breve texto muy popular en España, que dice literalmente lo siguiente: "En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado". El Generalísimo Franco. Burgos 1º abril 1939.“

Y en septiembre de ese año 39, como había predicho el Presidente Negrín, empezaba la Segunda Guerra Mundial.

Con la Vespa en la primavera de 1946 como nuevo vehículo, práctico y económico de dos ruedas, la Italia apenas salida de la Segunda Guerra Mundial emprendía los caminos de una Democracia reconquistada por las guerrillas de la Resistenza iniciada por los comunistas de Togliatti y el fenecido Gramsci y, sobre todo, por una democracia cristiana implantada con el desembarco de las tropas norteamericanas, ayudadas por mafiosi importados de USA.

La Vespa tenía un asa junto al sillín delantero para pasajero y los curas de la época, bajo el Obispado de un Pildain y Zapiain obsesionado con el Sexto Mandamiento de no fornicar, advertían del peligro del noviazgo sobre ruedas, pues decían que no era aconsejable ir en moto porque si la chica no se agarraba se podía caer al suelo y si se agarraba podía caer en la tentación. Ya en los años 60 en los Estados Unidos estaba a la venta la píldora anticonceptiva, luego conocida como antibaby, pero en la España de Franco y la moral católica de combate si una joven se descarriaba por falta de castidad se enfrentaba al más cruel rechazo condenatorio clerical y al repudio familiar.

Cuenta la leyenda que Piaggio el fabricante, que ya había rechazado otros modelos, cuando vio el de la Vespa exclamó: "Bello, mi sembra una vespa" (Bonita, me parece una avispa), aludiendo a la forma del vehículo: parte trasera más gruesa conectada a la parte frontal por una cintura delgada, y el manillar como las antenas de la avispa. La avispada Vespa acabó conquistando los mercados europeos y mundiales.

También en Abril, el 27 abril 1986 nacía Izquierda Unida y nuevos dolores de cabeza para las avispas populares y los acomodados soportes del bipartidismo endémico reinante en España desde el año 1978 y siguientes. Luego vendría el movimiento del 15-M del año 2011. Y por esas casualidades o toques del Destino yo, que llevaba viviendo en Alemania desde fines de 1978, me encontraba en Las Palmas de Gran Canaria y pude participar e intervenir al micrófono en la Plaza de la Feria aquel 15 de Marzo y semanas después de paso por Madrid pude participar en la acampada de Puerta del Sol y en encuentros en el Barrio de la Elipa donde me alojaba. Mientras tanto la derecha nacionalista del Partido de Pujol y Puigdemont ordenaba en Barcelona desalojar a golpes a los manifestantes.

Y como decía un cartel en la manifestación: "SOL nunca había brillado tanto".

Y de aquellas lluvias, por mil vericuetos y curvas, se formaron riachuelos que pese a la sequía que amenazaba los campos peninsulares han desembocado en el torrente de UnidasPodemos y la formación por primera vez en la nueva democracia de un Gobierno de coalición progresista.

En el actual Madrid amenazado por los fuegos que anuncian las encuestas electorales, favorables a la candidata popular Isabel Ayuso, la izquierda plural trata de movilizar a la población de barrios trabajadores. El peligro para Ayuso está en que la izquierda consiga movilizar a su electorado. Y es que la suma de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos podría llevar a la candidata conservadora a la oposición, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). No obstante, a excepción del citado CIS, el socialista Ángel Gabilondo, que ganó las pasadas elecciones sin mayoría suficiente, aparece con una clara desventaja frente al PP en la mayoría de las encuestas, aunque cabe preguntarse si tales encuestas operan con criterios objetivos.

No parece que la mayoría absoluta esté al alcance del PP, pero sí es probable que un pacto con Vox le permita mantener el poder en una Comunidad de Madrid que gobierna desde hace 25 años. El Partido Popular ya ha mostrado la disposición de pactar con los de Santiago Abascal si fuera necesario.

