La lista de traidores de Milei

Según un reciente estudio de la Universidad de Buenos Aires, los argentinos se siente mayoritariamente discriminados por sus ideas políticas. Y la mayoría son mujeres a la hora de la discriminación. Eso, independientemente de la Lista de Traidores publicada por el todavía presidente argentino Milei, donde denuncia a los que habían votado contra sus medidas ultrareaccionarias.

Estamos viendo cosas inéditas respecto a los valores en Derechos Humanos y Libertades. En diferentes países y en diferente medida, pero inclinadas siempre contra la Democracia y la justicia social.

Hay más de un periodista español perseguido por ciertos jueces por publicar informaciones en casos similares, guardando las distancias de país y circunstancias, a los de Julian Assange o Edward Snowden. El pecado o delito fue y es usar la libertad de expresión e información.

En Canarias Ahora se informó hace algún tiempo de cómo el exministro don José Manuel Soria del Partido Popular, salido de las filas del PP de Canarias, y el ahora exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar política y profesionalmente con la magistrada Victoria Rosell (de Podemos). Las impopulares mentiras, difamación y calumnias así como la corrupta actuación del entonces juez Alba afectaron el clima político español, no sólo al canario. Y el daño persiste pese a la obligada y vergonzosa dimisión del ministro Soria y el juicio y prisión del exjuez Alba.

La palabra inglesa lawfare está formada por law (ley) y warfare (guerra). El término nació en el ámbito militar para describir un método de guerra asimétrica no convencional en el que la interpretación de la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo político al modo militar,

La definición actual de lawfare es el “uso de acciones legales para causar problemas a un oponente”, según el Cambridge English Dictionary. Por su parte, el diccionario de Oxford dice que el término designa “acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo”.

Esa conducta de ayer parece formar escuela a nivel mundial y sigue usándose contra el actual Gobierno de España. Continúa haciendo daño a periodistas como Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. Recordemos que su compañera sentimental, la jueza Victoria Rosell, fue asaeteada por ser candidata de Podemos. Y a Sosa se le abrió juicio por informar verazmente, como exige la ética periodística.

El señor Salvador Alba, expulsado de su cargo de juez y condenado por prevaricación contra la entonces jueza y candidata de Podemos, que fue delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

Salvador Alba cumple condena en prisión pero su odio y rencor no han menguado y junto con su pareja, también en la carrera judicial, se querellaron contra Carlos Sosa por, dicen ellos, los delitos de odio, acoso y revelación de secretos. El Ministerio Fiscal ha visto tales acusaciones de delitos y niega que los datos publicados afecten a la intimidad de Alba y su familia. Pues la Fiscalía afirma que el periodista Sosa ejerció “el derecho legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información”, pues las noticias tenían “relevancia pública”. Pero la trama judiciaria contra Sosa, Victoria Rosell y contra Podemos es de nivel nacional y por ello no ha sido ningún juzgado canario el que ha aceptado la querella del exjuez expulsado y condenado, sino la señora María Ángeles Velázquez, magistrada titular de Instrucción 27 de Madrid, que asumió desde la lejana capital madrileña todos los postulados del exjuez corrupto Salvador Alba y manda a Carlos Sosa a juicio con una petición de 23 años de cárcel y 422.500 euros de multa, por director de Canarias Ahora. No deja de ser curiosa la magnitud de las penas y multas exigidas por la jueza contra el periodista. El político Soria había quedado en su momento fuera de investigación, pese a que era el más interesado políticamente ya que se limitó a denunciar sin fundamento contra Victoria Rosell. Sin embargo, uno no puede creer que sea casualidad que Alba haya estado representado durante toda su causa por el mismo abogado que redactó la primera querella del no imputado exministro Soria contra Victoria Rosell, Nicolás González Cuéllar Serrano.

