Qué es municipio turístico

Definir el concepto de municipio turístico. Tarde, ¿eh? Y mejorar la financiación de los destinos que están encabezando la recuperación. Se trata de eso: las ocho localidades que integran la Alianza de Municipios Turísticos (AMT) ‘Sol y Playa’ acaban de suscribir un acuerdo con la Secretaría de Estado de Turismo para elaborar un estudio en el que se concrete, de una vez, qué es un municipio turístico.

El presidente de esta AMT es el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga. Las localidades que la integran son Benidorm, Calviá, Lloret de Mar, Salou, Arona, Torremolinos y San Bartolomé de Tirajana. Rodríguez Fraga ha informado de que el convenio posibilitará un estudio que permitirá concretar la definición de municipio turístico para luego analizar las alternativas de financiación.

No es fácil la asignatura. Fíjense que Canarias aún no ha determinado el Estatuto del Municipio Turístico, el primer asunto del que nos ocupamos, junto a Pedro Lasso Purriños, tras la moción de censura en el Ayuntamiento portuense en julio de 1995. Ya ha llovido desde entonces. No es fácil porque hay que fijar los criterios y los parámetros tras cuyo reconocimiento se accede a una suerte de reconocimiento que luego habrá de resultar clave para trabajar a favor, entre otros asuntos, de una financiación adecuada. Los regidores de los que ahora mismo se consideran municipios turísticos vienen insistiendo, en efecto, en que el aumento de población o el número de camas, para entender el alcance de lo que se pretende, obliga a una prestación de servicios que debe estar consignada en presupuestos y para la que cuesta muchísimo hacerlo con recursos propios.

El informe estará acabado en el primer trimestre de 2023 y se espera hacer públicas sus conclusiones en Semana Santa.

Con esa “redefinición”, se podrán establecer “nuevas posibilidades de financiación para poder afrontar los gastos que suponen para los municipios el tener que ofrecer servicios a una población que estacionalmente multiplica por cuatro el de ciudadanos empadronados”, ha explicado Rodríguez Fraga.

También permitirá concretar los aspectos singulares de los ocho municipios que están liderando la recuperación del sector turístico tras la pandemia.

El vicepresidente y alcalde de Salou, Pere Granados, ha hecho hincapié en la necesidad de que se reconozca a la “industria turística” en el reparto de la financiación. “Actualmente, somos los ayuntamientos y nuestra ciudadanía los que financiamos a ese gran número de personas que vienen a nuestros municipios, cuando el beneficio se reparte más allá de ellos”.

Por su parte, el secretario de estado de Turismo, Fernando Valdés puso de relieve que los municipios de la AMT ‘Sol y Playa’ son localidades con “necesidades especiales al soportar la mayor carga e intensidad de visitantes durante el año”. El estudio debe “permitir dotar las fórmulas para que sigan atendiendo a los visitantes y continúen siendo los grandes buques del turismo español”.

En fin, cabe aplicar aquello de nunca es tarde si la dicha es buena. Habría que volcar en el estudio todas las dudas y todas las discrepancias para empezar a contrastar resultados desde el primer momento. No será fácil: ahí se adivinan la carrera y los empujones para obtener la condición de municipio turístico.