Lluvia y sol, el cóctel perfecto que origina una plaga de mosquitos en Maspalomas

"Acribillado de arriba a abajo". Así es como un afectado ha definido su estado después de sufrir numerosas picaduras de mosquito esta semana en Maspalomas, en el sur de Gran Canaria. Su compañero sufrió la misma suerte y ambos acabaron en urgencias.

Lo cierto es que esta plaga de mosquitos no es algo nuevo para esta zona de la isla, ya que la combinación de las lluvias con el sol, como ha pasado durante estos últimos días en la isla, son el cóctel perfecto para la aparición de estos pequeños insectos, cuya picadura es "bastante más doloroso", como reconoce César, técnico en biocidas de la empresa de fumigación y control de plagas Anviana, S. L.

Las lluvias de las últimas semanas en Canarias han provocado que la larva de este mosquito eclosione, por lo que es normal verlas en zonas donde haya agua estancada y mucho sol, como es el caso de la Charca de Maspalomas y el Parque Tony Gallardo.

Ante esta situación, César asegura que a partir de este viernes se comenzarán las actuaciones para aplicar un tratamiento, que ya realizaron en los meses de octubre y diciembre, completamente ecológico. "La charca es un ecosistema vivo con peces y pájaros, por lo que no puedes echar veneno para acabar con la plaga porque se dañaría el ecosistema", detalla el especialista. Por su parte, utilizarán una bacteria, la Bacillus Thuringiensis, para acabar con estos insectos.

"El mosquito se come esa bacteria, que produce su muerte una vez llega al sistema digestivo". Sin embargo, los peces se comerán esa larva muerta "y no les pasará nada, ya que no es un veneno", explica César.

El especialista asegura que viernes, la empresa va a hacer una actuación a lo largo de varios puntos de Maspalomas, donde haya agua estancada.