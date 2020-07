Yolanda Arencibia presenta ‘Galdós. Una biografía’, obra ganadora del Premio Comillas 2020

La Casa-Museo Pérez Galdós acoge la presentación del libro Galdós. Una biografía, escrita por la reconocida galdosista Yolanda Arencibia y galardonada con el Premio Comillas 2020. El acto, que se celebrará el 14 de julio, a las 19:00 horas, contará con la participación, además de la autora, de la consejera de Cultura del Cabildo grancanario, Guacimara Medina, el escritor y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Jonathan Allen, y la directora del citado museo, Victoria Galván.

Yolanda Arencibia, catedrática Emérita de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y directora de la Cátedra Pérez Galdós, se alzó con el XXXII Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias con esta biografía que ha editado Tusquets y que se organiza de manera minuciosa en veinte capítulos que avanzan al lector contextos personales, históricos y sociales que condicionaron la personalidad del escritor y determinaron la construcción de su obra literaria y su universo creativo. Su biógrafa organiza todo ello de tal manera que hace más cercano a Galdós, descubriendo sus novelas menos frecuentadas como Lo prohibido, La campaña del Maestrazgo o Aita Tettauen, títulos como La incógnita y Realidad, que alumbraron una encrucijada temática y estética –entre el teatro y la novela- sobre la que pivotó el último Galdós.

La autora insiste en que "no se puede decir que haya una biografía definitiva sobre don Benito", pero en la suya, un libro de casi 1.000 páginas, Arencibia arranca con el nacimiento de Pérez Galdós en 1843 y concluye el 4 de enero de 1920, el día de su fallecimiento.

Apoyándose en los más diversos textos de Galdós —novela, teatro, crítica, memorias y prosas misceláneas, Arencibia, sin duda la mayor experta contemporánea en su obra, ofrece un extraordinario retrato de quién fuera el gran renovador de la novela española, un personaje que además siempre estuvo atento a los nuevos impulsos culturales y sociales europeos.

El Galdós republicano, regeneracionista y feminista adelantado, despreciado por los reaccionarios pero aclamado por innumerables lectores ya en su tiempo, se alza en esta biografía memorable como uno de los mayores escritores en lengua española de todos los tiempos, a la par que, como ejemplo destacado de una España de estirpe cervantina, liberal y de espíritu progresista, y como un autor vivo y actual, que todavía suscita debates y polémicas.

El libro de Arencibia igualmente concede un amplio espacio al teatro galdosiano que hoy se lee muy poco. Tampoco se olvida la autora de sus obras malditas como Los condenados, ni de sus éxitos, La de San Quintín, Electra o El abuelo, abordando asimismo las más novedosas y atrevidas como Alma y vida o Alceste.

El reconocimiento le llega a Arencibia, que culmina con esta magistral biografía tres décadas de intenso trabajo alrededor de la vida del autor de los Episodios Nacionales, al mismo tiempo que se conmemora del Centenario del fallecimiento del escritor.

Lo que diferencia esta obra de otras de su género dedicadas al autor es que se trata de una biografía canaria, algo fundamental para Yolanda Arencibia ya que “si a Galdós no se le considera como canario, no se le entiende”, apunta. Cuestiona la timidez atribuida al literato, en aquella época, al igual que ocurría no hace mucho, hablar canario era hablar mal, y Benito Pérez Galdós era consciente de ello, asegura. Se trata de una biografía en la que la autora ha intentado abarcar todo, la vida y la obra del escritor, sin descuidar ninguna de sus facetas, con la intención de que se aprecie mejor su compromiso con la literatura y sus circunstancias históricas.

Galdós está vivo

Benito Pérez Galdós sigue despertando debates y polémicas porque “Galdós está vivo y el éxito siempre es acicate de las críticas”, zanja Yolanda Arencibia, quien destaca que es el único escritor del siglo XIX que se sigue publicando hoy en día, y que, además, en este último año se está vendiendo más que otros autores actuales. Un interés que también alcanza la biografía de Yolanda Arencibia, de la que la editorial Tusquets está a punto de sacar su segunda edición. La investigadora canaria invita a profundizar en la obra de Benito Pérez Galdós, que crea adicción y una profunda empatía con el narrador, concluye.

Por otra parte, la Casa-Museo León y Castillo de Telde, rinde un homenaje a la galardonada con el Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias 2020, dentro del ciclo “+ que Musas. Mujeres de la Cultura Canaria”, el día 16 de julio, a las 19:00 horas. Con el reconocimiento a Yolanda Arencibia por su papel protagonista en la historia cultural de Canarias, el museo retoma la actividad tras quedar en suspenso por el estado de alarma. El encuentro estará moderado por la periodista Carmen Delia Aranda. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Biografía de Yolanda Arencibia

Yolanda Arencibia es Catedrática Emérita de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y directora de la Cátedra Pérez Galdós de la misma universidad desde 1995. Su especialización científica por antonomasia es la obra y la figura de Benito Pérez Galdós. Tras su jubilación ha proseguido su actividad investigadora, dirigiendo Proyectos de investigación, participando en Congresos y reuniones científicas y publicando en medios de muy distinta Naturaleza.

Sobresale su trabajo como creadora de la colección Arte Naturaleza y Verdad del Cabildo de Gran Canaria, dedicada a la edición de las Obras Completas de Galdós que se logró en veintinueve volúmenes entre los años 2005 y 2013.

Como miembro del Comité científico de los Congresos Internacionales Galdosianos ha trabajado en la organización especializada de los últimos nueve Congresos. En la convocatoria de 2017 fue nombrada Galdosiana de Honor.

En 2018 fue nombrada miembro del Jurado del Premio nacional de las Letras Españolas, por la Conferencia de Rectores de las Universidades españolas (CRUE).

Ha colaborado como Curadora en la exposición Galdós, la verdad humana inaugurada en la Biblioteca Nacional. Ha sido Consejera Insular del Cabildo de Gran Canaria. Es miembro de la Academia Canaria de la Lengua. Es hija predilecta de Gran Canaria y de Las Palmas de Gran Canaria, e hija adoptiva de la villa de Firgas. En 2020 ganó el XXXII Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias con Galdós. Una biografía, obra que acaba de editarse.