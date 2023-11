Investidura constitucional ¿Aznar, Sánchez y Puigdemont golpistas? ¿Tejode Tejero o España rota?

La fecha del acuerdo del PSOE con Junts puede cargarse de simbolismo: el 9 de noviembre de 2023, se cumple el noveno aniversario de la consulta no vinculante sobre la independencia de Cataluña convocada por Artur Mas, que entrará dentro de la futura amnistía.

Al mismo tiempo desde las cloacas mediáticas se lanzan acusaciones, falsificaciones y calumnias de todo tipo contra firmantes y críticos del todavía desconocido texto de la ley de amnistía.

Un cúmulo de acontecimientos se suceden en esta lucha abierta y también con aspectos ocultos e invisibilizados. La periodista Ana Pardo de Vera y Público han sido silenciados por delincuentes digitales de manera que les han bloqueado la difusión y comunicación. ¿Casualidad o complicidad? Los jueces reaccionarios copian las palabras de Feijóo en su discurso aznarizado. La presidenta Díaz Ayuso de Madrid dice que hay que castigar a los culpables de actos vándálicos frente al local del PSOE madrileño, mientras Aznar y Feijóo critican al Gobierno porque la policía maltrata a los ultraderechistas como si fueran los de CDR catalanes. Y hablan del plan sanchista que pretende dinamitar la nación. E imponer un plan totalitario como están advirtiendo tantos jueces (de derechas).

El pasado 9 no solo es simbólico sino que es la sexta noche de manifestaciones en la calle Ferraz, contra la sede nacional del PSOE, reuniendo a más de 1.000 personas, según la Delegación del Gobierno, en una jornada que discurrió - no como días anteriores- por el momento de forma pacífica sin que se hayan registrado detenidos ni heridos. Pero el lenguaje es agresivo, como en anteriores jornadas se ha vuelto a gritar contra Pedro Sánchez, contra el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska o el líder de EH Bildu Arnaldo Otegi y se han levantado pancartas contra la amnistía y el gobierno: “viva la unidad de España” o “Amnistía no”. Me molesta personalmente que los que violentan la hermandad y unidad en la diversidad se crean poseedores de la razón y de un patriotismo que entienden como opresión de otros y no como tolerancia.

La presidenta Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid dice: Mi respaldo a las fuerzas de seguridad y condenar esos actos vandálicos, espero que sean detenidos cada uno de ellos, pero también apoyar a quienes se manifiestan pacíficamente en defensa de su democracia (aplausos de la fracción del PP). ¿Deja Díaz Ayuso para Feijóo y Aznar la tarea de alimentar y llenar las cloacas contra la reelección progresista, ya que ni Aznar ni Feijóo han criticado los actos vandálicos fascistoides frente a la sede del PSOE?

Ciertos dislocados togados contra la amnistía

El Supremo hacía tiempo – meses - que confirmó que Puigdemont sería acusado de desobediencia y malversación, pero NO de sedición o levantamiento contra el gobierno con ánimo de derrocarlo. Ya parecía que Puigdemont quedaba libre de la acusación de golpista o desórdenes públicos, cuando, surgiendo de las profundidades oscuras de los poderes judiciales con toga y mente derechista, se conoce la acusación contra Puigdemont por terrorismo del juez Manuel García Castellón. García Castellón desde su designación a dedo por los pasados gobiernos del Partido Popular retomó su premeditada decisión después de que hubieron pasado 4 (cuatro) años por “vinculación” con el bloqueo de El Prat con la muerte de un viajero por infarto. La Fiscalía tendrá que recurrir el auto procesal.

Unos ponen la gasolina - Aznar y PP y sus togados – y otros le prenden fuego – Abascal y VOX y sus fachosos. Y eso pese a que en este 2023 Junts y ERC se separan de la propuesta extrema de la CUP para un referéndum ahora.

Una recapitulación de la sentencia del 2019, origen, junto a la agitación tumultuaria catalanista, de los conflictos actuales: Una parte bien amplia de lo público en España la ocuparon las críticas que recibía la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 459/2019 de 14 de octubre de 2019, recaída en la causa seguida contra los independentistas catalanes Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Carme Forcadell y otros, por los delitos de rebelión, sedición, malversación, desobediencia, y pertenencia a organización criminal. No podían ser más dispares y disparatadas. Unos – muy en la derecha- consideraban que el Tribunal condenatorio había hecho un ejercicio de manipulación jurídica para poner a los condenados en la puerta de salida de la cárcel, que podrían abandonar en breve. Otros afirmaban que la sentencia era cruel, vengativa y, en todo caso, excesiva. Un tercer grupo creía que se habían dejado llevar por las conveniencias políticas y por la ligereza de querer conseguir una posición unánime a cualquier precio, o mejor, al precio de no utilizar el tipo penal más adecuado a lo acontecido, que parecía ser la rebelión; o, en el extremo contrario, por no aplicar ninguno, dada la manifiesta dificultad de subsumir los hechos en cualquiera de los dos tipos penales principales (rebelión, sedición) invocados por la acusación.

