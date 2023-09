Queralt Lahoz: “Siento que el rap canario es de lo mejor que hay ahora mismo en el panorama”

Queralt Lahoz es una artista, natural de Catalunya y con raíces andaluzas, que combina a la perfección sus influencias musicales con su estilo único, variado y característico. La cantante cuenta con una de las voces más potentes del panorama y va camino, por sus letras y melodías, de convertirse en una futura referente de la música en España.

Hace ya varios años que publicaste tus primeros singles; tu primer EP, 1917, y tu primer álbum, Pureza. ¿Cómo surge tu carrera artística? ¿Qué fue lo que te motivó a introducirte en el mundo de la música?

Desde pequeña, siempre canté y tenía claro que esto era lo que más me movía. También, lo que me hacía darle sentido a todo lo que me rodeaba, así que de alguna forma ya sabía que me iba a dedicar a la música.

Con 16 años inicié mi andadura participando en una banda como cantante y letrista. Al tiempo, lo dejé y empecé otros proyectos. Entre medio estudié la carrera de Criminología y, al mismo tiempo, comencé con el proyecto anterior a Queralt Lahoz, pero me di cuenta que tenía que hacer algo mío, propio, sin nadie a quien seguirle el ritmo. Tenían que ser mis decisiones y debía ser 100 % yo, así que me lancé con todo y aquí me encuentro.

Cuentas con una gran versatilidad a la hora de hacer música. Tu estilo es muy variado y se mueve entre diversos géneros, siempre manteniendo toques flamencos y urbanos. ¿Cómo has logrado encontrar el equilibrio entre tantos géneros? ¿Hay alguno en el que te sientas más cómoda?

Es algo que me sale de forma natural. Cuando era adolescente, me interesaba mucho el hip hop y, al mismo tiempo, el jazz y la salsa. De pequeña, lo que más se escuchaba en casa era flamenco y canciones de autor, sin embargo mi hermano siempre escuchó techno y música electrónica. Todo eso se unió y ahora convive en mí.

Naciste en Santa Coloma de Gramanet y tienes raíces andaluzas. Esto te ha hecho contar con un criterio musical marcado por los orígenes y la tradición. ¿Cómo dirías que es tu relación con la música de tu tierra? ¿Cuáles fueron las influencias que conformaron a la artista que eres hoy en día?

Amo la música que en mi casa se ha escuchado siempre: el flamenco, la copla, los boleros y la canción de autor. Me parece algo precioso, lo valoro muchísimo y, de no ser por ello, no haría lo que hago.

Esos estilos me ayudaron a conectar con mi sensibilidad y a desarrollar muchas capacidades artísticas, pero siempre fui inquieta y me interesé por muchas más cosas que necesitaba y necesito experimentarlas y exprimirlas.

A día de hoy, los artistas actuales que mezclamos sonidos fuera de los márgenes de los estilos ya no nos dejamos etiquetar. La etiqueta somos nosotros mismos, eso es lo que nos describe y hace que tengamos un sello de identidad propio. Las influencias son diversas, pasan de Lole y Manuel a Lauryn Hill.

En mayo de este año lanzaste tu nuevo EP, Alto Cielo. En él, explicas el proceso de una historia de amor enfocada al fin, con sus respectivos sentimientos y sensaciones. ¿Cómo fue el proceso de creación? ¿Cómo fue el hecho de colaborar con Filmin para elaborar el videoálbum del disco?

Tenía una idea muy clara de hacer un álbum, en este caso un EP, circular que empezara y acabara de una forma luminosa, hablando sobre la libertad de enamorarse y la liberación de la propia relación. Quería que las canciones estuvieran enlazadas y que terminaran como empieza la siguiente, que todo fuese un conjunto.

Desde el primer trabajo, siempre tuve en mente hacer una mini película (videoálbum) donde dejara de ser yo la chica expuesta y fuese la persona que tiene una idea, que está detrás de todo ese trabajo y donde otros personajes pudiesen interpretar esta historia. Sabía cómo quería verlo, cómo quería el argumento, la imagen y lo cierto es que en Menta TV lo hicieron brutal.

