Pedaleando que es gerundio

Dice en un artículo de opinión el señor Jaime Pérez Llombet, que muy amablemente me ha dedido a mí y a la moción que llevamos al Pleno de La Laguna, que la iniciativa que presentamos para que se reduzca la jornada laboral al personal del Ayuntamiento que vaya en bici al trabajo (en 30 minutos semanales, es decir, 6 minutos al día), es discriminatoria. Cito textualmente: “En primer término, cabe catalogarla de medida discriminatoria”. Sé que el Señor Pérez se ha leído la moción. Lo sé porque lo comenta más abajo, cuando dice: “Aplaudiendo la buena fe de María José Roca, impulsora de una moción que va más allá de lo de las bicis (siendo justos, hay que decirlo)”, pero en el redactado de la crítica olvida comentarlo, sin ninguna mala fe, estoy convencida.

¿Por qué es importante leer el resto de la moción? Porque soluciona estos supuestos problemas de discriminación de los que, quien también fue, por cierto, ex Director General de Comunicación del Gobierno de Canarias de CC en 2007, se preocupa tanto.

Por un lado, en la moción reivindicamos por enésima vez la necesidad de la intermodalidad en el transporte público y, ¿qué es esto señor Pérez? Pues ni más ni menos que lo que le quita a usted el sueño, que el personal funcionario o cualquier otro vecino, vecina o turista pueda poner su bici en la guagua (ese método de transporte que Coalición Canaria está asfixiando) y desplazarse por ejemplo de Punta del Hidalgo o Bajamar hasta el Intercambiador y, desde ahí (que ya hay un ratito de pedales), venir hasta las dependencias municipales haciendo ejercicio, que por la orografía de La Laguna tampoco da para sudar mucho. Si además la persona que vive en La Cuesta (por poner otro de sus ejemplos), tiene la suerte de que CC cumpla con lo escrito en el Plan General de Ordenación y se empiecen a construir los carriles bicis que aparecen (otra de las propuestas de la moción), pues pueden subir en tranvía al casco y bajar en bici con total seguridad.

Y si estas personas funcionarias públicas deciden que viviendo en Taco (por ejemplo), con los carriles bicis construidos y con el sistema de alquiler de bicis eléctricas, que también solicitamos en la moción, quieren hacer todo el recorrido con seguridad, sin demasiado esfuerzo y sin usar el coche, pues también podrían.

Pero imagínese que hay personas que aún no saben montar en bici, dada la falta de infraestructuras, iniciativas, interés y creatividad del gobierno de Coalición Canaria en estos últimos 30 años, pues también proponemos en la moción que se fomente el aprendizaje y el uso de la bicicleta a todas las franjas de la población, a través de programas educativos y de sensibilización para su uso en nuestras calles.

Como ve, señor Jaime Pérez Llombet, esta es una moción que debe analizarse en su conjunto para hacer una crítica fundamentada y no alarmista, que además se ha propuesto ya en otros lugares como la Comunidad Valenciana (¡ya me gustaría a mí ser tan creativa y habérmela sacado de la chistera!) y que sin lugar a dudas en su totalidad sería una buena noticia para laguneros, laguneras y medio ambiente. Pero claro, para saber esto último hay que estar interesado en la movilidad sostenible en profundidad y no solo para dar discursos electorales. Aún así se agradece la visibilización a este método de transporte tan olvidado en los últimos treinta años de Gobierno de Coalición Canaria