Quizá, como excepción, el único acercamiento hacia la política realista que se pudiera encontrar en la sentencia, está en las consideraciones que hizo la sentencia sobre “la falsedad dominante” en toda la operación independentista, promovida con una gran simulación que encubría la convicción propia de sus principales responsables de que no era posible tal separación de España, tampoco la creación de una república catalana independiente y menos aún el ingreso inmediato del supuesto Estado de Cataluña en la Unión Europea y otras “ensoñaciones” con las que, según muchos, exaltaron y engañaron al pueblo.

Las protestas comenzaron a mediodíade aquel día de octubre del 2019, cuando las entidades soberanistas, agrupadas en Tsunami Democràtic, instaron a los manifestantes a poner rumbo al aeropuerto. La plataforma llamó, a través de las redes sociales, a dirigirse a El Prat. Poco después, los Mossos d'Esquadra ordenaron a Renfe y a TMB cerrar el servicio de trenes de Rodalies y de Metro al aeropuerto.

Los protestantes también llamaron a bloquear los accesos al aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez a través de una marcha lenta de coches. No obstante, Aena y el Ministerio de Interior negaron que se registraran incidencias. Entonces unas 37 personas fueron atendidas por el Servicio de Emergencias Médicas, principalmente en la T1 del aeropuerto de El Prat.

Entre las causas que quedarían beneficiadas por la actual amnistía estaría precisamente el asunto de Tsunami Democràtic. Este asunto, iniciado en 2019 con los disturbios en Catalunya protestando contra la sentencia del procés, estuvo paralizado un tiempo hasta que ahora la jerarquía de la Guardia Civil lo ha reactivado. Además hace unos días el juez del PP admitió la personación de Vox y la asociación ultra de víctimas Dignidad y Justicia. Todo parece orquestado según el llamamiento del jefe Aznar del PP de hace unos días.

Según escribe Carlota Guindal en La Vanguardia: Del auto se desprende que García Castellón trata de fijar en el caso de Tsunami alguna zona gris para que el asunto quede fuera de la amnistía. Por lo que se conoce de las negociaciones de la ley, se pretende beneficiar los asuntos de terrorismo siempre y cuando no haya lesiones o resultado de muerte. Si Carlota Guidal tiene razón estamos ante una busca y rebusca de argumentos para el desasosiego social y la acumulación contra el actual gobierno y – sobre todo- contra su reelección. Tal reelección supone para el PP y su sanchopancesco Escudero VOX una especie de Muerte catatónica o, por el contrario, la resurrección del Drácula interno sediento de sangre por ser roja y de izquierdas.

Resistencia incivil: actuar contra lo votado

Abascal ya llama a “resistencia civil” frente al “pacto de los traidores”.

Desde las alturas del PP/VOX que algunos comparan con las profundidades de los retretes que alimentan las cloacas mediáticas, desde esas alturas las voces de Aznar, Feijóo y VOX acusan de criminal a Sánchez y su gobierno y llaman a actuar contra la rotura de España convocando manifestaciones que han sido violentas y con gritos fascistas de Viva Franco y Cara al Sol con la mano alzada con el saludo hitleriano.

La idea de los mediadores de Sánchez es registrar la futura ley de amnistía cuanto antes, con todos los grupos que en principio apoyarán la reelección del Sánchez presidente en funciones: del PSOE al PNV, pasando por Junts, Bildu, Sumar con el grupo de Podemos, ERC y el BNG. Sería el paso previo a la investidura sanchista, dando “pago por adelantado” ya reclamado por Puigdemont desde el inicio de las negociaciones, aunque no habrá aprobación -como exigía el expresident Puigdemont-, sino su tramitación, dado el calendario de la negociación y los tiempos parlamentarios. Así, el debate de investidura de Sánchez en el Congreso se celebrará la próxima semana.

Como ha resumido muy bien Ignacio Escolar: El pacto entre PSOE y Junts es: una amnistía a cambio de una investidura. No hay grandes avances más, tampoco grandes novedades. Porque casi todo lo demás es inconcreto, condicionado y poco claro: un acuerdo sobre los desacuerdos, con la voluntad de negociar. Un texto más bien pensado para que cada partido pueda vender que no ha habido grandes renuncias, cuando realmente sí las hay.

