Los concursos de acreedores se dispararon un 266% en Canarias durante el verano pasado

Los órganos judiciales del archipiélago canario registraron durante el tercer trimestre de 2023 un total de 539 demandas de concurso de acreedores, un 266% más que en el mismo periodo de 2022 (147), según datos difundidos hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, que la sección de estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy en referencia al tercer trimestre de 2023, revela que el crecimiento de las antiguas quiebras en España fue del 89,7%. Ello supone que, en las Islas, aumentaron un 176,3% más que en la media del Estado entre julio y septiembre pasados.

Con los datos que maneja el Consejo, se puede afirmar que, durante el periodo de estudio, Canarias fue la comunidad con el mayor incremento porcentual de peticiones de concurso. La segunda fue Cantabria (261,8%), y la tercera, Murcia (246,5%).

Los datos apuntan también a que, entre julio y septiembre del presente año, Canarias fue la segunda comunidad en volumen de concursos por cada 100.000 habitantes: 24,4, cifra sólo superada por Cataluña (32,9). La tercera fue Valencia (22,5).

El segmento donde más estragos causó la crisis económica en el pasado verano en las Islas, como ya lo había sido en la primavera, fue el de las “personas naturales no empresarias”, esto es, en los ciudadanos de a pie. Si entre julio y septiembre de 2022 en este ámbito se habían registrado 81 presentaciones de declaración de concurso, en el mismo periodo de este año la cifra se elevó a 517, un 538,3% más.

Ello implica una tasa de 23,4 concursos de esta índole por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta de España, por detrás de Cataluña y por delante de Murcia, que es el mismo orden que se había registrado en la primavera.

En lo que se refiere a concursos de personas jurídicas, en el tercer trimestre de 2023 se computaron en los juzgados de las Islas 19 procedimientos, un 58,7% menos que en el mismo periodo de 2022. Y los datos que aluden a los concursos de personas naturales empresarias reflejan un decremento del 85%, de 20 casos en el tercer trimestre de 2002 a tres en el de 2023.

En los procedimientos monitorios (procedimientos especiales previstos para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, cuando dichas deudas consten en algún tipo de documento), se acusó un incremento del 13,3% en el Archipiélago: de 13.863 casos entre julio y septiembre de 2022 se pasó a 15.701 en el verano pasado. Esta cifra pone a Canarias a la cabeza del país en el periodo de estudio en el número de procesos monitorios por cada 100.000 habitantes: 709,5, por delante de Madrid (636,2) y Murcia (582,2).

Despidos

En cuanto a procedimientos por despido, los juzgados de lo Social de Canarias incoaron en el tercer trimestre de 2023 un total de 2.488 demandas, un 19,7% más que en el mismo periodo de 2022 (2.079). Este dato implica que, como ya sucediera en el análisis sobre todo el año 2022, la tasa de demandas por despido por cada 100.000 habitantes en las Islas fue de 112,4, la más alta del país, por encima de Madrid (103,3) y de Cataluña (82,9).

En lo que se refiere a los datos sobre las ejecuciones hipotecarias, éstas bajaron un en Canarias un 43,4% en el tercer trimestre de 2023, pasando de 205 en el verano de 2022 a 116 en este último.

Los lanzamientos (desalojo de inmuebles por impagos) bajaron un 30,4% en el verano pasado en referencia al anterior. Los derivados de la Ley Hipotecaria se redujeron un 14,3%, y los relativos a incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos, un 31,2%. A pesar de ello, Canarias fue en el periodo analizado la comunidad con la tasa más alta de lanzamientos por impago de alquiler por cada 100.000 habitantes: 13,3, por encima de Baleares (13) y Cataluña (12,6).

Los casos de ocupación ilegal de viviendas bajaron un 30,6% en las Islas: de 36 casos en el verano de 2022 a 25 en el de 2023.

Datos nacionales

En el ámbito nacional, el número total de concursos presentados en los Juzgados de lo Mercantil durante el tercer trimestre de 2023 fue de 9.330. Esta cifra ha supuesto un incremento del 29,1% respecto al mismo trimestre de 2022, con lo que se mantiene la tendencia al alza iniciada en el tercer trimestre de 2020. Si se realiza el análisis por tipo de concurso, fueron los de personas naturales no empresarios los únicos que aumentaron, marcando una diferencia del 124,3% con respecto al mismo trimestre de 2022. Tanto los de personas naturales empresarios como los de personas jurídicas mostraron una disminución interanual del 56,2% y del 48,7%, respectivamente.

Del total de 9.330 concursos presentados en toda España, el mayor número corresponde a Cataluña, donde los órganos judiciales recibieron 2.598, cifra que representa el 27,8 % del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 1.289 concursos presentados; Madrid, con 1.243, y la Comunidad Valenciana, con 1.175.

Respecto a los concursos de personas jurídicas, se presentaron 1.219, cifra que pone de manifiesto una disminución del 48,7% en relación con el mismo trimestre de 2022. Cataluña ha sido la Comunidad Autónoma en la que se registraron un mayor número concursos de personas jurídicas, 291, lo que representa el 23,9% del total de toda España. Le siguieron Madrid, con 252; la Comunidad Valenciana, con 149; y Andalucía, con 140.

