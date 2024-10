El destituido director general de Agricultura, en su homenaje: “Al consejero le faltó valentía con el plátano; le pido que eleve el decreto, que está tardando”

En un ambiente muy familiar, cercano, entre conocidos del sector platanero de casi todas las islas y rodeado de muchos amigos y amigas (también junto a su esposa), acompañado por unas 200 personas, las que tuvieron a bien acudir a la cita para tenderle la mano y decirle “gracias”, aunque, eso sí, con escasos políticos (estuvo, por ejemplo, el alcalde de Los Llanos de Aridane y diputado autonómico, Javier Llamas, de CC) y cargos públicos en la instalación elegida para el homenaje que se había previsto…

… en ese escenario tan cálido (además por el tiempo soleado afuera) de un jueves (24 de octubre de 2024) por la tarde en Los Llanos de Aridane (La Palma), en una cancha techada del IES Eusebio Barreto Lorenzo, polideportivo repleto de agradecimientos, de calma y también de rabia contenida, el ex director general de Agricultura del Gobierno de Canarias Javier Gutiérrez Taño se despidió de todos y todas las presentes con un sencillo y duro discurso que solo vino a representar, tal y como se interpretó, un mensaje de hasta luego, algo así como un no se vayan tan lejos, que más vidas caben.

Entre otras afirmaciones de su alocución final, se halla esta mención: “Tengo que decir que [al consejero Narvay Quintero] le faltó valentía en lo del plátano. Le pido que eleve al Gobierno la propuesta actual de decreto regulador del cultivo del plátano [la de la PNL]. Ya está tardando. Y esto lo hago con cariño y exigencia a la vez”, expuso antes 200 asistentes al homenaje y algunos medios de comunicación.

El palmero Gutiérrez Taño se había convertido en esa misma localización en el actor principal de un acto montado para su despedida oficial en público, quizá solo por un tiempo, de la política y la administración pública, un abandono forzado hace algo más de un mes por la secretaria general de CC en La Palma, Nieves Lady Barreto (también consejera de Presidencia en el Gobierno de Fernando Clavijo, el firmante final del decreto de cese), en cuyo partido aún milita Javier Gutiérrez Taño y una organización política que, con su jefa insular como principal activista de la destitución, avaló el final de una gestión pública de solo 14 meses que había sido calificada de sobresaliente, sobre todo por las actuaciones en el plátano y siempre a decir de todos y todas los presentes.

Alonso Arroyo y las cuatro OPA, artífices del acto de reconocimiento

Esa también fue la nota que le pusieron las cuatro organizaciones profesionales agrarias (OPA) de Canarias: Asaga-Asaja (con la presidenta Ángela Delgado in situ), COAG-Canarias (con el dirigente Miguel López), UPA-Canarias (con asistencia de Jorge Pelayo) y Palca-Unión de Uniones (con el presidente regional, Amable del Corral, y con el presidente insular de El Hierro y vicepresidente regional, Pablo Carmona), las que este jueves, junto con el exviceconsejero de Agricultura Alonso Arroyo (en etapas de CC), apostaron por este acto de reconocimiento de una persona “honrada, buena y gran gestor y profesional”. Se trataba de dar unas gracias “muy merecidas”, y ese objetivo seguro que se cumplió con creces en la convocatoria social, en este sentidísimo homenaje.

El acto, sobrio, pero lúcido y muy vivo, contó con las intervenciones de todos los representantes regionales de las OPA, hasta cinco, si se incluye a Amable del Corral, el presentador de la actividad y persona que lo puso todo, junto con otros y otras, para que esta reunión de unas 200 personas saliera a la perfección, como así mismo ocurrió.

Las palabras del cierre oficial, como no podía ser de otra manera, las puso el homenajeado, Javier Gutiérrez Taño, que realizó una intervención corta, abierta y valiente, muy centrada en el plátano. Gutiérrez Taño arrancó con un “gracias” a los organizadores del acto y a todos y todas las asistentes; también a los que se disculparon por no poder venir debido a diferentes causas. El ex director general de Agricultura se dirigió a “su amigo” Alonso Arroyo y también le reconoció su gran trabajo para llevar a cabo este reconocimiento. Además, le agradeció “tanta amistad, apoyo y buenos consejos”.

Tras esas consideraciones, Gutiérrez Taño se redirigió para entrar de frente en lo del plátano: “Toca hablar del plátano”, dijo, y entonces se refirió a este sector agrícola local, a su “situación de auténtica crisis”, con un “septiembre malo tras la ruina de agosto pasado y sin la llegada aún de los mejores precios, lo que se complica por las marcas de corte en este octubre de nueve millones de kilos, esto en una coyuntura en la que el mercado solo asume siete millones y medio”. Los precios del plátano, subrayó, “siguen a la baja, metidos en el hoyo, y la pinta de todo esto es que tan mala situación igual se prolongue hasta marzo o abril del año que viene [2025], sobre todo por los altos niveles que hay de producción de fruta”.