Justicieros enmascarados y guerra sucia judicial

Las hemerotecas nos recuerdan que el antes mencionado juez Manuel García Castellón protagonizó una de sus decisiones más polémicas, apuntando directamente en octubre de 2020 al Gobierno de coalición, al remitir al Supremo una exposición razonada para que se investigara al entonces vicepresidente Pablo Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y denuncia en relación a caso Dina otra pieza de la macrocausa Tándem que investigaba el robo de los datos del teléfono móvil de la ex-asesora del líder de Podemos Dina Bousselham. El caso Dina era para esclarecer si la cúpula de la Policia estuvo implicada en alguna medida en el robo del teléfono móvil en 2015 de la entonces asesora de Iglesias y en la posterior difusión de su contenido. El juez García Castellón retorció su sentido y lo volvió contra Iglesias. Tres meses después, el alto tribunal le devolvió las actuaciones al considerar que las primeras conclusiones del juez García Castellón eran prematuras y que ni siquiera se contaba con la denuncia de la persona presuntamente agraviada que exige la ley para perseguir esas conductas.

A propósito de estos episodios que parecen sacados de las novelas de El Coyote o de una película de El Llanero Solitario, me vino- sacandolo del baúl de las memorias – el recuerdo con cierta nitidez de haber leído en mis años de juventud y crepúsculo de la infancia una serie de historietas denominada El Jinete Enmascarado. En forma muy resumida, es la historia del justiciero enmascarado cuyas aventuras lo convierten en una leyenda juvenil. Aquí, a la inversa, en esta España y en nuestra historia real, los enmascarados con togas judiciales no son grandes jinetes galopando por la justicia, sino que parecen a galope huyendo de la verdad y la democracia.

Este juez García Castellón que investigó la operación Kitchen y que se negó- contra el criterio de Anticorrupción- a imputar a Cospedal cobró durante 17 años en puestos nombrados por los Gobiernos PP de Aznar y de Rajoy. A lo largo de sus dos etapas en el órgano más mediático de la judicatura participó en decisiones relevantes, desde ordenar la prisión de Mario Conde a investigar (y desestimar) causas ligadas al PP como Púnica, Lezo y Kitchen.En tales ocasiones los representantes del tribunal Anticorrupción calificaron las resoluciones de García Castellón como “contradictorias con todos los precedentes que sobre estos pagos de corrupción ya había valorado previamente como existentes y sólidos”, y llegaron a asegurar que “sin fundamento” había cambiado de opinión “respecto al pago de comisiones”.

Con el término 'lawfare' o 'guerra judicial' dirigentes catalanes independentistas se refieren actualmente a lo que consideran una persecución por parte de jueces y magistrados por motivos políticos

Tejero no es tejedor es Tejoder. Está mejor encerrado que libre y mejor muerto que vivo. Mudo que hablador.

Todos los que desde el PP y VOX claman que estamos ante una dictadura y que el nuevo gobierno con votos de Terroristas es una traición y destrucción de España, pretenden que ignoremos los anteriores vilipendios de Aznar a la Constitución y los indultos sucesivos a traficantes de Drogas y a políticos corruptos, así como conversaciones y acuerdos con la banda terrorista ETA cuando existía, hoy desaparecida, así como con la burguesía catalana separatista de Pujol que es el padrino de Puigdemont.

El 23F es uno de los capítulos más oscuros de la historia de España. Recientemente el golpista Tejero se ha pronunciado y ha dado más detalles de su cosecha sobre el tema.Curiosamente nuestro Fernando Sagaseta tuvo un encuentro anterior con Tejero cuando defendía a las mujeres de Tenoya porque le había cortado el agua de las acequias. Hace 30 años el 3 de diciembre de 1993 murió Fernando Sagaseta. Y el golpista del 23-F envalentonado con arma en mano y uniformado sigue con vida vociferando pero sin armas.

Los primeros disparos sonaron a las 18:23 horas del 23 de febrero de 1981. “Mi primer pensamiento fue que en España era imposible convivir en democracia; que por desgracia la única alternativa era hacer las maletas, si conseguía salir con vida del Congreso, e irme al extranjero”, diria Jerónimo Saavedra. Cuando el Gobierno y los diputados llevaban cuatro horas secuestrados en el Congreso, el teniente coronel Tejero entró en el hemiciclo y, dirigiéndose a sus guardias, anunció que cuatro Regiones Militares —Sevilla, Valencia, Barcelona y Zaragoza— habían aceptado al teniente general Miláns del Bosch como presidente del Gobierno. Con el paso de las horas, la tensión y las decisiones se habían acrecentado, ya que Jaime Miláns del Bosch, capitán general de Valencia, ordenó la marcha de los tanques militares por las calles de la ciudad, mientras que los representantes políticos se encontraban retenidos en el interior del Congreso de los Diputados. No obstante, este golpe de Estado se frenó paulatinamente con la intervención del rey Juan Carlos I, que ordenó inmediatamente la retirada de los cuerpos militares. El dato de las palabras de Tejero sobre Miláns del Bosch figura en el relato escrito por los cuatro secretarios del Congreso sobre los hechos que se produjeron en la Cámara desde su ocupación el día 23 hasta que fue liberada al mediodía del 24. Sagaseta, fue el único parlamentario herido en el golpe de Estadó del 23 de febrero -accidentalmente, una esquirla producida por el impacto de bala. Fue sangre canaria la única sangre derramada aquel dramático día.

