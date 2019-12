Rescatadas dos tortugas atrapadas en redes en la playa de El Confital

El Cabildo de Gran Canaria trata a dos tortugas jóvenes que fueron rescatadas este martes en El Confital tras ser encontradas atrapadas en redes de pesca y trasladadas al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, donde el personal constató que no sufren fracturas y que su pronóstico es bueno.



Los dos ejemplares llegaron al Centro esta mañana trasladados por personal de la Consejería de Medio Ambiente tras ser rescatados por agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Tras retirarles las mallas que cubrían parte de su cuerpo, el personal les realizó una radiografía y diferentes pruebas, como análisis de sangre, para comprobar su estado de salud.



Una de ellas tiene heridas que requieren de más atención, aunque no revisten gravedad, según ha indicado el Cabildo de Gran Canaria en una nota de prensa, y ambas han comenzado con un tratamiento con antibióticos y serán curadas. Además, estaban deshidratadas debido a su imposibilidad para alimentarse probablemente durante varias semanas, por lo que también recibirán suero.



Ambas tortugas bobas (caretta caretta) serán trasladadas este miércoles a las instalaciones de Taliarte, que cuentan con piscinas, para constatar si pueden o no flotar. Ahí permanecerán como mínimo un mes, no solo para su curación sino también para comprobar la presencia de microplásticos en las heces. Tras su recuperación, serán liberadas.



El Centro de Recuperación de Fauna del Cabildo, al que llegan animales de distintos puntos de Europa, trata a tortugas, pardelas, águilas y otros animales salvajes heridos.



Para su recuperación, el centro cuenta con un quirófano con equipamiento de última generación, además de un sistema de endoscopía, un aparato de rayos X portátil, un sistema de monitorización de anestesia mediante pulsoximetría y un sistema de ecografía doppler para detectar el pulso en las tortugas marinas.



La media anual de ingresos de todo tipo de especies animales supera los dos mil ejemplares, entre ellos de pardelas o de tortugas bobas, hasta el punto de que el Cabildo, a través de su Centro de Recuperación de Fauna, es pionero en la organización de campañas de rescate y atención sanitaria especializada.

