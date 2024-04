La momia guanche y el modelo turístico

Fernando Clavijo sabe perfectamente que las manifestaciones convocadas para el día 20 de abril en la mayor parte del archipiélago no son ad hominem contra el turista, ni contra su integridad. Del mismo modo que la presidenta del Museo Arqueológico Nacional, Isabel Izquierdo, sabe perfectamente que en Canarias sabemos conservar momias. Pero ambos tienen algo en común: mientras nos venden la moto no quieren perder el chollo.

Dice el presidente de Canarias en declaraciones a la prensa que hay que tener “sentido común” a la hora de “atentar” contra el turismo, ya que se trata de la principal fuente de empleo de las islas. Nunca lo dijo de los migrantes, que tuviéramos sentido común, que son nuestra mano de obra y quienes cuidan a nuestras abuelas, no, porque los migrantes son pobres y eso va de clases. Clavijo sabe perfectamente de qué va la manifestación y todo este debate, del que ya alertó hace 40 años César Manrique y todas las asociaciones ecologistas que se han pasado la vida intentando salvar algo de los intereses cortoplacistas de los políticos; esto es un debate sobre modelo de turismo, capacidad de carga, calidad de vida y, por qué no, de sacudirnos los coletazos poscoloniales que nos tienen siempre con la mano extendida esperando la dádiva, mientras el resto del planeta tiene grandes proyectos para enriquecerse destrozando las islas. Y si Clavijo sabe que nadie va contra el turismo pero lo dice y pone el veneno en los titulares y en las redes sociales, es porque es la forma más sutil que ha encontrado para disuadir de la protesta social organizada. Porque Clavijo no va a ser el presidente que pase a la historia por plantear un turismo respetuoso con el medio ambiente, por plantarle cara a los hoteleros que burlan sentencias en las dunas o el que ponga restricciones al alquiler vacacional que está depredando las vecindades, los barrios y encareciendo hasta límites intolerables el precio de la vivienda en Canarias. Clavijo no será ese presidente.

El mismo día, la presidenta del Museo Arqueológico Nacional decía también a la prensa que la momia de Erques, no vuelve a Canarias porque en Madrid está “mejor conservada”, acertando a insultar dos veces a un pueblo en una frase: ni te devuelvo el patrimonio, ni lo sabes conservar.

Qué dirán en el Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife, que llevan toda la vida custodiando en perfectas condiciones ejemplares momificados guanches sin pedirle permiso ni consejo a Madrid. Lo que Isabel Izquierdo quiso decir y no pudo es que no van a soltar la momia más visitada del Museo Arqueológico Nacional y se sienten en el derecho a hacerlo. Los pueblos del mundo están planteando que los elementos de su historia deben estar lo más cerca de su contexto posible, pero es que la historia de Canarias es una historia de invasión, expolio y mano tendida.