La magistrada de la causa contra Sosa dice en su auto de apertura de juicio oral que el periodista canario podría haber incurrido en los tres delitos contra la familia del exjuez través de la difusión de “la vida personal y la salud de Salvador Alba”. Uno se pregunta si cuando el exjuez emprendió las actividades contra Victoria Rosell y contra Carlos Sosa se preocupaba de la salud y vida personal de los que sufrían su acoso. Y si ahora al emprender nuevas acciones judiciales tanto el exjuez corrupto Salvador Alba como su esposa, la letrada de la Administración de Justicia (secretaria judicial) Teresa Lorenzo Establier, no parece que se preocupan de la salud de la pareja Rosell-Sosa.

Los periodistas, contra el 'lawfare' a Sosa

La organización Reporteros Sin Fronteras ( RSF) ha expresado su “rechazo absoluto” a la decisión de la jueza de abrir un juicio oral al periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, a petición de un condenado por prevaricación, el exjuez Alba. Se solidarizan con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de Periodistas de Investigación (API) en su “rechazo absoluto” a la decisión del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid de abrir juicio oral al periodista Carlos Sosa, socio de la API y de la Asociación de la Prensa de Las Palmas, también contraria al juicio.

Yo, Emilio Díaz, no he votado ni votaré por el franquismo ni por las familias millonarias que se han montado un PP y un Vox a su gusto. Y defenderé la libertad de opiniones aunque sean contrarias a la mía. Y no acepto que ninguna persona ni institución, privada o estatal, trate de ahogar la libertad de información. Defiendo y defenderé a periodistas como Carlos Sosa. Y no creo que nadie honrado con su país y su pueblo vote por grupos parlamentarios logrados a golpe de millonadas e influencias compradas.

Milei, al otro lado del océano

Al otro lado del océano hemos visto a un Milei que apenas con tres semanas de gobierno, volcó tres paquetes de reformas y el último, el más grande de todos, según comentaba en su momento la BBC desde Londres. Primero las “medidas de emergencia” frente a la crisis económica, devaluando el peso argentino, luego el megadecreto con el que el Poder Ejecutivo (dictatorialmente, pero llamándose de Libertad) podía modificar o derogar 366 leyes que regulaban distintos sectores de la economía. Y a los 17 días de sentarse en la Presidencia de la Casa Rosada Argentina, Milei envió al Congreso la “Ley Omnibus”, o sea, un Proyecto con un conglomerado de leyes para hacer más ricos a los ya ricos y amordazar a los pobres. Con sus más de 600 artículos el Omnibus no haría paradas en los barrios pobres sino que aceleraría los privilegios de los palacios oligárquicos. Y pretendía Miléi que su Gobierno pudiera legislar sobre materias propias de legislación del Congreso, o sea manos libres para el Poder ejecutivo, a costa del control congresual.

Milei, que mostró sonriente en televisión una caricatura donde hacía entrar entre rejas a los manifestantes de las ruidosas cacerolas, luego en rueda de prensa desde Israel calificó a los diputados contrarios de “delincuentes” y dijo que, al ver que “empezaron a descuartizar” la ley, fue él quien dio “la orden de levantar el proyecto”. Antes había publicado una lista con los nombres y fotos de los legisladores que decidieron no acompañar su iniciativa desreguladora y privatizadora, acusándolos de “traidores” y “extorsionadores”.

Así, le siguió una lista con el detalle de cada legislador “dialoguista” que decidió ponerle un freno al ímpetu absolutista y personalista de Milei, que pretendía facultades extraordinarias en múltiples áreas y privatizaciones a mansalva. “Aquí la lista de los leales y los traidores que usaron el discurso del cambio para poder rapiñar una banca”, vomitó casi Milei. “Votaron en contra del pueblo”, se lee en el tuit del PRESIDENTE NO PRESIDIARIO, donde aparecen con nombre y apellido los diputados contrarios de Hacemos Coalición Federal (HCF), Innovación Federal, Por Santa Cruz, Producción y Trabajo (PyT), Buenos Aires Libre y un sector de la UCR.

