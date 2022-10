El Lenovo Tenerife reaccionó tras el descanso y sigue líder

Complicado se le puso al Lenovo Tenerife su partido ante el Monbus Obradoiro, pero supo reaccionar tras el descanso y llevarse la victoria con un claro 86-67 para, una semana más, mantenerse líder de la Liga Endesa.

El Lenovo Tenerife empieza con victoria en la BCL

Saber más

Los de Txus Vidorreta suman cuatro jornadas sin conocer la derrota, un balance excelente que le permite seguir arriba y seguir disfrutando de esa posición privilegiada.

No lo tuvo fácil contra un rival que vino a por la victoria y que jugó muy bien durante los primeros veinte minutos, pero que tras el descanso no aguantó el ritmo impuesto por los aurinegros, que, con mejor rotación, consiguieron enderezar el rumbo del partido y terminar ganando con cierta comodidad.

El Monbus Obradoiro salió muy intenso desde los primeros instantes con una fuerte defensa y acierto en ataque. 0-5 inicial y aunque el equipo tinerfeño logró igualar con canasta de Shermadini y triple de Salin, pero el equipo gallego tenía muy claro como tenía que jugar para intentar dominar al líder.

Intercambios de canastas hasta que en el minuto 5 el conjunto insular logró ponerse por delante por primera vez (10-9) tras un triple de Salin. Pero pronto el conjunto de Moncho Fernández tomaría de nuevo la iniciativa, empezando por una defensa sin fisuras y un aatque rápido con Dragan Bender como protagonista en ataque.

No bajó el nivel el Monbus Obradoiro y poco a poco fue aumentando las diferencias hasta alcanzar los once puntos de diferencia (22-33). Bender seguía haciendo daño en ataque, mientras que Txus Vidorreta intentaba dar un cambio al partido a base de rotaciones, pero no lo consiguió.

Fue tras el descanso cuando se vio a un Lenovo Tenerife mejor defensivamente y con mucho más orden en ataque. Poco a poco el equipo insular fue tomando los mandos del choque y tras un triple de Salin (42-45) empezó a mandar en la cancha.

En este cuarto se endureció el partido. Las defensas fueron mas duras y los árbitros no supieron cortar a tiempo. Estas situaciones despertó a un público que se entregó totalmente a su equipo y que fue parte importante en el triunfo.

Shermmadini pondría a su equipo por delante en el marcador de nuevo (53-52) y aunque los gallegos volverían a ponerse delante (55-56), el partido empezaría a coger otro color.

Parcial de 15-2 para los tinerfeños y 70-56 y con acciones de Fitipaldo y Cook.

Moncho Fernández fue incapaz de poder frenar el juego local. Sus aleros estaban bien vigilados y Bender, que anotó 13 puntos en la primera mitad, no encontraba sitio para anotar.

Final del tercer cuarto con un 70-58 y el último sirvió para que el Tenerife aumentara las diferencias y ganar más fácil de lo visto en los dos primeros cuartos.

86 LENOVO TENERIFE (16+23+31+16): Huertas (9), Salin (14), Cook (8), Doornekamp (8), Shermanini (19) –inicial-, Fernández (8), Fitipaldo (10), Diagne (1), Sastre (2), Abromaitis (7) y Cruz (-).

67 MONBUS OBRADOIRO (24+19+15+9): Thomas Scrubb (13), Muñoz (7), Bender (16), Westermann (3), Blazevic (11) –inicial-, Suárez (2), Guerrero (6), Vicedo (-), Zurbriggen (2), Phil Scrubb (2) y Walker (5)

ÁRBITROS: Benjamín, Sánchez y Fernández. Señalaron técnica al entrenador del Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, (min.20) y eliminaron por faltas a Blazevic (min.37)

INCIDENCIAS: Pabellón de Deportes Santiago Martín, ante más de cuatro mil personas.