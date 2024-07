Canarias se mantiene un año más en el grupo de regiones de la UE con peor renta per cápita

Canarias ha dado un estirón en 2022, pero este avance, por poco pronunciado o aún débil, no ha contribuido (pese a que la recuperación del turismo se produjo con fuerza desde la segunda mitad de ese año, con 14,6 millones totales de visitantes y tras dos anteriores de parón por la covid) a lograr que el archipiélago alcance una posición en mitad del pelotón, por encima del 75% del promedio comunitario (base 100), de las regiones más solventes en renta por residente en el seno de la Unión Europea (UE) con 27 países integrantes. Eso sí lo consiguen Baleares (90%) y Galicia (79), por poner dos ejemplos cercanos en España.

Según los registros oficiales servidos por Eurostat del Producto Interior Bruto (PIB) de las regiones de la UE en 2022 (a precios constantes), los más actualizados hasta ahora, y de la variable derivada renta per cápita en paridad de poder adquisitivo (PPA), Canarias logra de 2021 a 2022, con la recuperación de su principal actividad productiva ya en marcha, transitar del valor 62% del promedio de la UE (base 100) a 27 países en renta per cápita (PPA) al 68% más reciente, lo que implica todavía no salir de la cola del pelotón de las regiones de los Veintisiete (con menos del 75%), aunque sí dejar de compartir el último puesto en el ranking de España, junto con Andalucía y Extremadura, estas tres regiones con únicamente el 62% del promedio comunitario en 2021. En 2022, un año después, Canarias sube hasta el antepenúltimo lugar en el país, en su clasificación por comunidades autónomas.

Hay que recordar que el archipiélago registró en 2019, año precovid, el 73% del valor medio de la UE para ese mismo indicador, con lo que en 2021 se alejó de ese umbral once puntos porcentuales, mientras que en 2022 ha recortado en cinco esa distancia.

Canarias, siempre atendiendo a lo publicado por Eurostat, obtuvo una renta per cápita absoluta en paridad de poder adquisitivo (la PPA es la forma de medir las diferencias de precios entre regiones con el objeto de mejorar la calidad y la comparación de los datos; o sea, de los niveles de vida) de 24.000 euros en 2022, por los 20.100 del año anterior, 2021.

Esa renta por residente resulta de dividir el PIB en PPA de Canarias para 2022, en 52.567 millones de euros, por su población de derecho, en 2.177.701 personas, según el Padrón Municipal de Habitantes (INE).

Si se tiene en cuenta que el Padrón dio para 2021 un total de residentes de 2.172.944, se observa con claridad que el aumento poblacional no fue un factor relevante, al no reducirse la población, en el alza de la renta per cápita en las islas, sino que esta se produce por la salida de la crisis ocasionada por la pandemia y la recuperación progresiva del principal motor económico de Canarias, los servicios turísticos, con un bum que se mantuvo en 2023, año récord en llegadas, con 16,2 millones de visitantes, y perdura en 2024, cuando se prevé batir la actual marca histórica.

Por tener referencias de esa evolución en el seno de España (con promedio de 30.300 euros per cápita en PPA para 2022) y dentro de la UE, se tiene que Madrid es la comunidad autónoma con mayor renta per cápita en PPA en el país y una de las tres nacionales que supera el promedio de la UE, con 117 (más 17% sobre la media UE) y 41.400 euros por año, algo menos del doble que lo recogido para Canarias. A Madrid le siguen las regiones de siempre: País Vasco y Navarra, las otras dos que están por encima de la base 100 a escala Veintisiete (35.400 euros por residente), con 109 y 103 (más 9% y más 3%). Baleares obtiene un nivel 90, con 35.400 euros, superando con claridad el umbral nacional, en 30.300 euros.

En toda la UE, el top 1 es para una región irlandesa, Southern, con un indicar de 286, el 186% más que la media comunitaria, y con un reparto absoluto de 101.200 euros en 2022. Le sigue Luxemburgo, con 257 puntos y 90.900 euros por residente en ese mismo ejercicio. Las diferencias en los ejes norte-sur y oeste-este siguen siendo acusadas, en términos generales, dentro de la UE. En España domina la componente norte-sur, los más ricos y los más pobres.

De la RUP francesa Mayotte a las regiones más ricas de Irlanda

Según el análisis estadístico de Eurostat, el 64% de las regiones europeas, 154 territorios, tuvieron un PIB per cápita en PPA para 2022 por debajo de la media europea, con un arco que osciló del 30% de la media europea de Mayotte (región ultraperiférica -RUP- de Francia) al 268% de Southern (Irlanda).

Las tres regiones líderes en el ranking regional del PIB per cápita en PPA fueron Southern, con 101.200 euros (268), Luxemburgo con 90.900 (257) y Eastern and Midland, también en Irlanda, con 87.600 euros (247). Solo 17 regiones, el 7%, superan el 150 de la media de la UE, dos en Alemania, Irlanda, Bélgica y Países Bajos y una región en los siguientes estados miembros: Luxemburgo, República Checa, Dinamarca, Francia, Suecia, Rumania, Polonia, Hungría e Italia.

En el lado opuesto, por debajo del 75% de la media UE, se sitúan 83 regiones, el 34% del total, y por debajo del 50%, 12, el 5%. Las cuatro regiones que cierran la lista, en la cola de la clasificación general, son Voreio Aigao, con 14.500 euros de PIB per cápita el PPA (41% de la media), en Grecia; Guyana, en Francia y con 14.800 euros (40%); Severozapaden, con 14.100 euros (40%), en Bulgaria; y Mayotte, en Francia y con 10.600 euros (30%). En la parte de abajo, dos regiones RUP.

Las 12 regiones por debajo del 50% de la media pertenecen a los siguientes países de la UE: cuatro a Grecia, cuatro a Bulgaria, dos a Francia, una a Rumania y una a Croacia.