Las avispas o vespas que atacan a las abejas obreras podrían imponerse en los campos de la Comunidad de Madrid tan influida por la burocracia estatal desde siempre.

Las cartas con amenazas de muerte a Iglesias, a María Gámez, Directora de la Guardia Civil, y al ministro Marlaska aparecen en un clima del racismo abierto de VOX y el encubierto de los Populares que nos trae a los recuerdos de los años 60 del pasado siglo en plena dictadura de Franco, de la guerra de Vietnam y de la Olimpiada de Roma.

Según el secretario general de Podemos, la carta-amenaza es una "consecuencia más de la normalización y el blanqueamiento del discurso de odio de la ultraderecha". "Esto es consecuencia de la normalización mediática de bulos y mentiras contra nosotros. Y también es la consecuencia de la impunidad". Naturalmente se refiere a la Prensa de derechas que ignora las amenazas y el lenguaje instigador de odio de VOX y el PP y que cuando se le recrimina la difusión interesada de rumores los dan como noticia para desacreditar a la izquierda.

Al mismo tiempo, ha indicado que "no ha habido ni un solo detenido por el atentado" contra la sede de Podemos en Cartagena "con un cóctel molotov". "El ex legionario que disparó con fuego real contra fotos de miembros del Gobierno mientras reía frente a la cámara, se ha ido de rositas. No ha habido ninguna consecuencia para los militares retirados que hablaban de fusilar a 26 millones de españoles por rojos. ¿Cómo no van a sentir una impunidad absoluta como para enviarnos amenazas de muerte con balas de un fusil de asalto?", ha cuestionado.

El recuerdo me trae el 4 de abril de 1968, el Dr. Martin Luther King Jr., el líder del movimiento por los Derechos Civiles en EEUU, Premio Nobel de la Paz, fue asesinado a sangre fría. Ese día, el Dr. Luther King se encontraba en Memphis para dirigir una manifestación, así como un mitin en solidaridad con la lucha de tres meses por el reconocimiento sindical para 1.300 trabajadores municipales de la limpieza.

En Junio de ese mismo año, poco después el crimen seguía marcando la ruta sembrada de violencias racistas y Robert F. Kennedy sería asesinado el 6 de Junio en Los Angeles, California.

En aquel mes de Junio en Las Palmas de Gran Canaria elaboré un escrito de indignada protesta que firmamos rápidamente unos cuantos y que se publicó en La Provincia.

El escrito que apresuradamente enviamos a La Provincia hubiera podido recoger muchas más firmas, pero no queríamos dejar pasar el tiempo. Y decía así:

UN CRIMEN CONTRA LA PAZ: ROBERT KENEDY

Expresamos nuestro asombro y honda indignación ante el vergonzoso crimen contra la paz que acaba tener una nueva edición en los Estados Unidos. Robert Kennedy ha sido asesinado por un mercenario, ciego instrumento de poderosas y oscuras fuerzas financieras de la guerra, precisamente por tener en su programa político una serie de puntos que podían conducirle a un arreglo pacífico en el Vietnam.

El asesinato de su hermano, el presidente John Kennedy, nos había advertido del poderío que tales fuerzas tenían en USA, poderío corroborado por el reciente cromen de Menphis, la muerte a tiros de Martin Lutero King, predicador de la paz en Vietnam, de la integración racial, de la no violencia. Pero este nuevo asesinato, cometido impunemente y con raras facilidades, en presencia de miles y miles de espectadores, este nuevo crimen que hemos podido ver en las pantallas de televisión, ya rebasa la medida que colma el vaso de nuestra comprensión. ¿ Cómo no se tomaron con anterioridad las medidas de seguridad que ahora dice Johnson que se van a tomar? ¿Habían caído en saco roto las amenazas contra la vida de Robert Kennedy que éste había pasado a la Policía? ¿Hasta cuándo va a consentir el pueblo americano que se mate a sus líderes más honestos?

