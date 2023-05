Vidorreta: “Todas las Final Four son exigentes y esta es de nivel superior”

El entrenador del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, ha manifestado que todas las Final Four de la Basketball Champions League son “muy exigentes” y la que se disputará desde este viernes en Málaga “será incluso a un nivel superior”, en la que el equipo tinerfeño defenderá título.

El Lenovo, con la mente puesta en la Final Four

El técnico bilbaíno ha dicho en rueda de prensa que tienen la “ilusión” de disputar la cuarta final, y para ello tendrán que superar en su semifinal al conjunto israelí del Hapoel de Jerusalén.

“Nunca un equipo débil o pequeño llega a una Final Four. No hay un rival asequible, y este año hay un nivel de equipos con resultados estratosféricos, como Hapoel de Jerusalén, Bonn, y Unicaja, que es el organizador y ha ganado la Copa del Rey. Es una Final Four muy competitiva. todas han sido muy exigentes y esta lo será al mismo nivel, o superior, que las anteriores”, ha declarado el técnico del equipo aurinegro.

Para Vidorreta, el Hapoel Jerusalén tiene “mucho equilibrio en todas sus líneas”, porque cuenta con una “plantilla muy bien estructurada” que les va a exigir “dar el cien por cien, o incluso más, para tener alguna opción de triunfo”.

VIDEO | Txus Vidorreta habla del reto del viernes 👇



🎙️ "El @JerusalemBasket juega bien y está muy bien entrenado".



🎙️ "Está haciendo un muy buen baloncesto todo el año".



🎙️ "Nos va a exigir dar el cien por cien o incluso más para tener opción de triunfo". pic.twitter.com/7oRRUr4ZkD — Lenovo Tenerife (@CB1939Canarias) 10 de mayo de 2023

En la otra semifinal se medirán el anfitrión, Unicaja de Málaga -verdugo del Lenovo Tenerife en la final de Copa- y el Bonn alemán, y para Vidorreta “si no ganas el primer partido, no sirve de nada pensar en el segundo”, aunque cree que el equipo malagueño puede tener “cierta ventaja por el hecho de jugar en casa” para llegar a la final, pero recuerda que su rival alemán “está jugando bien todo el año”, por lo que vaticina “una eliminatoria abierta”.

El entrenador del equipo lagunero se congratula de llegar a la cita con toda la plantilla disponible y la única excepción de Dakota Mathias, aunque el escolta estadounidense, con problemas físicos, tampoco podía disputar esta competición con el Lenovo Tenerife.