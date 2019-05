Risco Caído: programas electorales y patrimonio mundial

Desde hace unas semanas vengo pergeñando un análisis sobre la posición que mantienen las distintas organizaciones políticas de ámbito insular sobre la iniciativa liderada por el Cabildo de Gran Canaria, y secundada por las más altas instancias de la administración del estado, así como por las corporaciones municipales afectadas, para incluir el Paisaje Cultural de Risco Caído y los espacios sagrados de montaña de Gran Canaria como nuevo sitio en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO.

He ido retrasando esta reflexión a la espera de conocer los programas electorales de los diferentes partidos para ahondar con suficiencia en el tema. Todavía no he podido conocer, aunque diariamente he consultado las páginas oficiales de todas las organizaciones, su parecer al respecto.

En verdad ya tenía esbozada la introducción de este análisis, así como la enumeración de los grandes retos a los que las administraciones públicas –cuyos responsables máximos saldrán de las urnas el próximo 26 de Mayo- tendrían que afrontar para dar respuesta a toda la casuística que caracteriza al Paisaje Cultural. Como decía, he intentado conocer las propuestas de los programas electorales y me había dado un plazo -esperar hasta el próximo domingo, una semana antes de los comicios electorales- para ver si saltaba la liebre y alguno de los partidos políticos concretaba alguna propuesta. Sin embargo, he adelantado esta opción, la de esperar unos días, después de que los medios informaran que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, (ICOMOS)- organización no gubernamental, colaboradora de la UNESCO- da su aval a la candidatura del Paisaje Cultural como Patrimonio Mundial, lo cual indica que es altamente probable que en la 43º Sesión del Comité del Patrimonio Mundial de UNESCO, a celebrar en Bakú (Azerbaiyán) el próximo mes de Julio, se confirme su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial.

Quisiera señalar que en la introducción para el artículo que preparaba, antes de que recibiéramos la noticia de ICOMOS, apuntaba: ¿Qué pasaría si UNESCO no acepta la propuesta para la nominación del Paisaje Cultural como Patrimonio Mundial? Me respondía a mí mismo si se diera ese supuesto: “Ciertamente, el futuro del Paisaje Cultural no debe permitir ninguna disyuntiva y habrá que continuar profundizando y consolidando la propuesta -en concordancia con las líneas que marca UNESCO destinadas a la protección y gestión del lugar-, debiéndose incorporar a la población local en las tareas de planificación y gestión del sitio”.

Como esa situación que atisbaba como una probabilidad, a la que habría que dar respuesta, no se producirá, por cuanto se nos dice que existe una altísima posibilidad de conseguir tal distinción por parte de UNESCO (un 99% en palabras del presidente del Cabildo), estimo pertinente apuntar algunas consideraciones.

1. Todas las organizaciones políticas que han tenido representación en el Cabildo durante las dos últimas legislaturas – CC, NC, Podemos, PP, PSOE y Unidos por Gran Canaria- han gobernado, a través de diferentes coaliciones, la institución insular. Es decir que unos y otros han tenido, en alguna medida, responsabilidades de gobierno bien cuando se inicia el expediente, ya cuando este se consolida y se presenta la solicitud de la incorporación del Paisaje Cultural a la lista de lugares Patrimonio Mundial. Por tanto, se puede constatar que todos estos grupos políticos han apoyado por activa o pasiva esta iniciativa. Es de suponer que otras opciones políticas que se presentan a las elecciones del 26-M también arropen esta propuesta, pudiéndose inferir que la noticia tan positiva, más arriba reseñada, augura posiciones compartidas para cumplir con los objetivos previstos, así como para responder a las responsabilidades y obligaciones que ello conlleva.