Este asesinato es un rudo golpe contra el prestigio de USA, pero no por su régimen democrático, sino porque su régimen político no es lo suficientemente democrático, porque aparte de la discriminación racial, del absoluto dominio de los monopolios, existe en todo el país una explosiva situación de crisis que requiere pronto remedio, remedio que no consiste en matar a los que quieren curar dichos males. La „escalada“ está causando muchas muertes, y no sólo en Vietnam, los propios USA están siendo alcanzados. La „escalada“ de guerra se corresponde con esta feroz „escalada del crimen“.

Y no basta lamentarse, pues este asesinato no es sino un resultado más de la violencia política. El remedio empezará a vislumbrarse cuando la paz en Vietnam sea realidad.

En esta hora en que la indignación, la rabia, y la sensación de impotencia puede envolvernos, hemos de afirmar nuestra esperanza y nuestra fe en que las fuerzas progresistas, las nuevas generaciones que luchan en USA por el Progreso y la Democracia acabarán por vencer. ¡La muerte de Kennedy ha de servir de bandera para la lucha por la PAZ!

Y lucha por la paz en USA, en España y en el mundo entero es el mejor homenaje y la más alta expresión de sentimiento que podemos ofrecer a Robert Kennedy, a su familia, a todo el pueblo americano y a la Humanidad.

Agustín Millares, poeta. José Caballero, poeta. Emilio Díaz Miranda, escritor. Jane Millares, pintora. José Vega, impresor. Eliseo Jerez, abogado. Juan Ismael, pintor. F. Sarmiento, periodista. Mario Ponce Cabral, crítico. Agustin Quevedo Pérez, escritor. Felo Monzón, pintor. Servando Morales, escritor. Isidro Miranda Millares, escritor.

Han pasado más de 50 años de aquellos hechos. Resulta curioso y triste que a tantos años vista y en otras circunstancias se sigan cerrando los ojos a esas ideologías y fuerzas políticas o financieras nacionales e internacionales que no cejan en manipular y llegar a financiamientos de guerras o de crímenes de Estado, sea en la Atocha madrileña contra los abogados de Comisiones Obreras, en el Memphis norteamericano o en el Congo de Lumunba recién liberado del dominio colonial belga.

Y no hace apenas dos años que el político conservador demócrata-cristiano Walter Lübcke fue asesinado, asesinado a sangre fría en su jardín el 1 de junio del 2019 en Kassel (Alemania). El pasado 28 de enero de este año 2021 se dio a conocer la sentencia contra su asesino.

Mientras tanto en España ciertos jueces ignoran las amenazas y la Policía hasta la fecha no parece obtener resultados, quitando la detención de un loco.

La España de hoy no es la España de Franco, ni es la América de los asesinatos de los Kennedy, de Martin Luther King y otros activistas, pero sigue estando bajo la influencia del Trump y el sistemático odio al Otro (sea negro o amarillo o demócrata o podemista) .

Corresponde a la Prensa libre denunciar y prevenir los ataques a la Democracia, vengan de partidos o personas públicas, vengan de ocultas fuerzas financieras que no duda en someter a sus intereses la libertad y la democracia. Y así vemos proliferar medios "desinformativos" sostenidos siempre que ataquen a las fuerzas de Progreso. Y aquí no cabe ser neutral ni decir el manoseado dicho de que „todos los políticos son iguales“. Si algo se ve en todo el tiempo de gobierno de la actual Coalición "socialcomunista", acusada por el PP y VOX de ser una Dictadura totalitaria, es que ni el comportamiento ni el lenguaje son iguales. Lo cual me recuerda lo que decían los cerdos de Rebelión en la Granja de George Orwell que acabaron por imponerse repitiendo que "los cerdos eran más iguales que los otros“ animales.

Tengamos cuidado de los que imitan a esos cerdos orwelianos como de los que siguen las tácticas negacionistas y totalitarias de Trump.