Aaron Gómez y Víctor Lemes se cuelan en los 'Malditos Martes' de Fábrica La Isleta

En la noche de este martes, los artistas canarios Aaron Gómez y Víctor Lemes, han unido sus talentos en el espectáculo Fabricando en Fábrica La Isleta. El show, enmarcado en el contexto del ciclo Malditos Martes, ha sido una fusión de lo mejor de los dos cómicos con el hilo conductor de lo que ha hecho que sus carreras sigan un rumbo común: el humor, la música y la amistad.

Alternando monólogos de Gómez y canciones de Lemes sin saber el espectador muy bien dónde empezaba una cosa y dónde acababa otra, el público pudo disfrutar de una noche de humor y de reflexión con tributos a Les Luthiers, Manolo Vieira, Joaquín Sabina y también con guiños al futuro: “ este show es un potajito de cosas de los dos porque estamos entrenando para un proyecto común”, afirma el cantautor grancanario, Víctor Lemes.

Ese proyecto es La última palabra y se estrenará en el municipio grancanario de Teror en el mes de octubre. No es la primera vez que los artistas trabajan juntos, han ido midiendo sus destinos en proyectos musicales como La Chirichota y una cita semanal en la televisión pública canaria en el programa Una mala noche... la tiene cualquiera, dirigido y presentado por Gómez que asegura a este periódico que “en los proyectos que tiene la ilusión puesta, está Lemes”.

Los martes, “el 14% de tu vida”

Para Delia Santana, la artista que coordina este ciclo continuo en Fábrica La Isleta, el proyecto comenzó con la idea de José Alberto Medina, fundador y director de Fábrica La Isleta para “cambiar el chip al público, y que se hiciera y se disfrutase ocio aunque no fuera fin de semana”.

Santana confiesa que no fue fácil hacer cambiar a la gente este concepto del tiempo libre por lo que la iniciativa les imponía mucho respeto. “Era muy difícil hacer salir a la gente de sus casas un martes para ver un show de comedia que siempre se sucede en fin de semana”.

La humorista cuenta a este periódico que a nivel personal la experiencia ha sido, a la vez, enriquecedora y estresante. “Soy humorista, no programadora, por lo que he aprendido mucho (y lo que me queda) en el proceso. Ahora, me siento como el público y deseo que la gente se lo pase bien. Curioso, porque hasta ahora solo deseaba estar en el escenario, no sentada viendo al artista programado”.

El proyecto de los Malditos Martes de Fábrica La Isleta continuará a partir de septiembre con Kike Pérez, Asaari Bibang, Open Mics y un largo y “divertido etcétera”. Y con una novedad: ahora, a partir de septiembre, los Malditos Martes no serán solo dos martes al mes, sino todos, intercalándose, además, con el inicio de un nuevo podcast, grabado en directo, llamado Pámbale, protagonizado por el actor David Harada, el músico Ant Cosmos y la propia Delia Santana.

La humorista ha calculado que los martes son un 14% de de la vida de una persona y lanza una pregunta: “¿Por qué malgastarlo sin hacer nada; sin divertirte?”.