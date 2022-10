Mari Carmen Sánchez: “Siempre digo que todavía puedes encontrar una Shirley Valentine en la calle”

Mari Carmen Sánchez, nacida en Cádiz pero afincada en Canarias desde muy pequeña, es una actriz española de gran recorrido que ha participado en series de televisión como El tiempo entre costuras y El secreto de Puente Viejo​ y en Aída. Asimismo, también ha actuado en muchas obras de teatro como Las histéricas somos lo máximo de Félix Sabroso y Dunia Ayaso, en el Teatro Guiniguada, en Las cuñadas y Electra en el Teatro Español de Madrid, y en «Alceste» en el Teatro Guiniguada de Gran Canaria. Ha participado en grandes producciones como La Casa de Papel y en Hierro. Con motivo de su papel en la función Yo amo a Shirley Valentine, que llegará este sábado al Teatro El Sauzal, la actriz habla en esta entrevista sobre la obra de Willy Russell.

¿Qué puede esperar el público de esta obra?

La obra se llama Yo amo a Shirley Valentine, y creo que, precisamente, todo el que la vea se va a enamorar de Shirley Valentine. Es un personaje tan real, entrañable, con tantos picos emocionales..., es alguien que te la puedes encontrar en cualquier lugar. Yo siempre digo que todavía puedes encontrar una Shirley Valentine en la calle, por ejemplo, porque lo que ella experimenta lo pueden sufrir aún, desgraciadamente, muchas mujeres. También podemos ir más allá, porque está claro que a los hombres les puede pasar también que no hayan vivido la vida que siempre han querido.

¿Cómo definiría a Shirley Valentine?

La obra está ambientada en los años ochenta. Shirley es la típica ama de casa que se siente anulada. Ella no se siente ella, ni la mujer que solía ser cuando era joven. Se siente como inútil, pues su vida es pura rutina y sin sentido, está sola; de hecho, durante el primer acto ella está hablando con la pared todo el tiempo. Pero de repente una amiga la invita a irse a Grecia y es algo que le cambia la vida. Shirley hace un repaso por todas las mujeres que se encontraban anuladas, no por ser amas de casa, sino por perder su verdadera esencia al entregarse a sus maridos e hijos. Shirley Valentine es una persona que hace un viaje hacia un reencuentro con ella misma. Se vuelve a enamorar de ella misma, tal y como comenta en un momento determinado de la obra.

Desde luego que el mensaje feminista está muy presente.

Sí, es esa mujer que se ha diseñado en base a los demás. Ella en un momento determinado dice que le habría gustado viajar o ser, por ejemplo, azafata. Y, sin embargo, se ha quedado enclaustrada en Liverpool, con un marido que ya no es el que era.

¿Qué tal ha sido su experiencia de encarnar a Shirley Valentine?

Maravillosa. La verdad es que allí donde he actuado siempre ha habido una acogida fantástica. Yo amo a Shirley Valentine está teniendo una acogida maravillosa. Estoy súper contenta.

En Yo amo a Shirley Valentine usted es quien únicamente habla en el escenario, ¿cómo lleva eso?

Me requiere una concentración absoluta y total porque cuando estás en el escenario con otros compañeros te puedes sentir arropada, tanto física como psicológicamente. Pero cuando estás tú sola en el escenario sabes que es algo con lo que tienes que tirar para adelante. Simplemente me concentro mucho a la hora de meterme en la piel del personaje y lo disfruto bastante. Sobre todo cuando veo cómo la gente disfruta y empatiza con el personaje. Cuando consigo esto me siento muy bien, porque creo que entonces se está haciendo un trabajo muy bueno. Una vez pongo el pie en el escenario sé que no hay vuelta atrás y trato de hacerlo lo mejor que puedo y, de momento, no ha estado funcionando mal [risas]. Pero normalmente salir siempre a un escenario te produce algo de vértigo, aunque el vértigo está dos pisos más arriba si sales sola.

