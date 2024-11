Primera victoria para el Santa Cruz ADEIN Tenerife Fundación CB Canarias

El Santa Cruz ADEIN Tenerife Fundación CB Canarias lograba en la tarde de este sábado su primera victoria de la liga 2024/2025 en la Primera División española de baloncesto en silla de ruedas. El representativo se imponía a domicilio al Fundación Vital Zuzenak (52-55), uno de los equipos más potentes de la competición.

Los de Javier Martínez no tuvieron un buen inicio de partido (12-4 tras los primeros cinco minutos), con fallos en los tiros y numerosas pérdidas. Tocaba remar a contracorriente. Poco a poco fue cogiendo el ritmo el equipo aurinegro y en la segunda mitad del cuarto inicial logró frenar las acometidas locales: 16-11.

En el inicio del segundo acto la mejoría del ADEIN ya era clara. Más entonados los insulares se fueron acercando en el marcador: 20-18 a cinco minutos para el descanso. El partido se fue equilibrando y ganando en emoción. Un triple de Alejandro Medoza dio la primera ventaja de la tarde a los chicharreros: 20-21. Al descanso se llegaría con un 26-28 que daba esperanzas a los visitantes de sumar en tierras alavesas su primer triunfo del curso.

Los gasteiztarras no daban con la tecla. Los de Alejandro Albaina no econtraban el camino para frenar al Adein, que tenía en Daniel Parra a su mejor hombre, aportando en ataque, dominando el rebote y asistiendo. Tras dos minutos de tercer cuarto pedía tiempo muerto el preparador local para intentar una remontada que no llegaba.

Las pérdidas impedían al Zuzenak acercarse en el marcador. Con Chichirita cada vez más entonado, de Adein mantenía las distancias: 30-34 a cinco minutos para la conclusión del acto. Se salvaría la renta y al final del parcial se llegaría con 35-41. De no haber sido por el bajo acierto en el tiro libre, el triunfo foráneo sería más claro si cabe a estas alturas de la contienda. Esta carencia ya se hizo evidente hace una semana ante el Sureste.

El Zuzenak no se rendía y apretó en el inicio del cuarto final, lo que le llevó a quedarse a dos puntos mediado el mismo: 43-45. El Adein se centró en defensa para frenar a los vascos, encontrándose el rival con muchos problemas para dar con el aro. Con 47-50 se entró en los dos últimos minutos y con ambos equipos dando muestras claras de nerviosismo. Una de dos de Chichirita a dos minutos para el final puso el 49-52, acercado a los canarios al triunfo. Y luego otra de Parra casi aseguraba la primera del curso. Sobre la bocina lo intentó el Zuzenak con un triple que no entró: 52-55.

La próxima cita para los tinerfeños será el sábado 23 de noviembre, ante el Salto Bera Bera, en el Pabellón Sergio Rodríguez, a las 18.00 horas.

FUNDACION VITAL ZUZENAK 52 Paulino Etoho (2), Naiara Rodríguez (10), Martín Pérez (17), David Ramos (16), Iñaki Gandía (5) --equipo inicial--, Irene Blasco (-), Laura Ugarte (-), Michael Achi (-) y Unai Labiano (2).

SANTA CRUZ ADEIN TENERIFE FUNDACIÓN CB CANARIAS 55 Alejandro Mendoza (11), Tino Padrón (10), Jonay Ramallo (-), Daniel Parra (15), Chichirita (19) --equipo inicial-- y Ramón Chinea (-).

ÁRBITROS Juan José Cubero, José Miguel Mena e Iván García. Eliminaron por cinco faltas al local David Ramos.

PARCIALES 16-11, 10-17 –descanso--, 9-13 y 17-14.

INCIDENCIAS Polideportivo Ariznabarra.