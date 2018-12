El PP tilda de insostenible y vergonzante la situación de la recogida de la basura

El PP pide que no se repitan imágenes como ésta, con los contenedores de basura llenos a rebosar.

El Partido Popular (PP) de El Hierro ve con extrema gravedad la situación insostenible y vergonzante que se vive con la recogida de basura de la Isla.

"Lo ocurrido en el pasado puente, con contenedores llenos, gusanos infestando las calles y malos olores, ha dejado una imagen que los herreños no nos podemos permitir, siendo patente y clara la evidencia de la incompetencia del grupo de Gobierno que dirige el Cabildo para gestionar con un mínimo de eficacia los asuntos de El Hierro", señalan los populares.

Y luego añaden que "pedir disculpas, señalando que los camiones se estropearon, e una justificación en la que ni siquiera los responsables de la Institución han asumido nominalmente sus responsabilidades, algo que debió y debe hacer el consejero del Medio Ambiente, Héctor Hernández, o en su defecto, la presidenta, Belén Allende".

El presidente insular del PP, Juan Manuel García Casañas, apunta que "derivar la responsabilidad de la imagen que estamos ofreciendo a los ayuntamientos, señalando que la suciedad en las zonas de los contenedores, o en este caso, los miles de gusanos que habían en algunos lugares, es debido a que estos no limpian, es una afirmación más que demuestra que el Cabildo no asume sus fallos, que no se siente responsable".

"Quizás alguien piensa --siguió diciendo-- que los servicios municipales deberían sacar la basura, limpiar los contenedores, adecentar la zona y luego poner los residuos otra vez a la espera de que pase el camión".

El presidente del PP concluye diciendo que "llevamos demasiado tiempo escuchando “tenemos un plan”, sabemos que el Cabildo invertirá dinero en comprar camiones, en alquilar otros, pero el tiempo va pasando y los expedientes no se culminan, los camiones no llegan y los contenedores presentan una imagen lamentable, además no se esta teniendo en cuenta los picos de afluencia de visitantes y en consecuencia de la generación de residuos".