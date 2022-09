Coalición Canaria se lanza a las procesiones, las romerías y los púlpitos

No es casual que Fernando Clavijo no acudiera el miércoles al pleno del Senado y prefiriera constituirse en la romería de las fiestas del Pino, en Teror, las de la patrona de Gran Canaria. Es a todas luces una estrategia generalizada en el partido del que es secretario general, Coalición Canaria, y se repite en algunas plazas muy señeras donde esa organización política trata a toda costa de recuperar el poder institucional perdido. Como la ciudad de La Laguna, de la que fue alcalde y es vecino. El mismo lunes, antes de viajar a Madrid, estuvo Clavijo en uno de sus barrios más populares, Valle Jiménez, participando en el día grande de las fiestas.

Se trata de transmitir a la vecindad que los dirigentes de ese partido siguen ahí, que pese a haber abandonado el poder, continúan controlando la plaza, o algo parecido a eso. El candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, ya ha lanzado una llamativa campaña con grandes vallas en las que aparece su retrato y se lee su nombre junto a la palabra “alcalde”. Actualmente es el único concejal de CC en esa ciudad (más un tránsfuga irradiado de Unidos por Gran Canaria) y sus posibilidades de alcanzar la alcaldía son escasas. Pero se trata de no perder comba.

El senador Fernando Clavijo quiso estar en la primera jornada del pleno del Senado, el más esperado de la legislatura porque en él se iban a medir por primera vez el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El expresidente de Canarias aprovechó las luces y los micrófonos para recriminar a Pedro Sánchez aspectos tales como el retraso en las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma, el repunte en la llegada de personas migrantes a través de la ruta canaria y la no gratuidad total del transporte público en las islas.

Tras su intervención, Clavijo celebró una muy reservada reunión con Elías Bendodo, nuevo coordinador nacional del Partido Popular de la que ni los servicios de prensa de CC ni del PP dieron cuenta a los medios de comunicación. Ambos abandonaron el Senado por una puerta discreta. Bendodo a no se sabe dónde, y Clavijo, rumbo a Gran Canaria.

De este modo, el senador canario se perdió la segunda jornada del pleno de la Cámara Alta, en el que se abordó nada menos que el proyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas, una norma que también afectará a las personas y a las firmas que residen en Canarias. Prefirió volar a Gran Canaria, donde le esperaban algunos de sus correligionarios para acercarlo a la romería de Teror. Fue el único senador canario que abandonó la sesión y, por lo tanto, el único que estaba en tan magno acontecimiento popular.

Sin embargo, el expresidente se disculpó en Twitter este miércoles por no poder acudir ese día a la romería del Socorro, en Güimar, considerada la más antigua de Canarias. Argumentó que no podía estar allí, como había hecho los últimos siete años, porque el pleno del Senado continuaba celebrándose. Pero él no estaba en ese pleno sino en la romería de la patrona de Gran Canaria.