Con motivo del lanzamiento de tu nuevo EP, Alto Cielo, ya estás dando conciertos por todo el país y alguno a nivel internacional. ¿Cómo has notado la acogida del disco? ¿Crees que lo que cuentas y transmites en el EP ha calado en tus oyentes?

Me siento realmente feliz de lo que estamos haciendo, del calor que recibo de la gente, de cómo han hecho suyo el trabajo y cómo se han sentido identificados con cada uno de los capítulos de esta historia.

Al tener cuatro canciones destinadas cada una a un punto del proceso de la relación, la gente ha hecho suyo el tema que más le acompañaba en ese momento. Incluso, hay personas que han mutado sus relaciones amorosas en estos meses y me escriben diciendo que ya no están en la canción número dos, que ahora andan en la tres y que lo están apreciando más.

Me siento muy feliz por cada paso que doy y valoro mucho lo que consigo. Considero que eso es lo más importante del camino, ser consciente de todo lo que se gana.

Una de las paradas de tu gira fue en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. ¿Habías actuado antes en las Islas? ¿Sigues a algún artista? ¿Cómo ves la escena canaria a nivel musical?

He actuado ya tres veces en Tenerife. Una en el Festival Boreal, otra en el Phe y, luego, en el Teatro Guimerá. También, fuimos al Mojo Music Fest en Las Palmas.

Voy varias veces al año a Tenerife desde hace algún tiempo. Mi pareja es de allí, tengo muchos amigos, me encanta la Isla, su gente, su gastronomía y su sazón.

A nivel musical, siento que el rap canario es de lo mejor que hay ahora mismo en el panorama sin duda. Hace algunos años que entraron con fuerza y siguen destacando. Las Islas tienen unos músicos maravillosos. Valeria Castro, que es mi amiga y una cantante maravillosa; Hirahi Afonso, que es un timplista con una sensibilidad y un mundo interno muy lindo y La Sra. Tomasa, que gran parte de ellos son canarios y los adoro.

En un panorama cada vez más relevante a nivel musical como el español, cada poco tiempo surgen nuevos artistas que suman a la escena del país. ¿Algún artista que recomiendes? ¿A quién está escuchando Queralt Lahoz últimamente?

Lo cierto es que estoy escuchando muchas cosas, pero ninguna en concreto. Creo que el disco que más he quemado este año a nivel español es el de Valeria Castro (Con cariño y con cuidado), la verdad, y últimamente Ralphie Choo.

Cada vez es más complejo destacar en el mundo musical. Se torna difícil sobresalir entre tantos artistas. ¿Cuáles dirías que son los puntos positivos y negativos de la nueva realidad musical? ¿Cuáles dirías que son las claves para que un artista triunfe o, al menos, pueda vivir de la música?

Más que la industria es a lo que se ha acostumbrado al público, a esta nueva manera de sacar música de forma tan rápida que hace que no se ponga en valor el tiempo de las cosas. Se ha adaptado a la gente, a hacer productos de consumo rápido y a que los trabajos musicales caduquen pronto. Eso no me gusta, la verdad.

Por otro lado, creo que se está poniendo en valor, cada vez más, el papel de la mujer en la industria. Ya no solo como cantantes, sino como creadoras, compositoras, letristas…

Por último, pienso que no hay una clave para que un artista triunfe. Está claro que hay formas de crear un producto que harán que una persona tenga mayor visibilidad, según la moda del momento, pero no siento que haya una fórmula exacta para que algo o alguien triunfe. Considero que lo mejor es hacer lo que uno sienta desde su autenticidad, seguir la intuición y ser perseverante con el concepto personal y musical que tenga cada uno.

Con el premio que te otorgaron hace poco, Music Moves Europe 2023, y con varios trabajos musicales publicados, cuentas con un futuro prometedor. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuál es el próximo paso de Queralt Lahoz?

Mis planes son seguir componiendo música y haciendo lo que sienta de forma libre. De momento, estoy trabajando un álbum que verá la luz cuando esté realmente preparado para salir. No pienso tener prisa con nada de lo que haga, quiero disfrutar de cada proceso.