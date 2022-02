Miscelánea económica

El debate acerca de las herramientas de política económica más adecuadas para amortiguar el incremento de la desigualdad está presente. De hecho, una de las medidas que más atención ha recibido en este debate ha sido el incremento del salario mínimo interprofesional. Esta presenta dos elementos favorables respecto a otras alternativas: no tiene un impacto fiscal inmediato y es relativamente fácil de decretar. La propia Comisión Europea ha publicado una propuesta de directiva en favor de adecuar la cuantía de los salarios mínimos en los Estados miembros al coste de vida. Pero la compleja naturaleza del tema en cuestión no puede circunscribirse al impacto de este instrumento en un solo factor. En general, la evidencia muestra que un incremento del SMI supone un aumento del coste laboral. Sin embargo, la evidencia acerca del efecto sobre el empleo tiende a ser mixta y muestran una dispersión grande en el impacto de la subida del SMI, con elasticidades del empleo estimadas positivas, nulas y negativas. Por ello hay que combinar el nivel de renta con la competitividad.

-En nuestro país, el gasto en actividades innovadoras de las empresas ha alcanzado los 17.074 millones de euros, con un descenso del 11,9% respecto al año anterior. Esta cifra representó el 1,1% de la cifra de negocios. El 49,0% del gasto se debió a la I+D interna, el 10,3% a la I+D externa y el 40,7% a otras actividades innovadoras. Analizando el gasto en actividades innovadoras por actividad, este disminuyó un 34,5% en la construcción, un 17,0% en la agricultura, un 15,6% en la industria y un 7,8% en los servicios. Por ramas de actividad, las empresas de programación, consultoría y otras actividades informáticas representaron el mayor porcentaje del total del gasto en actividades innovadoras, con un 11,2% del total. Por detrás se situaron las empresas de servicios de I+D (10,6% del total) y las de vehículos (9,3%). Por su parte, en Canarias se destinaron casi 120 millones euros, representando un 0,7% de la totalidad del país, tras experimentar un descenso del 33,8% en tasa anual frente al descenso del 11,9% de la media nacional. Ahora bien, lo más preocupante es que la comunidad autónoma con el menor porcentaje de empresas innovadoras sobre la población de empresas de 10 o más asalariados.

-Con la finalidad, no de predecir el futuro, sino de establecer posibles escenarios de ocurrencia para 2022, si tuviéramos que elegir cuáles son los principales riesgos económicos, uno de ellos es el cambio climático, el cual terminará por colapsar algunas industrias, con el consiguiente efecto sobre el incremento de la pobreza y de la inmigración. Otro riesgo destacado en el corto plazo es la crisis de medios de subsistencia, un indicador que abarca el incremento del desempleo, el subempleo, los salarios más bajos, los contratos frágiles y la erosión de los derechos laborales seguido del estancamiento económico y la crisis de deuda. Como no podrá ser de otra manera, las confrontaciones geoeconómicas vuelven a tomar protagonismo, entre ellas las que se están dando actualmente entre Estados Unidos, China, Europa y Rusia, lo que hará que surjan como una amenaza crítica para el mundo. Por último, se destaca que la creciente dependencia de los sistemas digitales, intensificada por la COVID-19, ha aumentado los riesgos de ciberseguridad debido a que Las amenazas digitales están creciendo y están superando la capacidad de las sociedades para prevenirlas o responder a ellas de manera efectiva. Entendiendo que la situación mundial en los próximos años será volátil, otra cosa que se ha detectado es que, a mayor tiempo de reacción, peor y menos eficaz será la respuesta y resolución. En este punto nos debe recordar a Ícaro cuando se acercó en demasía al sol quemándole sus alas al no haber posibilidad de retorno a un sitio seguro. Esperemos que ese margen de seguridad aún lo tengamos.