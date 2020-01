‘Mujeres que desean a mujeres’, la exposición que muestra las sombras de la diversidad sexual en Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria y el Colectivo Gamá inauguraron este lunes la exposición Mujeres que desean a mujeres. Ponle cara a la diversidad de mujeres lesbianas, bisexuales y trans, una muestra fotográfica interactiva con 12 imágenes que expone la historia de seis mujeres para vislumbrar las luces y las sombras de la diversidad.



Esta exposición, que recorrerá diferentes municipios de Gran Canaria hasta marzo para dar a conocer la diversidad LBT, fue inaugurada en la sede del Colectivo por la consejera de Igualdad y Diversidad, Sara Ramírez, y por la presidenta de Gamá, Montserrat González, quienes explicaron que las imágenes disponen también de frases de las protagonistas y un código QR que conduce a los relatos completos de las vidas de Alba, Erika, Melinda, Aleida, Lorenza y Lucía en la web www.dosmujeres.org.

Mujeres que desean a mujeres ha sido realizado en el marco del proyecto T-Acompañamos, financiado por la Consejería de Igualdad en 2019 para el fomento de la igualdad por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género.



Ramírez valoró la trayectoria del Colectivo Gamá y mostró su solidaridad con todas las mujeres LBT de Gran Canaria. “Desde el Cabildo apoyaremos estas acciones para compensar tantos años de abandono institucional a la diversidad de las grancanarias”. Y agregó que cualquier proyecto realizado con Gamá es garantía de éxito y que su trabajo sigue la línea del Cabildo en relación a la lucha por los reconocimientos de los derechos LGTB.



“Desde lo público debemos seguir educando, crear conciencia y dar referentes a todas las mujeres LBT que se sienten incomprendidas o asustadas, dentro de los armarios”, detalló Ramírez.



Por su parte, Montserrat González explicó que han querido “visibilizar las historias de nuestras compañeras porque creemos que lo que no se ve, no se conoce y por lo tanto no existe. Queremos existir, por todas las personas LGTB incomprendidas, que tienen dudas y que tienen miedo. Somos sus iguales. No están solas. Aquí tendrán siempre referentes”.



González recordó que el colectivo tiene dos grupos LBT de activismo y trabajo: Sáfores e Iris, espacios de mujeres y personas no binarias, lesbianas, bisexuales o trans que se reúnen para establecer redes, acciones formativas y activismo con perspectiva feminista. El objetivo es hacer incidencia política feminista y LGTB a través de redes de apoyo mutuo, socialización, cuidado y empoderamiento.



Erika, una de las protagonistas de estas historias, explicó que pese a que desde pequeña ya sabía que era una mujer y no un hombre, no fue hasta hace un año y siete meses, con más de 40 años, que lo expresó abiertamente al descubrirle su esposa el tratamiento de hormonas que escondía en su cartera. “Ha sido una liberación”, detalló y aseguró estar feliz de haberse obligado a dar el paso.



Reconoció que su pasado había sido muy complicado por ocultarse por miedo al “que dirán”, y ahora lamenta no haber dado el paso antes. Aseguró también que no ha sentido el rechazo de la gente y que sus hijos son sus mayores apoyes y defensores.

Recorrido por varios municipios de Gran Canaria

La exposición comienza el próximo jueves un recorrido por varios municipios de Gran Canaria. La primera parada será el Punto J de Santa Lucía de Tirajana y podrá ser visitada en horario de tarde. Seguidamente estará en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Teror del 27 de enero al 6 de febrero, en el Centro Cultural de la Villa Agaete del 7 al 14 de febrero y en la Biblioteca municipal de Arucas del 17 al 23 de febrero, para culminar en el Patio del Cabildo del 24 de febrero al 9 de marzo.