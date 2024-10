José Manuel Martín: “Este deporte va llegando poco a poco a la gente”

José Manuel Martín es uno de los jugadores históricos del baloncesto en silla de ruedas en Tenerife. Empezó hace más de 30 años en este deporte y sigue con la misma ilusión del primer día. Se alegra de la evolución que ha seguido este juego desde su inicios hasta ahora y se alegra también de ver como los partidos del Santa Cruz ADEIN Tenerife Fundación CB Canarias en casa son seguidos por una afición muy animosa y cada vez más numerosa. A la próxima temporada le pide seguir poniendo las bases del proyecto deportivo de cara al futuro.

Empieza una nueva temporada. ¿Será tu temporada número…?

“Empecé en 1990, o sea que llevo 34 años en este deporte”.

¿Cómo llegaste al baloncesto en silla de ruedas?

“Por medio de un amigo que estaba en el ADEMI, Enrique. Me visitó en el hospital y me preguntó si me gustaba el baloncesto. Vine, probé y hasta la fecha. Enrique estuvo en el ADEMI desde los inicios. También Rosendo”.

¿Cómo ha evolucionado el juego desde que tú empezaste?

“La mejora ha sido constante. Ahora tenemos mucha experiencia. Se entrena distinto y se juega también distinto. Ahora la preparación tiene más físico. Ahora hay menos lesiones que antes. Esa importancia que se le da al apartado físico es de gran ayuda. Calentar bien es muy importante. En mi caso, antes me dolían mucho los hombros y de eso ahora me he olvidado”.

¿Y los materiales?

“No tienen nada que ver los de ahora con los de antes”.

¿Y los viajes?

“En eso no ha habido mucho cambio. Siempre le tenido pánico a los aviones”.

Ahora también asiste mucha más gente a los partidos.

“Creo que tiene que ver con la labor que hace el club de dar a conocer este deporte por las escuelas, cuando se hacen exhibiciones… Antes a los partidos solo venían los familiares. Se crea muy buen ambiente y eso motiva mucho al equipo”.

¿La pretemporada está siendo dura?

“Los primeros días sí fueron duros. En mi caso no me suele costar mucho esta fase de la temporada porque en verano me llevo la silla a casa y aprovecho para correr. Eso me mantiene. Hago una hora diaria. Suelo ir mucho a La Quinta, en Santa Úrsula. También voy al parque de Las Mantecas, en La Laguna”.

¿Cómo ves al ADEIN para temporada?

“Bastante bien. Si el año pasado jugamos la promoción, creo que en éste vamos por el mismo camino”.

¿Qué pueden aportar los nuevos fichajes: Parra y Chichirita?

“Los dos son buenísimos. Solo conocía a Chichirita por jugar contra nosotros. Los dos son buenos fichajes y creo que se van a integrar fácilmente”.

¿A qué puede aspirar el equipo esta campaña?

“La meta a futuro debería ser ascender a División de Honor, siempre y cuando se tenga medios para ello y luego medios también para mantener la categoría. Lo principal que se debe ir haciendo es trabajar para contar con una base”.

¿Cuáles serán los principales rivales?

“La liga lo dirá”.

Tras tantos años, ¿cómo se mantiene la ilusión para seguir entrenando y jugando?

“Es por mi bien. Entrenar y jugar me mantiene. Me hace falta esto. Entreno todas las tardes. También está el ver a los compañeros, estar con ellos”.

¿Qué futuro le espera a este deporte en Tenerife?

“Es importante la labor que se hace por los colegios, dando charlas, haciendo exhibiciones… Creo que este deporte va llegando poco a poco a la gente. Sin olvidar la propia escuelita que tiene el club”.

¿Te gustaría entrenar?

“No he seguido por ese camino. De lo que sí tomo parte es de una exhibición cuando me llaman, pero entrenar es mucha responsabilidad”.

Pero sí que haces una labor con los más jóvenes.

“Sí, me gusta estar con los chicos”.

¿Qué consejo darías a alguien que está empezando en este juego?

“Que puede vivir una experiencia muy bonita. Que hacer deporte viene muy bien a las personas con discapacidad. No es plan eso de estar todo el día en casa”.

El ADEIN es una familia. Supongo que ese buen ambiente también es un atractivo.

“Son muchos años de relación. Faustino y yo llevamos aquí desde hace casi 35 años. Actualmente somos los veteranos del equipo. Los chicos son mis compañeros, son mis amigos. Y eso que en el deporte siempre hay piques. Pero esta convivencia que se da en el equipo es algo muy bonito”.