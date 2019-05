La confusa lista regional

Todo el mundo parece estar de acuerdo en que la nueva lista regional al Parlamento de Canarias se presta a una gran confusión y que mucha gente puede emitir un voto nulo, no votar, abstenerse, votar en blanco, o vaya usted a saber. La tertulia esta vez en la Plaza de Farray no tiene desperdicio, y mi vecina del quinto, que disfruta cuando hay situaciones de confusión, se despacha a gusto, después de pedir un gintonic de Mombasa Magnum, y tiro porque me toca, seguro que se marcha sin pagar.

“Esto de la lista regional tiene de cabeza a muchos amigos, uno me preguntó muy serio si tenía que ir a Tenerife a votar, y hacerlo por obligación de Fernando Clavijo, y le expliqué que de eso nada, que podía votar aquí en la Escuela de Idiomas de Farray; otro pidió que le aclarara si para las elecciones europeas tenía que ir a Londres o Berlín, ya se puede imaginar cómo anda el patio del confusionismo, y ya me dejó uno patidifuso que es de Teror, si tenía que venir a Las Palmas de Gran Canaria a depositar la papeleta regional y dónde lo hacía con la de Europa, y le dije que tenía que votar en Teror, y ¡coño!, que votara por Paco López de Sí Se Puede Canarias, que es un candidato honrado y buenísimo, como el agua de Teror, pero sin mácula en su administración como sí ha habido alguna sospecha sobre tales aguas y tal.

Para aclaración de sus lectores, la lista regional es de color amarillo; la insular, sepia; la del Cabildo, verde; la del ayuntamiento, blanca; y la europea, azul. Esta aclaración no le ha interesado hacerla el Gobierno canario, evidentemente.

La vecina del quinto, que se ha enterado que por primera vez en mi vida me presento a unas elecciones, y para mayor concreción, por Sí Se Puede Canarias (Podemos- Sí Se Puede - Equo), me felicita por mi decisión, y cuando le explico que no soy militante de Podemos ni de Izquierda Unida, ni de ningún otro partido de la coalición, exclama eufórica: “¡Coño, pues más mérito tiene su paso adelante! Mire, ya sé que usted estuvo en el PSOE y en PCE, no me lo vuelva a contar, y que nunca se presentó a unas elecciones, no me lo vuelva a recalcar, pero me alegra que esta vez se haya decidido a ir con un partido que piensa en mis dos hijos y mis cuatro nietos, como los suyos, y sabe lo que le digo, que si sale elegido le voy a vigilar con lupa, espero que de ejemplo de honestidad y honradez”. Le digo tímidamente que voy en el puesto siete de la lista regional, que son nueve, y no me deja terminar mi argumentación de que es una decisión simbólica, de solidaridad con Unidas Podemos. “¿Sabe lo que le digo? Que peores cosas se han visto, igual en la lista regional salen siete de Sí Canarias Podemos y lo veo a usted esta vez yendo al Parlamento de Teobaldo Power como diputado y no como periodista como hizo varios años cuando cubría las sesiones parlamentarias, ya le digo. En política como en el fútbol no digas de esta agua no beberé, mire, a mí me dicen que cuatro equipos ingleses van a estar en las finalísimas de la Champions League y la Europa League, y no me lo creo”.

Y termina su filípica con ánimos: “Arriba d'ellos, bichillo. Mire por dónde ya tengo una decisión tomada, votaré a Sí Podemos Canarias, incluida la lista europea, sin tener que viajar a Londres ni a Berlín, aquí, en Farray”. Se tomó otro gintonic y se marchó sin pagar.