El Festival de Música de Canarias programa ocho conciertos en Lanzarote y uno en La Graciosa

El Festival Internacional de Música de Canarias celebra su 40 edición con prestigiosos directores, solistas y orquestas de máximo nivel internacional. En Lanzarote ofrecerá ocho conciertos y uno en La Graciosa, entre el 14 de enero y el 3 de febrero de 2024.

Estarán en la Isla, entre otros, la Orquesta Filarmónica de Cámara de Bremen, bajo la batuta del “niño prodigio” Tarmo Peltokoski; un ensemble de cámara de la británica Academy of St. Martin in the Fields; el carismático contratenor Jakub J. Orlinski, junto a la orquesta barroca Il Pomo d’Oro, formada por algunos de los mejores especialistas en música antigua; y un ensemble de la Filarmónica de Gran Canaria.

El programa se completa con las propuestas de la sección En Paralelo del FIMC: el concierto del prestigioso Dúo Cassadó (violonchelo y piano), junto al bailaor Iván Vargas, los espectáculos multidisciplinares ‘Océano’ y ‘Ángaro’, y el concierto del pianista Othoniel Rodríguez. Todo ello en espacios de Arrecife, Haría, San Bartolomé y Tías. El Dúo Cassadó repetirá concierto en La Graciosa dentro de su gira por varias islas. Las entradas ya están disponibles en www.festivaldecanarias.com.

La consejera de Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, destacó hoy durante el transcurso de la rueda de prensa ofrecida para dar a conocer la programación del FIMC en Lanzarote y La Graciosa, que “el Festival se ha convertido a lo largo de sus 40 años de historia en el evento cultural canario de más prestigio y con mayor proyección internacional” y resaltó “la apuesta del Ejecutivo autonómico por acercar la cultura y la música clásica a los ocho territorios insulares, de forma que todos los canarios y canarias, y por supuesto, quienes durante estos días nos visitan, tengan la posibilidad de disfrutar de todo el talento que concentra el certamen”.

El consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín, animó “a la población lanzaroteña y graciosera a acudir a los conciertos programados, pues es una oportunidad única para disfrutar de algunas de las formaciones sinfónicas con más renombre y de los directores y solistas más aclamados internacionalmente”.

El director del festival, Jorge Perdigón, remarcó que cada uno de los conciertos que llegarán a Lanzarote son “de una calidad formidable, con la presencia de varias de las mejores agrupaciones del mundo”.

Del 14 de enero al 3 de febrero

Organizado por el Gobierno de Canarias, en colaboración con el Cabildo Insular y bajo la dirección artística de Jorge Perdigón, la programación del 40 FIMC en Lanzarote comenzará el domingo 14 de enero en el Auditorio Jameos del Agua con el ensemble de cuerdas de la Filarmónica de Gran Canaria, bajo la batuta del maestro Karel Mark Chichon. Juntos asumirán el estreno de una de las obras de encargo del Festival, una partitura firmada por el compositor lanzaroteño Samuel Aguilar. También interpretarán obras de Shostakovich y Grieg y contarán con solistas como Javier Laso (piano).

El Dúo Cassadó recala también en Lanzarote acompañado por el bailaor Iván Vargas para interpretar el programa ‘Hechizo y duende’, con el que rinden homenaje a García Lorca en el 125 aniversario de su nacimiento, con obras del siglo XX español interpretadas por Marta Moll (piano) y Damián Martínez (chelo). Será el día 18 de enero en el Teatro Municipal de Tías, y al día siguiente, viernes 19, en el Centro Sociocultural Inocencia Páez, en La Graciosa.

La Filarmónica de Cámara de Bremen, todo un emblema cultural de esta ciudad y de Alemania, actuará el 24 de enero en los Jameos del Agua bajo la batuta del joven finlandés Tarmo Peltokoski que, con solo 23 años, es el actual director principal invitado de la formación de Bremen. Les acompaña la soprano Chen Reiss, solista en 'Frauenliebe und Leben' de Schumann (con arreglo orquestal de Conrad Artmüller) y en la Cuarta de Mahler, con el arreglo de Yoel Gamzou.

Otra de las grandes propuestas de esta edición es la londinense Academy of The Fields Chamber Ensemble, formación de cámara de la prestigiosa orquesta británica, que actuará el 1 de febrero en el Teatro Víctor Fernández Gopar ‘El Salinero’, en Arrecife. La formación británica hará un recorrido por el barroco, el clasicismo y el romanticismo, con obras de Bach, Brahms y Mendelssohn.

La programación en Lanzarote se cierra en el mismo escenario el 3 de febrero, a cargo de Jakub Josef Orlinski, el mediático contratenor polaco, considerado uno de los artistas más influyentes del actual panorama internacional, quien visita por primera vez las islas. Viene acompañado de la orquesta barroca Il Pomo d’Oro, bajo la dirección de Francesco Corti, que destaca por una interpretación auténtica y dinámica de las óperas y obras instrumentales del período barroco y clásico.

La sección En Paralelo del 40 FIMC incorpora a esta exquisita programación otras destacadas propuestas. El sábado 20 de enero, en El Salinero, será el espectáculo multidisciplinar ‘Océano’, que reúne a intérpretes, compositores y artistas de las islas.

El jueves 25 se pondrá en escena en los Jameos del Agua una nueva versión del aplaudido espectáculo ‘Ángaro’ de la compañía Pieles, con su fusión de tradición y vanguardia; mientras que el 27 de enero, en el Teatro de San Bartolomé habrá un concierto del pianista cubano afincado en Canarias Othoniel Rodríguez.

