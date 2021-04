El CAAM celebra unas jornadas sobre cultura, sostenibilidad y ecofeminismo

El Centro Atlántico de Arte Moderno de Gran Canaria ha inaugurado las II Jornadas del Aula Sostenible del CAAM, que reunirá a voces autorizadas sobre cultura, ecofeminismo y sostenibilidad. Las jornadas comparten en esta ocasión tres sedes: en el CAAM, este martes, el municipio de San María de Guía, el jueves 8 de abril, y la localidad de La Aldea de San Nicolás, donde concluyen el viernes 9 de abril.

Bajo el lema Recetas ecofeministas, cultura y Agenda 2030 de desarrollo sostenible, estas II Jornadas del Aula Sostenible se articulan con un programa de actividades compuesto por conferencias y talleres, así como mesas de debate, presenciales y en formato online. Los talleres presenciales los imparten Blanca de la Torre, responsable del Aula Sostenible del CAAM y Marta García Haro, directora de proyectos de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS), bajo el título ‘Una mirada ecofeminista a la Agenda 2030’, en el CAAM, Guía y La Aldea, con aforos limitados, sujetos a los protocolos de seguridad sanitaria.

La primera conferencia la ha impartido Alfons Martinell, director de la Cátedra Unesco de Políticas Culturales y Cooperación, de la Universidad de Girona, bajo el título ‘La Agenda 2030 una oportunidad para reflexionar sobre cultura y sostenibilidad en las instituciones culturales’. El acto institucional comenzó con las intervenciones de la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y presidenta del CAAM, Guacimara Medina; el director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno regional, David Padrón; la consejera de Medio Ambiente de la Institución Insular, Inés Jiménez; el director del CAAM, Orlando Britto, y la responsable del Aula Sostenible del CAAM, Blanca de la Torre.

Tras la conferencia de Alfons Martinell se ha celebrado la mesa redonda de debate virtual, en la que intervienen Gemma Carbó, directora del Museo de la Vida Rural de la Fundación Carulla; Pilar Pérez, gestora de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, y Lucía Vázquez, historiadora del arte y educadora especializada en sostenibilidad.

Guía

En el segundo día de trabajo, el jueves 8 de abril, las jornadas del Aula Sostenible del CAAM se celebran en el municipio de Santa María de Guía, con el foco en ‘El papel de los Ecofeminismos en la construcción de nuevos paradigmas’. La conferencia marco de ese día será virtual y la pronuncia Alicia H. Puleo, pensadora feminista, catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valladolid, que hablará sobre ‘Ecofeminismo: nuevos paradigmas para la igualdad y la sostenibilidad’.

La mesa de debate posterior reúne a Alicia Bolaños, jefa del Servicio de Museos de la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario; María Heras, doctora en Ciencias Ambientales e investigadora en el Laboratorio de Transformaciones Urbanas y Cambio Global; Dina Garzón, coordinadora de la Red Ecofeminista, y Georgina Aimé, profesora de la Facultad de Pedagogía y directora de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Colima, México.

La Aldea

Las jornadas concluyen al día siguiente, el viernes 9 de abril, en la localidad de La Aldea de San Nicolás, en el oeste de Gran Canaria, con la intervención online de la profesora de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Barcelona, Marta Tafalla, será la encargada de impartir ese día la conferencia marco titulada ‘Reconciliarnos con la Tierra. Una propuesta ecofeminista’.

Tras su ponencia, comienza la última mesa redonda de diálogo participan la artista y diseñadora Ana Beltrá; Semíramis González, directora de la feria de arte JUSTMAD; Encarna Lago, gerente de la Red Museística de la Diputación de Lugo, y Yolanda Peralta, profesora de la Universidad de La Laguna y comisaria de exposiciones.

Laboratorio de ideas

El Aula Sostenible del CAAM es el primer think-tank o laboratorio permanente de ideas creado por un centro de arte español en torno a la creación contemporánea y la sostenibilidad. La iniciativa nació en octubre de 2020, desde este, con el objetivo de impulsar la búsqueda de propuestas efectivas sostenibles a través de la cultura, que contribuyan a cambiar el actual modelo social y económico y trazar un rumbo hacia un futuro mejor.

Coordinadas a través del Laboratorio de Investigación del CAAM, todas las ponencias y mesas redondas se celebran los tres días por la mañana y se retransmiten en directo en Internet a través del canal de YouTube del CAAM y su página de Facebook. En diferido se pueden ver desde la web del CAAM .

El Aula Sostenible del CAAM, como un espacio de reflexión y debate, se enmarca en la línea de trabajo trazada desde la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria para integrar la cultura en los marcos de desarrollo sostenible, atendiendo a lo establecido en las recomendaciones del informe de la Unesco ‘Re-pensar las políticas culturales’ de 2018.

La iniciativa forma parte, a su vez, de los marcos de trabajo que desarrolla el CAAM sobre cuestiones globales que afectan a la sociedad contemporánea, enfocadas a impulsar desde la cultura nuevos vehículos de conocimiento que puedan dotar a la ciudadanía de herramientas que contribuyan a generar líneas de análisis y de pensamiento crítico.

La responsable del Aula Sostenible y de las II Jornadas es Blanca de la Torre (León, 1977) conocida historiadora del arte española, comisaria y ensayista, experta en sostenibilidad, arte y cultura contemporánea. Además del comisariado de exposiciones, su amplia carrera profesional internacional abarca campos diversos como los de conferenciante, directora de seminarios, talleres impartidos para artistas y gestores culturales, residencias curatoriales o simposios internacionales, entre otros.

En estas segundas jornadas, “reivindicamos la revisión del papel que han asumido las mujeres como cuidadoras, no solo en el sentido de ‘guardianas de la tierra’ que señalaba Vandana Shiva, sino también su papel en torno a las labores del hogar, los cuidados y todas esas tareas no remuneradas que parecen no tener cabida en nuestra economía tradicional bajo la categoría de ‘trabajo’. El ecofeminismo habla de justicia, equidad e igualdad y en general aborda todos los aspectos para construir comunidades más justas y resilientes”, destaca Blanca de la Torre.