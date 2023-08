El gusano de fuego que se ha dejado ver en aguas de Agaete: ni autóctono, ni invasor

El gusano de fuego se ha dejado ver este miércoles, tras una fuerte bajada de la marea, en la playa de Las Nieves de Agaete, por lo que el Ayuntamiento ha izado la bandera roja para que los bañistas tuvieran precaución a la hora de entrar al mar y lo hicieran calzando escarpines.

El gusano de fuego (Hermocide carunculata), es un anélido poliqueto de la familia Amphinomidae. Se le conoce comúnmente con el nombre de gusano de fuego por la irritación que puede producir al contacto con la piel humana. No es una especie autóctona aunque le guste habitar en las aguas canarias, pero tampoco es invasora, ya que no se comporta como un agente de cambio o como una amenaza para la diversidad biológica nativa. Se clasifica como “nativo probable”, al no tratarse de un endemismo pero tampoco haber sido introducido por la acción del ser humano en el archipiélago.

El gusano de fuego suele encontrarse en el océano Atlántico, el mar Mediterráneo y mar Rojo. También en el golfo de México y en el mar Caribe, alojado en los arrecifes de coral, bajo rocas, en praderas de Posidonia o bajo la arena o el barro. Se les puede divisar a 40 metros de profundidad, aunque a veces aparece hasta los 1390 metros.

Los gusanos de fuego se aparean en la superficie del agua. Antes del apareamiento, las hembras emiten un brillo verde fosforescente que atrae a los machos. Este responde emitiendo flashes de luz. La fecundación es externa, mediante huevos que se desarrollan en larvas (trocóforas) que pasan a formar parte del plancton.

Es la especie más común de gusano poliqueto presente en aguas canarias y el más conocido por naturalistas y buceadores. Es un predador carnívoro que se alimenta sobre todo de organismos sésiles (anémonas, ascidias o esponjas). También es carroñero.

Según recoge la Guía de Biodiversidad Marina de Canarias, el gusano de fuego a diferencia de otros poliquetos errantes, mantiene actividad tanto diurna como nocturna, debido a que está protegido contra los depredadores por su manera de defenderse: cuando el animal se siente amenazado, extiende unas sedas que se clavan en el atacante, descargando una sustancia muy urticante que causa un gran dolor y cuya sensación se parece a las quemaduras del fuego.