Los concursos presentados por personas naturales empresarios, 670, mostraron una disminución interanual del 56,2 por ciento. Cataluña registró el mayor número de concursos de este tipo, 315, que representan el 47% del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 97; la Comunidad Valenciana, con 58; y Madrid, con 47.

Los concursos presentados por personas naturales no empresarios fueron los únicos que se incrementaron con respecto al tercer trimestre de 2022: se registraron 7.441, un 124,3 % más que hace un año. Cataluña fue el territorio con más concursos de este tipo, 1.992, que representan el 26,8% del total de toda España. Le siguieron Andalucía, con 1.052; la Comunidad Valenciana, con 968; y Madrid, con 944.

En los siguientes gráficos se muestra el número de concursos de personas físicas no empresarios, de personas físicas empresarios y de personas jurídicas presentados por cada 100.000 habitantes en los distintos tribunales superiores de justicia.

Concursos Presentados

El número de concursos declarados en el tercer trimestre de 2023 en los Juzgados de lo Mercantil fue de 6.357, lo que ha supuesto un incremento del 235,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

En el mismo trimestre llegaron a la fase de convenio un total de 53 concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 646, un 36,4% menos que en el tercer trimestre de 2022.

Leve aumento de los ERE

Respecto a los expedientes del artículo 169 TRLC, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), durante el tercer trimestre del año se presentaron 80 expedientes, un 1,3% más que en el mismo trimestre del año anterior.

Los lanzamientos disminuyen un 26%

El número de lanzamientos practicados durante los pasados meses de julio, agosto y septiembre ascendió a 5.474, un 26% menor que el registrado en el mismo periodo de 2022. El 76,3% de los lanzamientos (4.178) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que el 17,6% restante (963) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Otros 333 lanzamientos practicados en el periodo analizado obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias se redujeron en un 37,1% en relación con el mismo trimestre del año pasado. Para los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos la disminución fue del 23,4%, mientras que para los derivados de otras causas, fue del 19,2%.

Cataluña, con 1.313 (el 24% del total nacional) ha sido la Comunidad Autónoma en la que se practicaron un mayor número de lanzamientos en el tercer trimestre de 2023. Le siguieron Andalucía, con 981; la Comunidad Valenciana, con 759; y Madrid, con 486.

Si se tienen en cuenta solo los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 993, cantidad que representa el 23,8% del total nacional. Le siguen Andalucía, con 655; la Comunidad Valenciana, con 573; y Madrid, con 397. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la Comunidad Autónoma con un número más alto fue Andalucía, con 243, seguida por Cataluña, con 209, y por la Comunidad Valenciana, con 155.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que este lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el tercer trimestre de 2023 fue de 9.605, un 15,9% menos que en el mismo trimestre de 2022. De ellos, 4.526 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa una disminución interanual del 21,8%.

Resulta más significativo poner en relación el número de lanzamientos con la población.

Disminuyen un 51,8% las ejecuciones hipotecarias

Durante el tercer trimestre del año, se presentaron 2.716 ejecuciones hipotecarias, lo que ha supuesto una reducción del 51,8% con respecto al tercer trimestre de 2022.

El mayor número de ejecuciones hipotecarias se ha dado en Andalucía, donde las 636 presentadas representan el 23,4% del total nacional. Le siguen Cataluña, con 477; la Comunidad Valenciana, con 359; y Madrid, con 280. Sin embargo, si ponemos el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan Murcia, con una tasa de 9,7 por cada 100.000 habitantes; Andalucía, con 7,3; Castilla la Mancha, con 7,2; y La Rioja, con 7,1.

Las demandas por despido aumentaron un 17,4%

En el tercer trimestre de 2023 se presentaron 35.413 demandas por despido, un 17,4% más que en el mismo trimestre de 2022. Madrid, con 7.076, dato que representa el 20% del total nacional, ha sido la Comunidad Autónoma con un mayor número de demandas de este tipo. Le siguen Cataluña, con 6.545; Andalucía, con 6.103; y la Comunidad Valenciana, con 4.268.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, 29.621, ha sido un 13,7 % superior a las presentadas en el tercer trimestre de 2022. De ellas, 6.276 se presentaron en Madrid, lo que supone el 21,2 % del total; 4.604 en Andalucía y 3.488 en Cataluña.

Crecimiento de los procedimientos monitorios

Los procedimientos monitorios presentados en el tercer trimestre de 2023 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 247.601, lo que ha supuesto un incremento interanual del 20,1 por ciento. La mayor utilización de este tipo de procedimiento se ha dado en Andalucía, con 45.448; Madrid, con 43.475; Cataluña, con 40.839; y la Comunidad Valenciana, con 27.489.

Monitorios ingresados

El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas suelo)

En el tercer trimestre de 2023 los juzgados especializados en cláusulas abusivas registraron 19.448 nuevos asuntos de esta naturaleza, un 30,2% más que hace un año. Se resolvieron 20.885, lo que ha supuesto un descenso del 7,1% y quedaron en tramitación 143.706, un 15,8% menos. Las sentencias dictadas sumaron 16.239, de las que el 96,8% fueron estimatorias.

Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4o de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En el tercer trimestre de 2023, ingresaron 373 asuntos de este tipo, un 38,6 por ciento menos que el año anterior. El mayor número de demandas (67), que representan el 24,5% del total nacional, se registró en la Comunidad Valenciana. Le siguen Andalucía, con 64; Madrid, con 47; y Cataluña, con 45.