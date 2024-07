Jaylmb, Cee Goat y Merino Ink Tears: “Con ‘Cayo Norman’ teníamos claro que debía mantener ese concepto gangster que tanto representa al rap”

Jaylmb, Cee Goat y Merino Ink Tears son tres artistas canarios, en el caso de Jaylmb con raíces colombianas, que a lo largo de su vida han estado muy apegados al rap y sus orígenes. Tras un tiempo extenso de trabajo y creación, acaban de publicar su nuevo disco en conjunto, Cayo Norman. En él, a través de sus 9 temas, presentan un sólido proyecto que los posiciona como grandes promesas del panorama de rap a nivel canario y nacional.

Los inicios son la ventana de entrada a los orígenes y la base de un artista. ¿Cómo surgió vuestra inquietud por comenzar en la música? ¿Cómo empezaron vuestras carreras?

Jaylmb: Mi pasión por la música empezó desde niño. Crecí en un entorno bastante musical, mi padre fue el que me inculcó todo ese amor por este arte y, a raíz de eso, comencé a tener inquietudes.

Recuerdo de niño pasar tardes enteras escuchando vinilos de salsa y, si no eran vinilos, siempre estaba encendida la radio en casa. Esto, quieras o no, te va influenciando indirectamente y más cuando eres pequeño, además de que vengo de un país demasiado musical como lo es Colombia.

Ya en la adolescencia fue cuando empecé a tener acercamiento con todo lo que era la cultura hip hop y a partir de ese momento conecté con el rap. Pero no fue hasta el año 2018 cuando comencé a tomármelo mucho más en serio. No quería que se quedara solo en un hobby.

Cee Goat: En mi caso, la música ha estado muy presente en mi vida y en mi día a día. Desde muy pequeño ha sido de las cosas que más he disfrutado. Siempre tuve un entorno bastante musical, ya que algunos de mis familiares son músicos, pero mi amor por esto comenzó desde que era un niño y descubrí el hip hop.

Pasaba tardes enteras escuchando rap cuando salía de clase, quería vestir con esa identidad de la cultura y me flipaba toda la estética. De adolescente ya empecé a hacer freestyle e intentar reproducir todo lo que venía escuchando de antes. Fue hace un par de años que decidí adentrarme a subir mis primeros temas. A día de hoy es parte de mí y estoy agradecido de haberme encontrado esta cultura por el camino.

Merino Ink Tears: Siempre he tenido muy presente la música en mi vida. Desde pequeño sentía gran interés por ella y escuchaba todo lo que me llegaba de mi hermano mayor. Recuerdo tardes en las que me dedicaba a rebuscar en todos sus discos de música.

No es hasta 2012, aproximadamente, que me intereso por el rap a través de las batallas de gallos y algún disco que estaba en casa de mi hermano mayor, me marcó mucho el Sobran Palabras de Triple XXX. Estuve muchos años yendo a eventos de freestyle y batallando hasta el 2019, o así, que me tomé mucho más en serio mi futuro en la música. Las batallas se me daban bien, pero no me llenaban tanto como hacer canciones.

Las inspiraciones y los referentes son fundamentales para introducirse en la música y comenzar a definir la identidad creativa. ¿Quiénes fueron y son vuestros referentes? ¿De dónde nacen vuestras inspiraciones musicales?

Jaylmb: Todas mis influencias las saco de mi entorno, pero en cuanto a rap creo que el sonido de la “golden era” (años 90) es el que más me ha influenciado. Gente como Nas, Mobb Deep, Big Pun, Biggie y un largo etcétera de grupos han sido inspiración, además de la salsa y todo el sonido de los 70 que construyeron los latinos en Nueva York.

Cee Goat: En este tiempo, he podido escuchar de todo. Lo que se hacía en España, en Latinoamérica, en California, pero creo que siempre he sido un apasionado de la escena neoyorquina de los 90 y actual. Me encanta ese sonido y, al fin y al cabo, es lo que estoy haciendo y de lo que me vengo influenciando.

Merino Ink Tears: Creo que siempre he sido como una esponja y me he ido inspirando de muchísimas fuentes, no necesariamente rap, pero sin duda ha sido lo que más me ha marcado.

Muchos de mis referentes son canarios, estoy muy al tanto de la escena desde siempre y me flipa lo que se hace desde hace años en las Islas. Además de eso, crecí con grupos y raperos míticos de los 90 que siguen en mi playlist a día de hoy. Aunque para Cayo Norman considero que hemos bebido mucho de la nueva oleada que hay de “grime” en la cultura y que también tenemos muy presente.

Acaban de lanzar conjuntamente un disco, Cayo Norman, que cuenta con 9 temas en los que se ahonda en el rap y el boom bap. ¿Cómo surge la idea de crear el álbum? ¿Cuánto tiempo tardaron en desarrollarlo por completo?

