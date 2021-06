La ley de Violencia de Género se hizo para joderte

De una vez por todas hay que contar la verdad y decirte que tienes razón, porque voy a terminar este artículo dándote la razón: la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se hizo para joderte. Fíjate bien en la fecha de aprobación porque no es casual y nadie ha reparado en ello, pero ahí ahondaremos más tarde.

Mira, te cuento: los delitos de violencia contra las mujeres por parte de “los hombres que las querían” estaban considerados legalmente como un problema, UN PROBLEMA, del ámbito familiar, en el que nadie se inmiscuía pues por eso, por ser del ámbito familiar. Ya se sabe que de puertas adentro nadie puede meterse en las cosas de nadie. Hasta que las mataban de puertas adentro y entonces se juzgaba, en el mejor de los casos, de asesinato por la justicia y de “crimen pasional” por el periodismo, dando a entender que eran delitos relacionados con lo romántico y, por tanto, socialmente entendidos y casi justificados. Se trataba de salvar el honor de los hombres porque la mujer lo había engañado o vete tú a saber. Colectivos de feministas con el pelo teñido de rojo empezaban a visibilizar que este tipo de delitos no estaba tipificado por la ley ni perseguido como delito específico.

Mientras tanto, en 1997, una señora de Granada llamada Ana Orantes, de 60 años, se va a la tele andaluza y denuncia en vivo y en directo que su marido la había maltratado toda su vida, que lo seguía haciendo y que no podía más. Trece días después ese mismo marido la quemó viva. El cadáver, aún calcinándose, lo encontró su nieta de doce años al volver del colegio. Pasan cinco años hasta que en 2002 se crea el 'Observatorio contra la Violencia de Género' integrado hoy día por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado, las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España, o como tú lo llamarías, “la fiesta de la toga”.

Bien, pues en esa fiesta de inauguración del Observatorio, una feminista con el pelo teñido de rojo le dijo a una magistrada:

- “Antonia, me tienes que hacer una ley para joder a mi marido”

- “¿A tu marido? Agárrame el cubata...”

Impulsada por asociaciones de feministas, asesorada por el Observatorio, prometida por el PP y presentada por el PSOE con la implicación de siete ministerios, se aprueba en el Congreso por unanimidad. Así que hay feministas con el pelo rojo, con toga, hombres feministas y un parlamento, el de entonces, feminista. El chiste refleja lo que dice y piensa la mayoría de los hombres: que es una ley injusta, que perjudica a los hombres, que las mujeres cometen los mismos delit...NO, las mujeres no cometemos el delito de Violencia de Género. He oído incluso llamarlo “violencia inversa” (¿?). Qué me estás contando. Te has preocupado en ponerle un nombre protocolario pero no te has molestado en saber lo que es la Violencia de Género. La Violencia de Género es un comportamiento delictivo adquirido por los hombres por educación cultural machista de violencia contra las mujeres por relación sentimental. Es masivo, esto es, generalizado, normalizado y aceptado. Porque creen que tienen derecho al maltrato sobre las mujeres. La violencia de las mujeres hacia los hombres por relación de pareja se rige por la ley de violencia doméstica porque los datos dicen que no es masiva, ni generalizada, ni cultural ni por relación de poder. LO DICEN LOS DATOS. BÚSCALOS.

La ley reconoce así la discriminación de la mujer por razón de sexo y la corrige. El Estado tiene la obligación de compensar esta asimetría para que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y la misma protección. La ley no te discrimina, la ley te castiga porque tienes un plus delictivo, un poder que te ha dado la educación cultural por ser hombre y lo utilizas para maltratar a mujeres.

Lo de aprobarse el 28 de diciembre es para recordarte que debe de ser una broma que pienses que la ley es injusta para los hombres (recuerda siempre que tu opinión no importa). Y que se hizo para joderte a ti no sé, pero sí a todo aquel que se atreva a seguir creyendo que tiene el derecho de maltratar a una mujer, a la mujer que quiere, por el mero hecho de ser mujer.

En el próximo te cuento que la naturaleza no te hizo más follador, que te lo investaste para salir a comprar tabaco.

A Ana Orantes.