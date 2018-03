Más mujeres fénix en los medios (II)

En lo que respecta al tratamiento informativo de los asesinatos machistas, ¿qué quiero dejar de oír? Pues la declaración del vecino contando que parecía un tipo encantador, que eran una pareja normal. Porque tales mensajes no aportan nada útil. Ningún argumento, dato o novedad que nos ayude a comprender por qué los hombres siguen maltratando y asesinando a las mujeres y a las niñas. Lo pertinente sería dar voz a quienes saben del tema, mayoritariamente expertas, por cierto, excepción hecha de algunos pocos migueleslorentes. Esto es de manual y hace tiempo que está dicho y recomendado. Está en los protocolos que han escrito, entre otras, personas como mi maestra Pilar López. Pero los periodistas seguimos sacando a los vecinos.

¿Por qué? Porque es lo fácil, lo que te llena rápido una noticia. Porque somos ignorantes (en el sentido literal del término). Porque apenas hemos estudiado en las facultades de Periodismo -o aprendido en esa formación continua que deberíamos tener- cómo informar bien sobre el maltrato machista. Porque la precariedad laboral que vive el periodismo en nuestro país -y especialmente en nuestras islas- ha traído consigo redacciones escasas de personal y, por tanto, exceso de temas que cubrir y poco tiempo para leer, documentarse y escribir con rigor sobre ellos. Porque en general, salvo casos excepcionales de autodidactas, tampoco tenemos formación teórica en Igualdad ni hemos investigado sobre las relaciones entre patriarcado y empresas informativas, sobre la representación mediática femenina, o dicho de otro modo, sobre cómo los medios (no) nos proyectan a las mujeres, en toda su diversidad y pluralidad, que es mucha.

Además de estas mejoras, lo que realmente me encantaría ver, leer y escuchar con más frecuencia son relatos de supervivientes, de heroínas como Ana Bella, que supera el trauma y monta una fundación para ayudar a otras mujeres que han pasado o están pasando por lo mismo que ella. El porcentaje de mujeres que tras denunciar rehacen sus vidas es grande. Pero no lo sabemos, ni conocemos a las protagonistas de esas historias si los medios no nos hacemos eco de ellas. También echo en falta reportajes sobre la ingente tarea que hacen ong’s y asociaciones feministas que atienden a quienes padecen o han padecido maltrato machista. Se merecen un homenaje informativo, porque están salvando vidas, sacando del pozo a familias enteras, dando luz, insuflando ánimo. Y apenas sabemos de su día a día. No hace falta esperar al 25 de noviembre, donde además hay tal saturación informativa que tengo mis dudas del efecto final. Tenemos cientos de días al año para sensibilizar y concienciar. Usémoslos.

Termino. Yo sé que si hay un nuevo asesinato hay que cubrirlo: la actualidad informativa manda. Pero también sé que como ciudadanía tenemos derecho a conocer el resto del iceberg, que es bastante más grande y animante que sumar una nueva muerte por violencia machista al balance del año.