La última aparición pública del militar golpista Tejero fue en la exhumación del dictador Franco. A sus casi 90 años de edad, Antonio Tejero no ha realizado últimamente apariciones públicas, ya que disfruta con su familia en Torre Del Mar (Málaga) de su vida de jubilado y con una pensión vitalicia por parte del Estado, es decir, gracias a los impuestos del pueblo soberano español que él pistola en mano despreció y trató de volverlo a la sumisión dictatorial. La última vez que fue visto data del 24 de octubre de 2019, cuando se produjo la exhumación de los restos de Francisco Franco en El Valle de los Caídos. Además, tuvo enfrentamientos con la soberanía catalana tras emitir una denuncia por sedición contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.

El expresidiario golpista Antonio Tejero ha declarado hace poco: Al rey lo jodí vivo. Él tenía preparado con el general Alfonso Armada un gobierno a su gusto. Pero hacía falta un militar que diera el golpe. Ese fui yo. Lo mío era necesario para poner el gobierno de Armada y el Rey. Sin embargo, cuando ví lo que iba a ser aquello lo anulé, lo pare. Luego me traicionaron todos, el rey, Armada, Milán del Bosch. Como vemos el egocentrismo de Tejero asciende a un narcisismo patológico, que algunos líderes impopulares actuales parecen imitar con palabras, llamamientos y aspavientos similares y donde dicen “España” quieren decir “Yo y sólo yo”. Sólo que aquí el jodido es el país, es España; no el rey.

Tener altura de miras y política sin violencia

Cuando ya habían pasado 40 años de aquel 23-F, el conservador canario Bravo de Laguna reflexionó sobre el grado de enconamiento que se vivía en la política nacional y en especial en el Congreso de los Diputados. Y lo contraponía con una Transición en la que el «abanico parlamentario iba desde Blas Piñar a la Pasionaria, pero todos teníamos claro que había que evolucionar, que España tenía que dar pasos para, entre otras cosas, integrarnos en Europa. Era una época con mayor altura de ideas, mientras que ahora veo más pelea callejera en la política, más insultos... Lo que se está haciendo es malgastar el capital político».

Si no surge nueva intentona golpista a lo Tejero Tejode con algún nuevo coronel o general soliviantado por esas cartas subversivas que recorren los cuarteles incitando a salvar España, intentona que joda la operación de investidura, si tenso pero sereno sigue el proceso de investidura que confirme el resultado de las mayorías electorales, veremos un resultado: si Sánchez consigue firmar todos estos pactos, como parece probable, contará con 178 votos a favor. En el 2020 la cosas estuvieron más difíciles y las gestiones de Pablo Iglesias alcanzaron el triunfo con grandes sudores. Ahora sea más fácil todavía, quizás con179 votos si también le vota Coalición Canaria. Es una cantidad de votos superior a los 176 de mayoría absoluta y Sanchez sería reelegido en primera votación como Presidente, Y es de esperar que pese al griterío protestante de la derecha y la ultraderecha se pueda iniciar un periodo con más tranquilidad parlamentaria y menos alarmismo antidemocrático. Es de esperar y eso espero.

Estos días son importantese para el futuro de España. Si se consigue la investidura del candidato del PSOE de una forma pacífica tendrémos la posibilidad de afianzar la unidad de los españoles sin constantes amenazas ni desequilbrios institucionales. No todo será agua de rositas ya que los Aznares y Abascales gritan y agitan con violencia de palabras y hechos violentos de sus seguidores contra todo gobierno que no sea el suyo ni el de sus oligarcas. Pero no olvidemos que el Ejercito de hoy no es el de 1936, ni tampoco el de 1981 cuando el golpe militar franquistoide. Europa no es la de entonces, ni el mundo es el de ayer. Lo cual no quiere decir que todo sea fácil y armónico. Esperemos que sea pacífico y actuemos frente a los que violentamente con palabras y obras quieren frenar el avance democrático.