“Sin nuevos mercados ni mejoras en la fase de comercialización”

Ante un auditorio dominado por los plataneros locales, el exdirector de Agricultura reconoció que “las rentas obtenidas por el cultivo no sirven a propietarios ni a medianeros” porque hay bajos precios de mercado “debido a que producimos muchos plátanos en Canarias”. “Nuestra oferta de fruta -añadió- se nos ha ido de las manos y, para más inri, en estos tiempos de sobreoferta de plátano en las islas no ha habido nuevos mercados ni se ha mejorado la fase de comercialización. Todo este esfuerzo de producción -indicó- no está hecho para regalar la fruta o mandarla a Marruecos”, un destino que no remunera de forma aceptable el plátano de Canarias.

Gutiérrez Taño lamentó que “se trabaje la tierra para recibir un sueldo digno y vivir del cultivo”, pero luego “resulta que, por el aumento de la producción, hasta los 0,33 euros por kilo” comercializado de la ayuda directa de la UE [141,1 millones al año] “cada vez hay que repartirlo más”; por ello, por el alza de la producción por encima de los 420 millones de kilos de plátano al año, ahora ese subsidio ya “es de 0,29 euros por kilo”, y puede bajar más.

Ante todos esos infortunios, y como solución a gran parte de los problemas, arranca la iniciativa política de regular el cultivo del plátano a través de un nuevo decreto territorial, un texto legal aún en proyecto que incluye las medidas aprobadas por unanimidad en el seno de la Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias y respaldadas por las cuatro OPA y por casi la mitad de la producción de plátano en las islas, la representada por las OPP Coplaca y Agriten.

Un proyecto de decreto regulador tremendamente apoyado

Ese tantísimo apoyo a la que puede ser futura norma reguladora del plátano Gutiérrez Taño lo calificó de “hito histórico”, y avanzó que ese proyecto de decreto, que reproduce el contenido de la proposición no de ley (PNL) salida de la Comisión de Agricultura, en el proceso actual de análisis de los resultados de la exposición pública también cuenta con más apoyo que rechazo por parte de las personas y entidades participantes en esta fase, según la propia información de la Consejería de Agricultura, enfatizó.

Gutiérrez Taño apostó por combatir “la sobreoferta de fruta y los muchos problemas de calidad del plátano” y se dirigió a las organizaciones de productores de plátanos (OPP), seis integradas en Asprocan, para que “asuman su responsabilidad, como los empaquetados”. “Hay que planificar la producción. Sin tener la ayuda del plátano, esta incluso era más racional”, recordó.

Sobre la fruta que asume todos los años el mercado de Canarias, señaló que “no es creíble ni el consumo ni lo que tenemos ahí”, con unos 40 millones de kilos en 2023, cuando la producción llegó a 467 millones. También aludió a los “plátanos de papel”, lo que están en las estadísticas y no son reales, pero sirven para mejorar el histórico y cobrar más ayuda de la UE. Gutiérrez Taño además se refirió a un posible “fraude en el mercado local.

El camino que lleva al mejor futuro para el plátano canario, expuso, pasa por “avanzar en la agrupación de la oferta con la concentración de las OPP, por una marca única y por no más de dos categorías” de fruta, a lo que se debe unir la “recuperación de la mayoría en el sector desde la base y la unidad del sector sin chantajes, para así planificar la pica o la marca de corte todos juntos, no con los productores tradicionales subyugados por las decisiones de tres o cuatro del sector. Esta minoría es la que se pone en contra del futuro decreto del plátano para hacer valer sus intereses en la nueva regulación de cultivo. Prefieren que nada cambie y que cada vez haya menos productores y la producción esté en menos manos”, concretó el exdirector general de Agricultura.

“Momento actual muy delicado”; “está siendo tarde para tomar medidas”

Gutiérrez Taño, en su intervención, jamás eludió la afirmación de que el “momento actual es muy delicado y ya está siendo tarde para tomar medidas, pues hay gente pensando en abandonar, y muchos medianeros también. La pena es que sin cultivadores no hay campo. Los plataneros tradicionales -reconoció- jamás hemos estado tan unidos como ahora, cuando tenemos las cosas claras y unas propuestas muy racionales colocadas en el decreto”.

“Pido a las OPA y a los agricultores que mantengan la unidad” porque la actual es la “última oportunidad de mantener este subsector; es el momento del reseteo”. Entonces, se refirió al actual consejero de Agricultura, Narvay Quintero (AHI), que “me dejó hablar y es buena persona”.

Pero también tengo que decir que “le faltó valentía en lo del plátano. Le pido que eleve al Gobierno la propuesta actual de decreto regulador del cultivo del plátano [la de la PNL]. Ya está tardando. Y esto lo hago con cariño y exigencia a la vez”. Y luego termina reconociendo su descontento: “La política se ha convertido en algo que la gente no quiere; se ha alejado de la gente. Es necesaria una nueva política y nuevos políticos. Vendrán momentos mejores, y la gente tendrá que darse cuenta de aquellos que defienden la política como una profesión”.