Jaylmb, Cee Goat y Merino Ink Tears: La idea surge porque yo (Jaylmb) ya tenía un tema con Merino y queríamos hacer un segundo track, pero en esa nueva canción tomamos la decisión de incluir a Cee Goat, que venía colaborando en varios proyectos junto a Merino.

De ahí, creamos un grupo de WhatsApp para trabajar todo lo relacionado con ese tema y, a raíz de ello, empezamos a hacer más. Así hasta que un día nos vimos con 4 pistas y dijimos: “¿Por qué no sacamos un EP?”... Pero seguimos motivados haciendo más y más canciones hasta llegar a las 9. Ya para ese momento el concepto de EP se nos quedó bastante corto.

Cayo Norman es una pequeña isla de las Bahamas. ¿Cuál es la idea detrás del título del álbum? ¿Cómo surge todo el concepto del disco?

Jaylmb, Cee Goat y Merino Ink Tears: El concepto es bastante aspiracional, queríamos que el disco tuviera esa esencia.

Cayo Norman, como bien dices, es una isla de las Bahamas que se hizo bastante popular por Carlos Lehder en los años 80. Contábamos con un sonido en el disco que representaba muy bien toda esa vibe, pero teníamos un reto. Con Cayo Norman teníamos claro, sin hacer apología a nada, que debía mantener ese concepto gangster que tanto representa al rap. Que el discurso fuera en todo momento “aspiracional”, “la lucha diaria”, “el venir de abajo” y conseguirlo todo, pero con música.

En Cayo Norman unen fuerzas para realizar un gran trabajo conjunto entre los tres. ¿Cómo fue la experiencia de crear este disco? ¿Cómo lo vivió cada uno desde su perspectiva?

Jaylmb, Cee Goat y Merino Ink Tears: Fue una gran experiencia. Nos ha servido a todos para seguir creciendo, sin lugar a dudas. A pesar de ello, también ha sido un poco complicada debido a la distancia, ya que vivimos en lugares distintos. Eso ha hecho que el proceso sea más lento, pero en definitiva ha sido increíble.

Jaylmb: En mi caso, lo he vivido de forma increíble y me ha mantenido muy motivado. En lo personal, me hacía falta desarrollar un proyecto de larga duración, ya que estaba un poco cansado de lanzar tantos singles y, desde el año 2020, no publicaba un disco.

Quería algo más ambicioso, trabajar con ellos. El verlos tan motivados me ha puesto las pilas. Ha sido una gran experiencia y siento que hemos creado algo bonito, un disco con bastante carácter e identidad.

Cee Goat: Particularmente, he disfrutado bastante con este proyecto, tanto el proceso creativo como cuando nos reuníamos para trabajar en él y presentar cada lanzamiento. No tenía todavía ningún proyecto tan elaborado y extenso como este, así que estoy muy contento con el resultado.

Por otro lado, también me flipa el concepto que le dimos al disco, lo que simboliza y cómo lo proyectamos. El junte también, por supuesto, con Merino, que siempre ha sido mi mano derecha, y con Jaylmb, con quien tuve la posibilidad de aprender mucho en este proceso.

Merino Ink Tears: Para mí ha supuesto un cambio de nivel, creo que rapeamos igual que siempre, pero se nota mucho cuando hay un concepto y una meta en común. En mi caso, hay una gran diferencia con lo que venía haciendo desde antes. Además, necesitaba ya explayarme un poco más de lo que se puede con un single al mes.

Currar con Jose (Jaylmb) y con Guayre (Cee Goat) es increíble. Son mis hermanos y compartimos los mismos gustos e inquietudes por la música, por lo que se hace muy fácil trabajar con ellos.

Con el disco ya publicado y tras comprobar la gran sinergia que existe entre los tres. ¿Tienen alguna idea a futuro de poder llevar Cayo Norman a los escenarios? ¿Les gustaría presentarlo al público?

Jaylmb, Cee Goat y Merino Ink Tears: Claro. El propósito con el disco es explotarlo al máximo, tanto en las plataformas digitales como fuera de ellas. Obviamente tenemos unas ganas increíbles de presentarlo en directo para que la gente lo disfrute con nosotros.

De cara a los próximos meses, y años, y con la gran proyección que tienen, ¿qué podemos esperar de cada uno de ustedes? ¿Se vendrán más temas o trabajos juntos en el futuro?

Jaylmb, Cee Goat y Merino Ink Tears: La idea es explotar el disco al máximo. Hay bastantes proyectos individuales para después del álbum, pero claro que no descartamos la idea de seguir juntándonos.

Por ahí tenemos algunas ideas apuntadas para un segundo posible disco, pero no queremos adelantarnos a nada. Ahora solo vamos a disfrutar de Cayo Norman y ya después de eso miraremos. Solo pensamos en esto.