2. Una ardua tarea queda por delante. En mi opinión, las distintas organizaciones políticas deberían aportar propuestas que vayan más allá de tópicos y se centren en articular los medios y recursos necesarios para, como se desprende de la filosofía que inspira a UNESCO respecto al Patrimonio Mundial, trazar paralelamente actuaciones que de forma sinérgica combinen la protección del Patrimonio Cultural y el desarrollo sostenible de las poblaciones afectadas. En este sentido, creo que no es exagerado señalar que son las temáticas vinculadas al desarrollo rural y a la nefasta gestión de los espacios naturales de Gran Canaria (un déficit gravísimo, intolerable para la Isla), sobre las que se centran las principales preocupaciones y aspiraciones que afectan los vecinos de esta importante zona de Gran Canaria, que ocupa en su totalidad los territorios de los municipios de Artenara y Tejeda.

3. Por tanto, además de afrontar los grandes desafíos que se derivan de la protección y presentación del bien cultural –caracterizado por ser una Valor Universal Excepcional, según terminología UNESCO-, se debe dar respuesta a una problemática donde se entrecruzan una planificación territorial obsoleta, déficits estructurales en el orden socioeconómico (declive demográfico, derrumbe del sector agroganadero, …), una pujante irrupción de la actividad turística, etc., o lo que es lo mismo una amalgama de dificultades que requiere de una especial atención por parte de las administraciones públicas y la colaboración activa y participativa de la población local y los distintos grupos de interés que aquí confluyen en la búsqueda de soluciones.

En este sentido, es clarificador el Informe del ICOMOS de referencia, en el que se plantea, además de todo un argumentario sobre el valor del Patrimonio que alberga el Paisaje Cultural una serie de recomendaciones básicas para la implementación y desarrollo del Paisaje Cultural y que están relacionadas con algunos temas que paso puntualizar de forma concisa:

I. Sobre la GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL, el ICOMOS recomienda:

- Incluir un plan de investigación arqueológica integrado en la conservación del bien.

- Disponer lo antes posible del Centro de Gestión, investigación y seguimiento del paisaje cultural.

Además, vinculado a los mecanismos de Gestión y la implicación de la ciudadanía recomienda:

- Crear la Fundación Risco Caído para consolidar el modelo de gestión participativa de bien

II. El “TURISMO en el Paisaje Cultural”

Respecto al sector clave de la economía insular y que ya en la actualidad es también preponderante en la zona de cumbres, el ICOMOS recomienda

- Implementar la nueva estrategia turística.

III. OTRAS RECOMENDACIONES

En una línea de índole transversal se proponen otras dos recomendaciones destinadas a potenciar el desarrollo sostenible, indicándose:

-El desarrollo de un plan de preparación de riesgos para incendios y cambio climático.

-Implementación del Plan Hidrológico Territorial Especial de Gran Canaria (PTE-4), en la zona que afecta al bien cultural, para asegurar el suministro de agua sea adecuado para los agricultores actuales y futuros (sic).

Ante esta nueva coyuntura, entiendo que a las organizaciones políticas no les queda otra alternativa que asumir, aunque no lo planteen en sus programas electorales, una nueva forma de atender la gestión del patrimonio que pasa por aplicar sin dilación las recomendaciones del ICOMOS.

Está claro que se exponga en los programas electorales o no, gane quien gane, gobierne quien gobierne, desde la administración Insular, así como desde la estatal y autonómica, se tendrá que atender las cuestiones más arriba indicadas. Es evidente que si ICOMOS hace estos planteamientos es porque esos temas o no se han tenido en cuenta a la hora de presentar la propuesta, o bien no se han expuesto adecuadamente.

Independientemente de que finalmente se logre el preciado galardón, es preciso dar la talla y toca afinar. En este sentido, parece conveniente forjar un acuerdo de carácter insular, fraguado con el consenso de las organizaciones políticas y la sociedad civil, que permita actuar con determinación para lograr los objetivos de protección del patrimonio y revitalizar la zona de Cumbres, atendiendo de forma inexcusable a parámetros propios de desarrollo sostenible.