Y al mismo tiempo Milei pretende eliminar penas a los que utilicen armas “en cumplimiento del deber o en legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”. O sea, se puede disparar contra los que protestan si se es policía, rico, o militar y obediente al “libertador” Milei. U obedeces o te disparo. Y LA LEGÍTIMA DEFENSA ES POSIBLE SI TIENES PISTOLA Y TU CONTRARIO NO. Así le pegas un tiro y dices que te defendiste de su ataque violento.

Assange liberado. Biden y Trump se insultan

En el debate presidencial vergonzoso y vergonzante por el nivel o, mejor dicho, por la falta absoluta de nivel y cultura política, Biden y Trump se acusaron mutuamente de “mentirosos”, pero sus declaraciones quedaron a juicio de una audiencia televisiva que, si no tenía otras referencias e informaciones, tomaría lo dicho, excremento o santificado, como verdades y credo electoral. UN TRUMP TAN MALEDUCADO Y DESCORTÉS COMO SIEMPRE, mientras Biden aparece indeciso y confuso sin capacidad dialéctica frente a los ataques y falsedades del descarado Trump.

Mientras tanto en la imperial Inglaterra se dejaba en libertad condicionada al “acusado de espionaje y terrorismo”, Julian Assange. La acusación de la Administración de los EEUU contra Assange suponía un terrible precedente contra la Libertad de prensa en todo el mundo.

El fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, fue con razón un referente de lucha por la libertad de expresión. Y ha sido liberado tras una amenaza de enormes condenas y una “prisión provisional” y calvario judicial pendiente de 14 años. En ese tiempo pasó más de cinco años detenido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en Londres, después de llegar a un acuerdo con los EEUU y haberse tenido que declarar culpable el miércoles 26 de junio de 2024, y asumir haber infringido la ley de espionaje al haber obtenido y publicado documentos clasificados del Imperio Americano.

La información sobre conductas del gobierno de los EEUU tuvo sus consecuencias y Assange las ha sufrido en carne propia desde que publicó en WikiLeaks, el vídeo titulado Asesinato Colateral en el año 2010, Se mostraba el ataque de un helicóptero de combate estadounidense en Irak, matando 18 civiles, entre ellos 2 periodistas de Reuters.La documentación proporcionada por la ex analista de inteligencia del Ejército de EEUU, Chelsea Manning, que se expuso a un duro castigo y una condena de 35 años de prisión, pero que fue conmutada por Barack Obama en 2017.

Chelsea Manning fue la persona que filtró los centenares de miles de registros proporcionados al periodista Julian Assange — unos 700.000 documentos diplomáticos y militares secretos — los que fueron publicados en el portal de WikiLeaks, y que mostraban los crímenes de guerra de EEUU en Irak y Afganistán, este último en Diarios de Afganistán. Así mismo, los intereses económicos y geopolíticos del Gobierno estadounidense en diversas partes del mundo, además de informar sobre las cárceles de Guantánamo y Abu Ghraib, símbolos infames de las violaciones de los derechos humanos en Estados Unidos, como lo señala el libro Abogados más allá de las fronteras, de la historiadora María Armoudian (University of Michigan Press, septiembre de 2021).

Esa era la doble moral del Anglo-Imperio (EE.UU.-Inglaterra), que silenciaba a todos los periodistas, con la amenaza de hasta 175 años de cárcel por supuesto espionaje de Assange; ya que con su “guerra contra el terror”, Estados Unidos ha estado cometiendo violaciones de los derechos humanos, incluso crímenes de lesa humanidad y genocidio, en las invasiones que ha realizado desde 2001. Invasiones militares que han producido más de 4,6 millones de muertos en Afganistán, Irak, Libia, Pakistán, Somalia, Siria y Yemen, cifras que todavía continúan creciendo por los conflictos que aún persisten en la supuesta “defensa de los valores de Occidente”.

Donde se coarta la Libertad de Prensa se da paso a las listas de traidores, públicas o silenciadas y ocultas, y a formas autoritarias de gobierno. La Libertad no es un regalo, sino una conquista permanente.