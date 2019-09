Gobierno y Cabildo buscan alternativas a Naviera Armas para la línea marítima con Tenerife

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha indicado “que desde el minuto uno de la constitución del nuevo Gobierno de Canarias, y con el nombramiento del nuevo consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, se han llevado a cabo intensas reuniones para establecer el régimen de transporte marítimo que se implantará a partir del próximo 19 de noviembre, fecha en la que expirará la actual Obligación de Servicio Público (OSP)".

Asimismo informó de que el Cabildo ha mantenido distintas reuniones con las operadoras marítimas que trabajan las líneas interinsulares con el fin de conocer el grado de interés a la hora de cubrir la línea entre Los Cristianos y El Hierro, así como con qué tipo de servicio, OSP o libre competencia.

En tal sentido, y a petición del propio Cabildo, ya se cursó por parte de la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias una consulta previa para conocer el interés de las navieras a la hora de trabajar este trayecto que en los últimos años ha registrado crecimientos espectaculares.

Alpidio Armas calificó de "impresentable" que por parte de la Agrupación Herreña Independiente (AHÍ-CC), que tuvo tareas de gobierno tanto en el Ejecutivo canario como en el Cabildo Insular, “se vengan a rasgar ahora las vestiduras con este tema, y no se hayan adelantado con valentía y responsabilidad a una situación que sabían perfectamente que iban a ocurrir, por algo tan obvio como que tenía una fecha ya marcada previamente en el calendario, el 19 de noviembre de 2019.

“Todo el mundo sabe que el fin de año es el 31 de diciembre, y ellos sabían perfectamente cuando expiraban las OSP”, ironizó.

El presidente insular considera que tanto el Gobierno de Canarias, órgano competente en resolver la conectividad marítima de esta Isla, como el Cabildo herreño, entidad defensora de los intereses herreños, entre ellos sus transportes con el exterior, “o no quisieron, o no supieron, o hicieron dejación de sus responsabilidades en esta materia, sabiendo que la OSP tenía una fecha de caducidad y no admitía nueva prórroga”.

No obstante, Armas señaló que existe el compromiso del Gobierno de Canarias para que la conectividad marítima, aún llegada la fecha de expiración de la actual OSP, se mantenga, aunque sí reconoció los perjuicios que está causando desde el punto del usuario y del turismo, al no poder acceder a plazas marítimas después del 20 de

noviembre.

Nos parece “inadmisible, y hasta cínico que ahora los que incumplieron plateen iniciativas parlamentarias para conocer qué actuaciones se están llevando a cabo con respecto a las conexiones marítimas con la isla de El Hierro".

El presidente del Cabildo de El Hierro se reunirá nuevamente con la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en concreto con la Dirección General de Transportes, con el fin de agilizar soluciones definitivas.