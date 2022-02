San Marino no valoró a Cristina Ramos: así fue su actuación para ir a Eurovisión

La cantante grancanaria Cristina Ramos defendió el pasado sábado, 19 de febrero, la canción Heartless Game en el concurso Une voce per San Marino, de donde saldría el representante del país a Eurovisión. La ganadora de Got Talent España en 2016 y La Voz México en 2018 ofreció un auténtico espectáculo que superó todas las expectativas, aunque finalmente no resultó elegida para viajar a Turín. Su tema era una mezcla perfecta entre la ópera y el rock, propio de su deslumbrante estilo.

San Marino, una diminuta república en medio de la región italiana de Emilia Romagna (norte), eligió finalmente a Achille Lauro con Stripper, una canción rock interpretada en italiano. Lauro era el gran favorito, uno de los más populares y vanguardistas del pop italiano que no logró pasar en la preselección nacional de su país, el Festival de Sanremo.

Italia será el país anfitrión de Eurovisión este año tras el triunfo del grupo Maneskin en 2021 en Rotterdam y lo organizará en la ciudad de Turín los 10, 12 y 14 de mayo. Este año el país estará representado por el dúo entre Blanco y Mahmood, triunfadores de Sanremo con su balada Brividi (Escalofríos, en español). Mientras que España eligió a Chanel con su tema Slomo para luchar por el micrófono de cristal.