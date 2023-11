Pana YMB, el responsable de muchos de los éxitos musicales en Canarias

Pana YMB es un artista natural de Venezuela y criado en las Islas, más concretamente en Tenerife. Su labor dentro de la industria es la de productor y su característica principal es la disciplina. Pana ha trabajado con numerosos cantantes, tanto locales como nacionales, en los que ha dejado su huella en forma de producción. Todo ello lo posiciona como uno de los grandes productores de la nueva ola musical en Canarias.

Los comienzos son la base para conocer la historia de un artista. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo surge esa inquietud por la producción musical? En general, ¿cómo surge Pana YMB?

Mis comienzos en el mundo de la producción se dan alrededor de los 14 años, cuando me llamaba la atención la música electrónica y me daba curiosidad el hecho de cómo se podían hacer desde cero esas canciones. Poco a poco, con Internet y ganas de aprender, encontré los programas más comunes para empezar a producir. Pasaba bastante tiempo en casa solo, lo que me permitía estar muchas horas delante del portátil practicando a prueba y error.

Así es como seguí aprendiendo y escuché por primera vez una canción de trap mezclado con sonidos muy sintéticos (Getter - 2 High), pero con raperos cantando sobre esa pista. Ahí descubrí un mundo totalmente diferente. Desde ese momento, empecé a imitar ese sonido y, a la vez en otras partes del planeta, el género urbano del trap comenzaba a crecer mucho y a salir raperos como Gucci Mane y Young Thug, entre otros.

En la actualidad, es complejo hacerse un hueco en la industria, quizá más como productor que como cantante. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que te has encontrado para dedicarte a la producción? ¿Te ha resultado difícil encontrar un hueco en la música?

Sinceramente, no me parece difícil hacerse un hueco en la industria. Pienso que trabajando una marca propia te puedes hacer un lugar bastante rápido. Al final, si tienes una forma de trabajar y un sonido diferente que atrae al resto, la gente te buscará para desarrollar labores contigo. Al fin y al cabo, de la producción vives por tener un buen gusto.

Hay que tener claro que cuando digo “con rapidez” no me refiero a meses, ya que cada desarrollo es muy distinto y los tiempos de aprendizaje para cada uno son diferentes. A mí, me ha tomado 4-5 años conseguir el sonido que tengo ahora y siento que cada mes que pasa mejoro mucho más.

A pesar de que, en ocasiones, la figura del productor queda un tanto opacada por el cantante, a día de hoy parece que el reconocimiento se equipara. ¿Sientes que tu figura, la del productor, está suficientemente valorada? ¿Cómo de importante dirías que es un productor a la hora de sacar adelante un proyecto musical?

Pienso que la figura del productor se valora cada vez mucho más que antes. Ahora, es importante cuidar tu marca e imagen de cara al trabajo si quieres destacar sobre el resto. Un buen productor es el que saca lo mejor del artista en una sesión de estudio, partiendo de una idea desde cero o algo ya previamente trabajado. Es la persona que es capaz de dirigir la producción.

Al final, es como una especie de coach en el estudio y debería tener la visión muy clara de hacia dónde se dirige la obra que se esté trabajando. Además, es posible que hayan diferentes trabajos de producción dentro de un mismo proyecto que puedan hacer una o varias personas.

En Canarias, desde hace un tiempo, han comenzado a salir muchos cantantes. Lo cierto es que el talento estaba de antes, pero ahora ha explotado todo. ¿Cómo ves esto, pero en el caso de los productores de las Islas? ¿Crees que ha habido un boom, también, en cuanto a la producción musical en el Archipiélago?

En Canarias, siempre ha existido ese talento oculto, lo que ahora está saliendo poco a poco a la luz y seguirán saliendo más artistas según pasen los años. Al final, las personas que están trabajando motivan a otras a, en un futuro, hacer lo mismo que ellas e impulsar su pasión.

En cuanto a productores, no noto una gran explosión o, al menos, es lo que yo siento. Hay bastantes en proceso y desarrollándose ahora que, quizá más adelante, les guste al 100 % el trabajo y decidan dedicarse a la producción.

Cuentas con producciones a artistas como La Pantera, Juseph, Rosell y Kaydy Cain, entre otros. ¿Cómo han surgido estas uniones? ¿Cómo es el proceso y los pasos, desde el punto de vista del productor, para crear un tema?

Todos los trabajos que han salido se han ido dando sin forzar. Los pasos que tomo a la hora de colaborar van dependiendo del género que aborda el artista, de si me siento cómodo con esa persona antes de empezar a trabajar. También, en el humor que estemos los dos y, de ahí, iniciar una idea que a ambos nos fluya sin presión.

Como cualquier cantante, un productor también tiene sus características propias. ¿Cuáles dirías que son las tuyas? ¿Cuáles son tus señas de identidad como productor? ¿Cómo te definirías?

Siento que mi característica principal, dicho con una sola palabra, es la disciplina. Esto es lo que me ha hecho desarrollar el sonido y la marca que quiero con constancia. Pienso que la motivación está bien en determinados momentos, pero la disciplina es la que gana al final del día.

En cuanto a mis señas de identidad, las he trabajado para que las personas que me siguen o han escuchado producciones mías reproduzcan alguna canción y, solo por como suena la instrumental o las percusiones, sepan que ahí aporté mi grano de arena.

Con una etapa prometedora por delante y ya con varios trabajos a tus espaldas. ¿Cuál es el futuro de Pana YMB? ¿Qué podemos esperar de ti?

Sinceramente, no me creo expectativas. Tengo metas a corto y largo plazo que siempre que puedo las desarrollo al 100 % y trato de hacerlas realidad. En parte, también me dejo llevar, en ocasiones, para disfrutar del proceso. Por el momento, en lo que me llega de trabajo trato de dar lo mejor de mí sin estar pendiente a lo que puede pasar.